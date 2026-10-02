Διεθνής διάκριση για Ελληνίδα οφθαλμίατρο στο συνέδριο της ESCRS

Η δρ. Μαρία Ζώζολου, MD, PhD, FEBO, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, απέσπασε πρόσφατα μια σημαντική διεθνή διάκριση. Η Ελληνίδα επιστήμονας αναδείχθηκε νικήτρια στον διαγωνισμό “Innovators Den: EyeCare Pioneers” που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της ESCRS iNovation® Day 2026. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 44ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS), μιας από τις κορυφαίες επιστημονικές συναντήσεις στον τομέα της οφθαλμολογίας παγκοσμίως.

Διάκριση στο διεθνές συνέδριο της ESCRS

Η δρ. Ζώζολου διακρίθηκε ανάμεσα σε φιναλίστ από όλο τον κόσμο, οι οποίοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις καινοτόμες προτάσεις τους ενώπιον μιας διεθνούς κριτικής επιτροπής. Η επιτροπή αυτή αξιολόγησε προσεκτικά κάθε πρόταση, αναζητώντας νέες ιδέες και λύσεις στον τομέα της οφθαλμολογίας.

Η συγκεκριμένη διάκριση έλαβε χώρα στο 44ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS). Το συνέδριο αυτό αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις στον συγκεκριμένο τομέα, συγκεντρώνοντας ειδικούς και ερευνητές από κάθε γωνιά του πλανήτη με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και την παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων.

Η καινοτόμος πρόταση για τους ενδοφακούς

Η ερευνητική πρόταση της δρ. Ζώζολου, η οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο, αφορά μια νέα και πρωτοποριακή προσέγγιση στον σχεδιασμό των προσαρμοστικών ενδοφακών. Οι ενδοφακοί αυτοί είναι τεχνητοί φακοί που χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν τον φυσικό φακό του ματιού, όπως συμβαίνει κατά την επέμβαση καταρράκτη.

Ο φυσικός φακός του ανθρώπινου ματιού διαθέτει την ικανότητα να μεταβάλλει δυναμικά την εστίασή του, επιτρέποντας την καθαρή όραση σε διαφορετικές αποστάσεις, τόσο κοντινές όσο και μακρινές. Η αποκατάσταση αυτής της κρίσιμης δυναμικής λειτουργίας μετά την αντικατάσταση του φυσικού φακού αποτελεί μια διαρκή και σημαντική πρόκληση για την επιστήμη της οφθαλμολογίας.

Ο μηχανισμός συνεργασίας των οφθαλμών

Η καινοτομία της πρότασης της δρ. Ζώζολου έγκειται στην αντιμετώπιση των δύο ενδοφακών, δηλαδή αυτών που τοποθετούνται και στα δύο μάτια, ως ένα ενιαίο και συνεργαζόμενο σύστημα. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε ένα φυσικό φαινόμενο: τη σύγκλιση. Η σύγκλιση είναι η αυτόματη κίνηση των ματιών προς τα μέσα όταν ο άνθρωπος εστιάζει σε ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Ο κεντρικός στόχος της ερευνητικής αυτής ιδέας είναι η αξιοποίηση των μεταβολών που παρατηρούνται στη σχετική θέση των δύο ενδοφακών κατά τη σύγκλιση. Αυτές οι μεταβολές προορίζονται να λειτουργήσουν ως ένα σήμα, το οποίο θα ενεργοποιεί την προσαρμογή της οπτικής τους ισχύος. Μέσω αυτής της προσαρμογής, επιδιώκεται η δυναμική ρύθμιση της εστίασης, προσφέροντας έτσι στους ασθενείς τη δυνατότητα να βλέπουν καθαρά σε ένα ευρύ φάσμα αποστάσεων.

Τα επόμενα βήματα για την κλινική εφαρμογή

Η ερευνητική πρόταση της δρ. Ζώζολου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Τα άμεσα επόμενα βήματα που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου της προτεινόμενης τεχνολογίας. Μετά την ολοκλήρωση του πρωτοτύπου, θα ακολουθήσει η πειραματική αξιολόγηση της τεχνικής της εφικτότητας, ώστε να διαπιστωθεί η πρακτική εφαρμογή και λειτουργικότητα της ιδέας.

Είναι σαφές ότι πριν από οποιαδήποτε μελλοντική κλινική εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής σε ανθρώπους, είναι απολύτως απαραίτητο να τεκμηριωθεί πλήρως η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της. Αυτό απαιτεί τη διεξαγωγή μιας σειράς από αυστηρές δοκιμές και επιστημονικές μελέτες, οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι η νέα μέθοδος είναι όχι μόνο αποτελεσματική αλλά και απολύτως ασφαλής για τους ασθενείς που θα την υποβληθούν.

Με πληροφορίες από: Topontiki