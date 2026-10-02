Γιάννης Αϊβάζης: Η απάντηση για έναν πιθανό δεύτερο γάμο

Ο Γιάννης Αϊβάζης, ένας ηθοποιός που διατηρεί παραδοσιακά χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική του ζωή, βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπος με ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου. Με την χαρακτηριστική του διάθεση, ο ηθοποιός επιστράτευσε το χιούμορ του, δίνοντας μια απάντηση που, αν και αρχικά αιφνιδίασε, δεν απέκλεισε καθόλου την πιθανότητα να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας. Η τοποθέτησή του αυτή πραγματοποιήθηκε μπροστά στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, όπου κλήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά την προσωπική του ζωή.

Η απρόσμενη ερώτηση και η αντίδραση του ηθοποιού

Οι δημοσιογράφοι απευθύνθηκαν στον Γιάννη Αϊβάζη με την ερώτηση εάν υπάρχει περίπτωση να παντρευτεί ξανά, προκαλώντας του αρχικά μια έκπληξη. Η αντίδρασή του ήταν άμεση και χαρακτηρίστηκε από την επιστράτευση του χιούμορ, προσφέροντας μια μοναδική απάντηση στην κάμερα. Ο ηθοποιός διαχειρίστηκε την κατάσταση με ευφυΐα, χωρίς να δώσει μια ξεκάθαρη άρνηση.

Η πρώτη του φράση, «Αυτό είναι το καλημέρα; Τι εννοείς; Να με αποκαταστήσετε;», υπογράμμισε την έκπληξή του για την απρόσμενη ερώτηση, αλλά ταυτόχρονα έδειξε και την διάθεσή του να απαντήσει με έναν πιο ανάλαφρο τρόπο. Παρά την αρχική αυτή αντίδραση, ο Γιάννης Αϊβάζης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε έναν δεύτερο γάμο κάποια στιγμή στο μέλλον, διατηρώντας την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως συνηθίζει.

Η θετική στάση απέναντι στον θεσμό της οικογένειας

Στην συνέχεια των δηλώσεών του, ο Γιάννης Αϊβάζης εξέφρασε με σαφήνεια την θετική του στάση απέναντι στον θεσμό του γάμου και, γενικότερα, στην οικογένεια. Δήλωσε ρητά ότι δεν είναι αρνητικός στην ιδέα να παντρευτεί ξανά, τονίζοντας την πίστη του στις οικογενειακές αξίες. Η χαρακτηριστική του δήλωση «Είμαι υπέρ της οικογένειας άλλωστε, θα μπορούσα κάλλιστα» υπογραμμίζει την προσήλωσή του σε αυτές τις αρχές.

Ο ηθοποιός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα μελλοντικό γάμο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ή να δώσει περισσότερα στοιχεία για την τρέχουσα προσωπική του ζωή. Η απάντησή του ήταν γενική, αλλά ξεκάθαρη ως προς τις αρχές του και την ενδεχόμενη επιλογή του να δημιουργήσει ξανά οικογένεια.

Η προηγούμενη σχέση με τη Μαρία Κορινθίου και η δημιουργία οικογένειας

Πριν από τις πρόσφατες αυτές δηλώσεις, ο Γιάννης Αϊβάζης είχε διαγράψει μια σημαντική κοινή πορεία με την ηθοποιό Μαρία Κορινθίου, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και λαμπερά ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2008, μια χρονιά που αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τους δύο τους. Την ίδια χρονιά, το 2008, υποδέχτηκαν στον κόσμο την κόρη τους, την Ισμήνη, σηματοδοτώντας την αρχή της οικογενειακής τους ζωής.

Η αγάπη τους επισφραγίστηκε επίσημα με γάμο το 2010. Για πολλά χρόνια, ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου ήταν ένα δίδυμο που απασχολούσε συχνά τα μέσα ενημέρωσης, με την κοινή τους ζωή και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κοινού.

Ο χωρισμός του 2024 και οι άριστες σχέσεις

Η κοινή πορεία του Γιάννη Αϊβάζη και της Μαρίας Κορινθίου έφτασε σε ένα τέλος το 2024, όταν το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του. Παρά την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, ένα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι οι δύο τους διατηρούν άριστες σχέσεις μεταξύ τους. Αυτή η διατήρηση καλών και φιλικών σχέσεων αποτελεί ένα σημαντικό σημείο μετά τον επίσημο χωρισμό τους.

Η σχέση τους, η οποία διήρκεσε από το 2008 έως το 2024, περιλάμβανε τη δημιουργία μιας οικογένειας και την τέλεση του γάμου τους. Η ανακοίνωση του χωρισμού τους το 2024 έκλεισε έναν κύκλο στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο η διατήρηση άριστων σχέσεων φανερώνει μια ώριμη και πολιτισμένη διαχείριση της κατάστασης, ιδίως όσον αφορά την κοινή τους κόρη.

Με πληροφορίες από: Reader