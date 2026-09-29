Στις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους. Η συγκεκριμένη ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται η υποβολή κάποιας αίτησης από τους ενδιαφερόμενους. Το μέτρο αφορά ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων, καλύπτοντας σημαντικό μέρος του συνταξιουχικού πληθυσμού.

Παράλληλα με την καταβολή του επιδόματος, από τον Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει και η εφαρμογή των αυξήσεων στις συντάξεις για το έτος 2027. Το βασικό σενάριο κάνει λόγο για μια αύξηση της τάξης του 2,8%, η οποία θα επηρεάσει όλους τους συνταξιούχους, καθώς προβλέπεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Πότε και πώς θα γίνει η καταβολή του επιδόματος

Η καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου. Η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, πράγμα που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, όπως η υποβολή αίτησης, για να λάβουν το ποσό.

Το επίδομα θα πιστωθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι συνταξιούχοι. Για όσους επιθυμούν να επιβεβαιώσουν τη δικαιότητα τους ή να ενημερωθούν περαιτέρω, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, όπου μπορούν να ελέγξουν αν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

Ποιοι είναι οι βασικοί δικαιούχοι

Βασική προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος των 400 ευρώ είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2025. Η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι το επίδομα αυτό αναμένεται να αφορά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ενίσχυσης είναι ότι δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι η καταβολή του ποσού δεν εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματος ή την περιουσιακή κατάσταση των συνταξιούχων, αλλά κυρίως από το ηλικιακό όριο και την ιδιότητα του συνταξιούχου.

Ειδικές κατηγορίες και εξαιρέσεις

Από την ενίσχυση των 400 ευρώ εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που είναι κάτω των 65 ετών, ακόμα και αν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με πολλά έτη ασφάλισης. Ωστόσο, υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι λόγω χηρείας μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη. Επιπλέον, χωρίς κανένα ηλικιακό όριο, δικαιούνται την ενίσχυση οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι ιδρυματικού επιδόματος, καθώς και τα άτομα που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ. Στην ίδια κατηγορία δικαιούχων μπορούν να ενταχθούν και εργαζόμενοι που λαμβάνουν κάποιο σχετικό επίδομα.

Αύξηση συντάξεων από τον Δεκέμβριο

Πέρα από το επίδομα των 400 ευρώ, από τον Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή της αύξησης των συντάξεων για το 2027. Το βασικό σενάριο προβλέπει μια αύξηση της τάξης του 2,8% στις συντάξεις.

Η αύξηση αυτή θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων, καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, καταργείται η προσωπική διαφορά. Για να γίνει πιο κατανοητό, δόθηκε ένα παράδειγμα: ένας συνταξιούχος που σήμερα λαμβάνει 1.000 ευρώ μεικτά, δηλαδή περίπου 908 ευρώ καθαρά, με την αύξηση του 2,8% θα φτάσει στα 1.028 ευρώ μεικτά και περίπου στα 930 ευρώ καθαρά. Η συγκεκριμένη διαφορά ανέρχεται σε περίπου 22 ευρώ τον μήνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki