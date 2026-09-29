Οργάνωση ντουλάπας: Τι να κάνετε πριν κατεβάσετε τα χειμωνιάτικα

Η αλλαγή της εποχής, με τις θερμοκρασίες να έχουν πέσει, φέρνει την ανάγκη για αναδιοργάνωση της ντουλάπας. Τα ελαφριά φορέματα και τα σανδάλια δίνουν τη θέση τους στα πλεκτά, τα σακάκια, τα παλτό και τις μπότες, καθιστώντας την εποχιακή αλλαγή της γκαρνταρόμπας απαραίτητη. Πριν από τη βιαστική τοποθέτηση των χειμωνιάτικων ρούχων, υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που μπορούν να μετατρέψουν αυτή τη διαδικασία σε μια μικρή αναδιοργάνωση του σπιτιού.

Καθαρισμός και προετοιμασία του χώρου

Ένα συχνό λάθος κατά την αλλαγή της ντουλάπας είναι η τοποθέτηση των χειμωνιάτικων ρούχων ανάμεσα στα καλοκαιρινά. Για να αποφευχθεί αυτό, είναι σημαντικό να αδειάσει ένα τμήμα της ντουλάπας.

Μετά το άδειασμα, τα ράφια και οι επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά πριν την επανατοποθέτηση των ρούχων. Αυτή η προετοιμασία βοηθά στην καλύτερη οργάνωση και υγιεινή του χώρου.

Ξεκαθάρισμα και επιλογή ρούχων

Η αλλαγή της εποχής αποτελεί την ιδανική στιγμή για ένα μικρό ξεκαθάρισμα της γκαρνταρόμπας. Πριν την τοποθέτηση κάθε κομματιού, τίθεται η ερώτηση αν φορέθηκε πραγματικά την περασμένη σεζόν.

Ρούχα που δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν ταιριάζουν πλέον ή δεν συμβαδίζουν με το προσωπικό στιλ, μπορούν να τοποθετηθούν σε ξεχωριστή κατηγορία. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγεται η συσσώρευση ρούχων που απλώς καταλαμβάνουν χώρο στην ντουλάπα.

Οργάνωση ανά κατηγορία και συχνότητα χρήσης

Για να αποφευχθεί η τυχαία τοποθέτηση, η ντουλάπα μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες, όπως παντελόνια, πουκάμισα, πλεκτά, φορέματα, σακάκια και πανωφόρια.

Επιπλέον, τα ρούχα μπορούν να οργανωθούν με βάση τη συχνότητα χρήσης τους. Τα καθημερινά κομμάτια είναι καλό να βρίσκονται σε εύκολα προσβάσιμα σημεία, ενώ τα πιο επίσημα ή εποχιακά είδη μπορούν να τοποθετηθούν ψηλότερα.

Σωστή αποθήκευση των πλεκτών

Τα βαριά πλεκτά, όπως τα sweaters, είναι προτιμότερο να διπλώνονται αντί να κρεμιούνται, ώστε να διατηρούν τη φόρμα τους. Μπορούν να τοποθετηθούν σε στοίβες, οργανωμένα ανά χρώμα ή πάχος.

Αφήνοντας λίγο χώρο ανάμεσα στις κατηγορίες των πλεκτών, διευκολύνεται η εύρεση του επιθυμητού ρούχου. Αυτή η μέθοδος συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και στην προστασία των ενδυμάτων.

Διαχείριση των πανωφοριών

Παλτό, καμπαρντίνες, δερμάτινα jackets και σακάκια απαιτούν περισσότερο χώρο στην ντουλάπα. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται ο συνωστισμός τους στην ίδια πλευρά.

Η έλλειψη χώρου μπορεί να οδηγήσει στο τσαλάκωμα των ρούχων και να δυσκολέψει την καθημερινή τους χρήση. Τα κομμάτια που φοριούνται συχνότερα αξίζει να βρίσκονται μπροστά, ενώ τα πιο βαριά πανωφόρια μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικό σημείο όταν δεν απαιτείται καθημερινή πρόσβαση σε αυτά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr