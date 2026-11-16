Τραγωδία στο Ηράκλειο: 18 μηνών βρέφος κατέληξε μετά από κατανάλωση βενζίνης

Βαθύ πένθος έχει καλύψει την τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, μετά τον τραγικό θάνατο ενός 18 μηνών βρέφους το βράδυ της Κυριακής (15.11.26). Το μικρό παιδί κατέληξε σε νοσοκομείο της πόλης, αφού ήπιε βενζίνη μέσα στο σπίτι του. Οι γονείς του βρέφους συνελήφθησαν, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες της τραγωγίας, η οποία έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία του Ηρακλείου.

Οι συνθήκες της τραγωδίας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του cretalive.gr, η μητέρα του βρέφους, η οποία φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ισχυρίστηκε πως το παιδί ήπιε το εύφλεκτο υγρό από ένα χαμηλό ντουλάπι. Η ίδια ανέφερε ότι όλα συνέβησαν την ώρα που εκείνη βρισκόταν στην τουαλέτα του σπιτιού τους στη Νέα Αλικαρνασσό.

Ειδικότερα, η μητέρα υποστήριξε ότι ενώ έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα, το 18 μηνών αγοράκι βρήκε σε χαμηλό ντουλάπι ένα μπουκαλάκι που περιείχε καθαρή βενζίνη. Το παιδί κατάφερε να πιει κάποιες γουλιές από το υγρό χωρίς να γίνει αντιληπτό από την ίδια. Η ποσότητα της βενζίνης που κατανάλωσε αποδείχτηκε μοιραία για τη ζωή του μικρού.

Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς το μικρό παιδί ξέφυγε της προσοχής της οικογένειας και πήρε στα χέρια του τη βενζίνη. Ήταν η μητέρα που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το patris.gr.

Η άμεση κινητοποίηση και η μάχη στο ΠΑΓΝΗ

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στο βρέφος και να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Το παιδί εισήχθη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που σήμανε συναγερμό στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας αρχικά να επαναφέρουν το αγοράκι. Στη συνέχεια, το βρέφος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, εκεί όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για να κερδίσει τη μάχη με τον θάνατο.

Οι τελευταίες ώρες και η τραγική κατάληξη

Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του ΠΑΓΝΗ, κ. Στέλιο Κτενιαδάκη, οι γιατροί έδωσαν μια τιτάνια μάχη για να διατηρήσουν το 18 μηνών βρέφος στη ζωή. Οι προσπάθειες στην ΜΕΘ Παίδων ήταν συνεχείς, με τους δύο γονείς να βρίσκονται μπροστά στην απεγνωσμένη προσπάθεια του ιατρικού προσωπικού να διατηρήσουν το παιδί τους στη ζωή.

Η διευθύντρια της ΜΕΘ Παίδων, Σταυρίνα Ηλία, ανέφερε ότι το παιδί εισήχθη στην εντατική γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, περίπου τρεις ώρες αργότερα, το βρέφος κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού.

Η δικαστική διερεύνηση του περιστατικού

Μετά το τραγικό περιστατικό, οι γονείς του 18 μηνών βρέφους συνελήφθησαν από τις αρχές. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η σύλληψη των γονέων αποτελεί μέρος της διαδικασίας για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού, καθώς οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το πώς το εύφλεκτο υγρό βρέθηκε προσβάσιμο σε ένα τόσο μικρό παιδί μέσα στο σπίτι. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του βρέφους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis