Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας (16 έως 22 Νοεμβρίου 2026)

Η αστρολόγος Λίτσα Πετρίδη παρουσιάζει τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια και τον ωροσκόπο, για την εβδομάδα από 16 έως 22 Νοεμβρίου 2026.

Κριός

Αυτή την εβδομάδα αισθάνεσαι πως ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις περισσότερα και να πάψεις να συμβιβάζεσαι με καταστάσεις που δεν σε εκφράζουν. Η κοινωνική σου ζωή αποκτά ένταση, ενώ μια γνωριμία ή μια επαγγελματική επαφή μπορεί να σου προσφέρει μια ενδιαφέρουσα προοπτική. Η σύνοδος Άρη –Δία ενισχύει τη φιλοδοξία σου, αλλά χρειάζεται να ελέγξεις την παρορμητικότητα και την τάση να υπερεκτιμάς τις δυνατότητές σου. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει πραγματικές προθέσεις. Προς το τέλος της εβδομάδας, νέες ιδέες σε ωθούν να κοιτάξεις μακρύτερα και να σχεδιάσεις διαφορετικά το μέλλον σου.

Ταύρος

Οι επαγγελματικές και οικονομικές σου προτεραιότητες ζητούν ξεκάθαρη αντιμετώπιση. Μια υπόθεση που καθυστερούσε μπορεί να αρχίσει να κινείται, ενώ μια συνεργασία χρειάζεται επαναδιαπραγμάτευση για να λειτουργήσει καλύτερα. Μην παραβλέψεις λεπτομέρειες που αφορούν χρήματα ή κοινές υποχρεώσεις. Στα αισθηματικά, αναζητάς σταθερότητα, αλλά δεν αρκεί πλέον να διατηρείς μια σχέση μόνο και μόνο επειδή φοβάσαι την αλλαγή. Η εβδομάδα σε καλεί να αναγνωρίσεις την πραγματική σου αξία και να προστατεύσεις όσα έχεις δημιουργήσει. Από τις 22 Νοεμβρίου, στρέφεις περισσότερο την προσοχή σου σε βαθύτερες επιθυμίες και συναισθηματικές ανάγκες.

Δίδυμοι

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς καλείσαι να αποφασίσεις ποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να συμπορευτούν μαζί σου. Μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ή να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα συμφωνία. Στα αισθηματικά, η ανάγκη για ειλικρίνεια γίνεται αδιαπραγμάτευτη και δεν έχεις διάθεση να συντηρείς αμφιβολίες. Επαγγελματικά, αξιοποίησε τις επαφές σου, αλλά εξέτασε προσεκτικά κάθε πρόταση. Η έντονη ενέργεια της εβδομάδας μπορεί να σε κάνει υπερβολικό στις απαιτήσεις σου. Στις 22 Νοεμβρίου, ο Ήλιος περνά απέναντί σου και φωτίζει τις σημαντικές σχέσεις της ζωής σου.

Καρκίνος

Η καθημερινότητα γεμίζει υποχρεώσεις και χρειάζεται να οργανώσεις διαφορετικά τον χρόνο σου. Επαγγελματικά, μπορείς να διορθώσεις εκκρεμότητες, να βελτιώσεις τη συνεργασία με συναδέλφους και να αναλάβεις πρωτοβουλίες που θα αναγνωριστούν. Πρόσεξε, όμως, να μη φορτωθείς ευθύνες που δεν σου ανήκουν. Στα οικονομικά, η προσεκτική διαχείριση θα σε προστατεύσει από περιττές πιέσεις. Στην προσωπική σου ζωή, μην αφήνεις την κούραση να μετατρέπεται σε απόσταση από τους ανθρώπους που αγαπάς. Η είσοδος του Ήλιου στον Τοξότη στις 22 Νοεμβρίου σε βοηθά να αναζητήσεις νέες συνήθειες και ουσιαστικότερη ισορροπία.

Λέων

Η εβδομάδα σε βάζει στο επίκεντρο και ενισχύει την ανάγκη σου να ξεχωρίσεις. Η σύνοδος Άρη –Δία στο ζώδιό σου μπορεί να λειτουργήσει σαν ισχυρό κίνητρο για προσωπικές και επαγγελματικές διεκδικήσεις. Μια ευκαιρία προβολής ή μια δημιουργική ιδέα αξίζει την προσοχή σου, αρκεί να μη θεωρήσεις ότι όλα θα εξελιχθούν χωρίς προσπάθεια. Στα αισθηματικά, ο ενθουσιασμός επιστρέφει και μπορεί να υπάρξει έντονη έλξη. Απόφυγε, όμως, παιχνίδια δύναμης και υπερβολικές απαιτήσεις. Η είσοδος του Ήλιου στον Τοξότη στις 22 Νοεμβρίου ευνοεί τη χαρά, τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και την προσωπική σου έκφραση.

Παρθένος

Το σπίτι, η οικογένεια και οι προσωπικές σου βάσεις χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση που θα σε βοηθήσει να λύσεις μια παλιά διαφωνία ή να οργανώσεις διαφορετικά μια οικογενειακή υπόθεση. Επαγγελματικά, προσπάθησε να μη μεταφέρεις την ένταση της καθημερινότητας στις συνεργασίες σου. Στα οικονομικά, απόφυγε έξοδα που δεν έχουν πραγματική προτεραιότητα. Η εβδομάδα σε βοηθά να καταλάβεις ότι η ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από όσα ελέγχεις, αλλά και από το περιβάλλον που δημιουργείς. Από τις 22 Νοεμβρίου, αναζητάς περισσότερη ζεστασιά και ανανέωση στον προσωπικό σου χώρο.

