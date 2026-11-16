Τραγωδία στο Ηράκλειο: Κατέληξε 18 μηνών αγοράκι που ήπιε βενζίνη

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Ηρακλείου ο θάνατος ενός 18 μηνών παιδιού, το οποίο κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Το μικρό αγοράκι ήπιε βενζίνη μέσα στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή. Οι γονείς του παιδιού έχουν συλληφθεί, μετά το τραγικό συμβάν.

Οι στιγμές πριν την τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, φέρεται να ανέφερε στις αρχές τις τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία. Υποστήριξε ότι απομακρύνθηκε για λίγο από το παιδί προκειμένου να πάει στην τουαλέτα.

Την ώρα που έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα, το αγοράκι βρήκε ένα μπουκαλάκι με βενζίνη σε χαμηλό ντουλάπι του σπιτιού και ήπιε από αυτό. Η μητέρα φέρεται να μην αντιλήφθηκε αμέσως τι είχε συμβεί.

Η άμεση κινητοποίηση

Μόλις η μητέρα αντιλήφθηκε το τραγικό περιστατικό, ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στο 18 μηνών παιδί.

Στη συνέχεια, το αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για τη ζωή του.

Ο αγώνας των γιατρών στη ΜΕΘ

Οι γιατροί στο νοσοκομείο προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφεραν να επαναφέρουν το αγοράκι. Αμέσως μετά, το παιδί διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Όπως δήλωσε η διευθύντρια της ΜΕΘ Παίδων, Σταυρίνα Ηλία, το παιδί εισήχθη στην εντατική γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, περίπου τρεις ώρες αργότερα, το αγοράκι κατέληξε.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr