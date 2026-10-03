«Μαμά, είμαι άσχημη;»: Τι κρύβεται πίσω από την ερώτηση και πώς να απαντήσετε

Υπάρχουν ερωτήσεις από τα παιδιά που μπορούν να αιφνιδιάσουν τους γονείς. Μία από αυτές είναι η φράση: «Μαμά, είμαι άσχημη;». Η πρώτη αυθόρμητη αντίδραση είναι να διαβεβαιώσουμε το παιδί ότι είναι όμορφο, να διώξουμε τη στενοχώρια του και να του αποδείξουμε ότι αυτό που σκέφτεται δεν είναι αλήθεια. Ωστόσο, πίσω από μια τέτοια ερώτηση μπορεί να κρύβεται κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή ανασφάλεια για την εμφάνιση.

Η πρώτη αντίδραση και οι συνέπειες

Οι περισσότεροι γονείς, με τις καλύτερες προθέσεις, τείνουν να απαντούν με πανικό, λέγοντας: «Ω, θεέ μου! Δεν είσαι άσχημη! Γιατί το λες αυτό; Είσαι τόσο όμορφη!». Σε αυτή την περίπτωση, συμβαίνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Προσθέτουμε τον δικό μας πανικό σε αυτόν του παιδιού μας.

Το παιδί μαθαίνει ότι όταν έχει μεγάλες, τρομακτικές σκέψεις για την εμφάνισή του, αυτό αναστατώνει τους γονείς του. Έτσι, πιθανότατα δεν πρέπει να τις μοιράζεται, αλλά να προστατεύει τους γονείς του από αυτές τις σκέψεις.

Τι κρύβεται πίσω από την ερώτηση

Η φράση «Είμαι άσχημη» δεν αποτελεί μία γενική δήλωση για το ποιο είναι πραγματικά το παιδί. Όταν τα παιδιά νιώθουν κάτι πολύ έντονα, δεν ξέρουν ακόμα πώς να μιλήσουν για αυτό με λεπτό και πιο συγκεκριμένο τρόπο. Έντονο συναίσθημα σημαίνει έντονη γλώσσα, αλλά αυτό σπάνια αποτελεί ολόκληρη την αλήθεια.

Τρόποι να διαχειριστείτε την κατάσταση

Αρχικά, πάρτε μία ανάσα. Στη συνέχεια, πείτε: «Είμαι εδώ γλυκιά μου. Ξέρω αυτή τη σκέψη, είναι μία από τις πιο επώδυνες που υπάρχουν». Κάντε μία παύση και παρατηρήστε τι συμβαίνει. Αν σας φαίνεται σωστό, προσθέστε: «Εγώ σε βλέπω ως το πιο όμορφο παιδί στον κόσμο και ακούγεται σαν να μην νιώθεις έτσι αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ μαζί σου σε αυτό».

Αυτή η προσέγγιση δεν διαφωνεί με το παιδί, ούτε προσπαθεί να το διορθώσει. Απλώς δηλώνει: «Δεν φοβάμαι αυτή τη σκέψη και δεν πρόκειται να φύγω». Η σταθερότητά σας είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερο το παιδί, πριν από οτιδήποτε άλλο.

Επίσης, πείτε κάτι σαν: «Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες και μου το είπες. Είναι τόσο σημαντικό για μένα να το γνωρίζω. Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί και θα βρούμε μία λύση. Σε αγαπώ». Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε την αίσθηση ότι η σχέση σας μπορεί να αντέξει και να διαχειριστεί τέτοιες δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα, καθώς πιθανότατα δεν θα είναι η τελευταία φορά που το παιδί σας θα έχει επώδυνες σκέψεις για το σώμα ή την εμφάνισή του.

Ένας ακόμα τρόπος είναι να ρωτήσετε: «Πότε εμφανίζονται αυτές οι σκέψεις;». Το να μάθουμε πότε και πώς εμφανίζονται αυτές οι σκέψεις είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ρωτήστε: «Όταν λες “νιώθω άσχημη” μπορεί να σου φαίνεται λίγο ανόητη η ερώτησή μου, αλλά τι ακριβώς εννοείς; Τι σημαίνει για σένα το “νιώθω άσχημη;”».

Με πληροφορίες από: baby.gr