Ζυγός

Οι συζητήσεις, οι μετακινήσεις και οι νέες επαφές μπορούν να φέρουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Μια πληροφορία ίσως αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις ένα επαγγελματικό ζήτημα, ενώ μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική συνεργασία. Η επικοινωνία σου γίνεται πιο δυναμική, αλλά χρειάζεται να αποφύγεις την επιφανειακή αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων. Στα αισθηματικά, μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να αποκαταστήσει την εγγύτητα ή να αποκαλύψει όσα αποφεύγατε να συζητήσετε. Μην προσπαθείς να ευχαριστείς τους πάντες. Στις 22 Νοεμβρίου, ο Ήλιος στον Τοξότη ενισχύει την εξωστρέφεια, τις ιδέες και την επιθυμία σου για καινούργιες εμπειρίες.

Σκορπιός

Τα οικονομικά και η προσωπική σου αξία βρίσκονται στο προσκήνιο. Αυτή την εβδομάδα μπορεί να χρειαστεί να πάρεις θέση απέναντι σε μια οικονομική συμφωνία ή να διεκδικήσεις καλύτερους όρους σε μια επαγγελματική υπόθεση. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να θεωρήσει δεδομένη τη συνεισφορά σου. Παράλληλα, αναρωτήσου αν οι στόχοι που κυνηγάς εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις πραγματικές σου ανάγκες. Στα αισθηματικά, η ένταση είναι αυξημένη και μια επιθυμία μπορεί να σε παρασύρει σε υπερβολές. Από τις 22 Νοεμβρίου, θα θελήσεις να εστιάσεις περισσότερο στην ασφάλεια, στις απολαβές και στις ουσιαστικές σου προτεραιότητες.

Τοξότης

Μια νέα προσωπική περίοδος ξεκινά καθώς ο Ήλιος περνά στο ζώδιό σου στις 22 Νοεμβρίου. Η διάθεσή σου ανανεώνεται και επιστρέφει η ανάγκη να πάρεις πρωτοβουλίες, να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις ανθρώπους και να διεκδικήσεις διαφορετικές εμπειρίες. Η σύνοδος Άρη– Δία ενισχύει τη φιλοδοξία σου, αλλά χρειάζεται να αποφύγεις τις υπερβολές και τις βιαστικές υποσχέσεις. Στα αισθηματικά, μια γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει ή μια υπάρχουσα σχέση να αποκτήσει νέα ζωντάνια. Επαγγελματικά, τόλμησε να παρουσιάσεις τις ιδέες σου. Μην περιμένεις την τέλεια στιγμή για να ξεκινήσεις κάτι που πραγματικά επιθυμείς.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα σε καλεί να κινηθείς πιο παρασκηνιακά και να μην αποκαλύπτεις κάθε σχέδιο πριν ωριμάσει. Μια προσωπική υπόθεση μπορεί να χρειάζεται χρόνο, ενώ επαγγελματικές εξελίξεις απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση. Μην αναλώνεσαι σε αντιπαραθέσεις που δεν προσφέρουν λύσεις. Στα αισθηματικά, ίσως θελήσεις να απομακρυνθείς προσωρινά από τον θόρυβο για να καταλάβεις τι αισθάνεσαι πραγματικά. Η ανάγκη για ξεκούραση είναι ουσιαστική και δεν πρέπει να την αγνοήσεις. Από τις 22 Νοεμβρίου, ο Ήλιος περνά στον Τοξότη και σε βοηθά να ολοκληρώσεις έναν κύκλο, να αποφορτιστείς και να προετοιμαστείς για το επόμενο βήμα.

Υδροχόος

Οι φιλίες, οι κοινωνικές επαφές και οι συλλογικοί στόχοι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Μια συνεργασία μπορεί να σου προσφέρει πρόσβαση σε νέες δυνατότητες ή να σε φέρει κοντά σε ανθρώπους με κοινό όραμα. Επαγγελματικά, η πρωτοβουλία σου μπορεί να εκτιμηθεί, αρκεί να μην επιμείνεις να γίνουν όλα με τον δικό σου τρόπο. Στα αισθηματικά, χρειάζεται να ισορροπήσεις την ανάγκη για ανεξαρτησία με την ουσιαστική παρουσία. Μια φιλία ίσως αποκτήσει διαφορετική διάσταση. Από τις 22 Νοεμβρίου, ο Ήλιος στον Τοξότη ενισχύει την εξωστρέφεια και σε βοηθά να σχεδιάσεις πιο φιλόδοξα το μέλλον.

Ιχθύες

Η επαγγελματική σου πορεία και η δημόσια εικόνα σου βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Μια ευκαιρία μπορεί να σου επιτρέψει να αναδείξεις τις ικανότητές σου ή να διεκδικήσεις μια θέση με περισσότερες προοπτικές. Η σύνοδος Άρη – Δία ενισχύει τη φιλοδοξία, αλλά πρόσεξε τις συγκρούσεις με πρόσωπα εξουσίας και τις υπερβολικές απαιτήσεις. Στα αισθηματικά, η ανάγκη να νιώσεις ότι σε καταλαβαίνουν μπορεί να σε κάνει πιο ευαίσθητο/η. Μην παραμελείς τις προσωπικές σου ανάγκες για χάρη των υποχρεώσεων. Από τις 22 Νοεμβρίου, νέοι στόχοι και φιλοδοξίες αρχίζουν να παίρνουν πιο συγκεκριμένη μορφή.

Με πληροφορίες από: tlife.gr