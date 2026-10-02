Σκληρό παρασκήνιο ΗΠΑ-ΕΕ για τα αποθέματα καυσίμων ενόψει της Συνόδου Κορυφής

Σκληρό παρασκήνιο διαδραματίζεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίκεντρο τα αποθέματα καυσίμων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι Ευρωπαίοι επιλέγουν να απαντήσουν με χαμηλούς τόνους στο ασφυκτικό πρέσινγκ του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η κατάσταση αναμένεται να κορυφωθεί στη Σύνοδο Κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τις 15 και 16 Οκτωβρίου.

Η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών και η ευρωπαϊκή απάντηση

Κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης των Ευρωπαίων αξιωματούχων, αποφασίστηκε η υιοθέτηση κοινής γραμμής πλεύσης και η παραπομπή του θέματος των στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Την ίδια στιγμή, οι Βρυξέλλες δηλώνουν πως «έχουν ήδη δώσει μεγάλη ευελιξία», βάζοντας «φρένο» στα αιτήματα για νέα μέτρα στήριξης.

Η νευρικότητα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχει χτυπήσει «κόκκινο», καθώς η Ευρώπη κινήθηκε με σαφώς πιο αργούς ρυθμούς από τις ΗΠΑ στην άντληση των έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου, διατηρώντας ακόμη σημαντικές ποσότητες. Αυτή η «δεξαμενή» ασφαλείας έχει μπει στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου, με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, να δηλώνει ξεκάθαρα πως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι οφείλουν να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους και να ρίξουν περισσότερο καύσιμο στην αγορά.

Τελεσίγραφα από την Ουάσιγκτον σε Γερμανία και Γαλλία

Το παρασκήνιο είναι πολύ πιο έντονο από τις επίσημες δηλώσεις. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, η Ουάσιγκτον δεν δίστασε να στείλει ωμά τελεσίγραφα για τα στρατηγικά αποθέματα καυσίμων. Απείλησε ευθέως τη Γερμανία και τη Γαλλία με πλήρη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ προς τη Γηραιά Ήπειρο, εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν ανοίξουν άμεσα την κάνουλα στις δικές τους αποθήκες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετωπίζοντας το πολιτικό κόστος από το ράλι των τιμών των καυσίμων λίγο πριν από τις κρίσιμες αμερικανικές εκλογές, επιχειρεί να μετακυλήσει το βάρος της κρίσης στην Ευρώπη. Παρά τον ωμό εκβιασμό, η ευρωπαϊκή αντίδραση παραμένει εγκλωβισμένη στη γραφειοκρατία.

Η ευρωπαϊκή στάση και η άρνηση του Βερολίνου

Ο επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, περιορίστηκε σε μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη με αξιωματούχους από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιρλανδία, προσπαθώντας απλώς να συντονίσει μια «κοινή στάση». Ωστόσο, οι Βρυξέλλες δείχνουν να εθελοτυφλούν μπροστά στην κατάσταση.

Σύμφωνα με αναλυτές, το Βερολίνο αρνείται πεισματικά να διαθέσει τα εναπομείναντα 15 εκατομμύρια βαρέλια του. Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει πως μια τέτοια κίνηση θα πυροδοτούσε κερδοσκοπικά παιχνίδια στις αγορές, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Οι διεθνείς παράγοντες και η σημασία του ντίζελ

Την ίδια στιγμή, οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες λόγω των συγκρούσεων με το Ιράν. Επιπλέον, το μέτωπο Ρωσίας – Ουκρανίας συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα του ντίζελ.

Το ντίζελ αποτελεί καύσιμο ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία, τις μεταφορές και την αγροτική παραγωγή. Πλέον, όλα θα κριθούν στη Σύνοδο Κορυφής, με την Ελλάδα και την Ιταλία να πιέζουν ασφυκτικά με κοινό μέτωπο, Μητσοτάκη – Μελόνι, προκειμένου να αφυπνιστούν οι Ευρωπαίοι προτού η ενεργειακή κρίση επιφέρει τη χαριστική βολή στην οικονομία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis