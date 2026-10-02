Καθυστέρηση στο market pass: Τον Νοέμβριο οι πρώτες πιστώσεις για δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Η αγωνία χιλιάδων δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) παρατείνεται, καθώς οι πρώτες πιστώσεις για τα vouchers του Market Pass, που αφορούν την επισιτιστική βοήθεια, αναμένονται πλέον τον Νοέμβριο. Το νέο αυτό σύστημα έχει σχεδιαστεί για τη χορήγηση ειδικών κουπονιών για την αγορά τροφίμων και άλλων βασικών ειδών υλικής διαβίωσης. Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις του είναι η δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης, η οποία ξεκινά από την 1η Μαρτίου 2024, καλύπτοντας ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η ενεργοποίηση των vouchers και οι δικαιούχοι

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προπληρωμένες κάρτες, μέσω των οποίων θα παρέχεται η ενίσχυση, αναμένεται να ενεργοποιηθούν τελικά τον Νοέμβριο. Αυτή η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η επισιτιστική βοήθεια επανέρχεται με αυτή τη νέα μορφή, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, το οποίο είχε διακοπεί τον Μάρτιο του 2024. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων που αναμένεται να επωφεληθούν από αυτή την παροχή εκτιμάται περίπου στις 116.000 άτομα.

Το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει voucher που θα χρησιμοποιούνται για την αγορά τροφίμων και άλλων βασικών ειδών υλικής διαβίωσης, προσφέροντας έτσι στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Αναδρομική κάλυψη: Ποιοι τη δικαιούνται

Ένα κεντρικό σημείο του νέου συστήματος είναι η δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης από την 1η Μαρτίου 2024. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα αναδρομικά δεν θα καταβληθούν σε όλους όσοι υπήρξαν δικαιούχοι ΕΕΕ κατά το προηγούμενο διάστημα. Για να λάβει κάποιος τα αναδρομικά, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Βασική προϋπόθεση είναι ο ωφελούμενος να παραμένει ενεργός δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα ενεργοποίησης της νέας παροχής. Παράλληλα, για να υπάρξει αναδρομική επισιτιστική στήριξη, θα πρέπει να είχε δηλωθεί συμμετοχή στην επισιτιστική βοήθεια κατά το προηγούμενο διάστημα. Επομένως, δικαιούχοι του ΕΕΕ από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2026, οι οποίοι είχαν αιτηθεί επισιτιστική στήριξη και εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι ΕΕΕ κατά την ενεργοποίηση της κάρτας, αναμένεται να λάβουν τόσο την τρέχουσα όσο και την αναδρομική στήριξη.

Αντίθετα, όσοι ήταν δικαιούχοι ΕΕΕ κατά το διάστημα αυτό, αλλά δεν είχαν αιτηθεί επισιτιστική στήριξη, θα μπορούν να λάβουν τη νέα παροχή από την ενεργοποίησή της και μετά, χωρίς όμως αναδρομικά για την προηγούμενη περίοδο. Την ίδια στιγμή, όσοι είχαν αιτηθεί επισιτιστική βοήθεια αλλά δεν είναι πλέον δικαιούχοι του ΕΕΕ δεν θα λάβουν τα αναδρομικά μέσω της νέας κάρτας. Εφόσον στο μέλλον καταστούν εκ νέου δικαιούχοι ΕΕΕ, θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα διαδικασία επισιτιστικής στήριξης, εφόσον πληρούν τους προβλεπόμενους όρους.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για την προπληρωμένη κάρτα. Δεν αναμένεται να ανοίξει νέα πλατφόρμα για αυτό τον σκοπό, καθώς η διαδικασία θα συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η αίτηση για το ΕΕΕ περιλαμβάνει ήδη ένα πεδίο όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προαιρετικά να δηλώσουν τη συμμετοχή του νοικοκυριού τους στις δράσεις επισιτιστικής στήριξης. Εφόσον ο ωφελούμενος έχει δηλώσει συμμετοχή σε αυτό το πεδίο, η υπαγωγή του στο ΕΕΕ συνεπάγεται και την αυτόματη ένταξή του στο σύστημα των vouchers, σύμφωνα πάντα με τους προβλεπόμενους όρους.

Με πληροφορίες από: dnews.gr