Παλιές δραχμές αποκτούν αξία σε δημοπρασίες: Από 1 ευρώ έως 265 ευρώ για σπάνια νομίσματα

Πολλοί Έλληνες διατηρούν ακόμα παλιά νομίσματα δραχμών, κυρίως από καθαρή νοσταλγία, με την ελπίδα ότι ίσως στο μέλλον αποκτήσουν κάποια vintage αξία. Φαίνεται πως αυτή η σκέψη δεν είναι εντελώς αβάσιμη, καθώς ορισμένες δραχμές πωλούνται πλέον σε δημοπρασίες, προσελκύοντας το ενδιαφέρον συλλεκτών. Η αξία τους μπορεί να κυμαίνεται από ένα συμβολικό ποσό μέχρι και αρκετές εκατοντάδες ευρώ, ανάλογα με τη σπανιότητα και την ιστορική τους σημασία.

Η πλατφόρμα Catawiki και οι ειδικοί της

Η πλατφόρμα δημοπρασιών Catawiki αποτελεί έναν χώρο όπου μπορεί κανείς να βρει μια μεγάλη ποικιλία αντικειμένων. Από σπάνιες κάρτες Πόκεμον και φιάλες σαμπάνιας μέχρι παλιά αυτοκίνητα και ιαπωνικά σπαθιά, η γκάμα των διαθέσιμων ειδών είναι ευρεία. Όλα τα αντικείμενα που πωλούνται στην πλατφόρμα περνούν από αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται από ειδικούς της Catawiki, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα και την κατάστασή τους.

Μέσα σε αυτή την ποικιλία, έχουν κάνει την εμφάνισή τους και δραχμές από αλλοτινές εποχές, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όσων αναζητούν συλλεκτικά κομμάτια. Αυτά τα νομίσματα, που κάποτε αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς μας, αποκτούν τώρα μια νέα διάσταση ως αντικείμενα συλλεκτικής αξίας.

Το νόμισμα των 500 δραχμών του 1982

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα νόμισμα των 500 δραχμών που κόπηκε το 1982. Αυτό το νόμισμα αποτελεί μέρος μιας σειράς που εκδόθηκε εκείνη την περίοδο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα περισσότερα από αυτά τα νομίσματα δημιουργήθηκαν με σημαντική περιεκτικότητα σε ασήμι, προσδίδοντάς τους επιπλέον αξία.

Ο λόγος για τη δημιουργία αυτών των νομισμάτων ήταν οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Στίβου, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το ίδιο έτος. Το συγκεκριμένο νόμισμα έχει, προς το παρόν, τιμή εκκίνησης στη δημοπρασία 1 ευρώ. Ωστόσο, για όποιον επιθυμεί να το αποκτήσει άμεσα, χωρίς να περιμένει την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, η τιμή ανέρχεται στα 106 ευρώ.

Η συλλογή 20 δραχμών του 1960 με τον βασιλιά Παύλο

Ο ίδιος πωλητής στην πλατφόρμα Catawiki διαθέτει επίσης μια συλλογή από νομίσματα των 20 δραχμών, τα οποία χρονολογούνται από το 1960. Τα νομίσματα αυτά έχουν μια περιεκτικότητα σε ασήμι που αγγίζει περίπου το 83%. Το σχέδιό τους κοσμείται με το πρόσωπο του βασιλιά Παύλου, προσδίδοντάς τους ένα ιστορικό και συλλεκτικό ενδιαφέρον.

Η τρέχουσα προσφορά για αυτή τη συλλογή βρίσκεται στα 4 ευρώ. Παρόλο που δεν θεωρείται ένα ιδιαίτερα σπάνιο εύρημα στην αγορά των συλλεκτικών νομισμάτων, η συλλογή αυτή είναι σίγουρα δυσεύρετη. Αναμένεται η τιμή της να ανέβει σημαντικά μέχρι να κλείσει η δημοπρασία, καθώς το ενδιαφέρον για τέτοια κομμάτια είναι υπαρκτό.

Ο σπάνιος φοίνικας του Ιωάννη Καποδίστρια

Ανάμεσα στα πιο σπάνια ευρήματα που εμφανίζονται σε δημοπρασίες συγκαταλέγεται και ο φοίνικας, το πρώτο νόμισμα της νεότερης Ελλάδας. Αυτό το ιστορικό κειμήλιο κόπηκε την περίοδο διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια, συγκεκριμένα το έτος 1830. Ο φοίνικας αποτελείται από χαλκό και η κοπή του πραγματοποιήθηκε στο νομισματοκοπείο της Αίγινας.

Η τρέχουσα προσφορά για ένα τέτοιο νόμισμα αγγίζει τα 265 ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει την ιστορική και συλλεκτική του αξία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο αντικείμενο, το οποίο είναι σχεδόν απίθανο να βρεθεί στα συρτάρια των σπιτιών μας, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής νομισματικής ιστορίας.

Με πληροφορίες από: Reader