Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο επίκεντρο του γερμανικού Τύπου: Η συμβολή του πατέρα του στην εξέλιξή του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ, έχει κλέψει την καρδιά των Γερμανών, αποτελώντας ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα του γερμανικού Τύπου. Ο 19χρονος άσος απασχόλησε και πάλι τα γερμανικά μέσα, με αφορμή τη νέα εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στη νίκη επί της Γερμανίας με 1-0. Η εφημερίδα Bild, σε πρόσφατο δημοσίευμά της, φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της ζωή και της εξέλιξής του, εστιάζοντας στον καθοριστικό ρόλο του πατέρα του στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Η προσοχή του γερμανικού Τύπου

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στα γερμανικά αθλητικά δρώμενα, με την παρουσία του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ να προσελκύει το ενδιαφέρον. Η μαγική ντρίπλα του έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας τον θαυμασμό και την αναγνώριση των ικανοτήτων του. Η Bild ασχολήθηκε για ακόμα μία φορά με τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, αποθεώνοντάς τον για την εξαιρετική του απόδοση.

Στο τελευταίο φύλλο της γερμανικής εφημερίδας, γίνεται λόγος για το πώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ έγινε πιο ομαδικός παίκτης. Το δημοσίευμα αναδεικνύει την επιδραστική του παρουσία στο γήπεδο, όχι μόνο ως σκόρερ αλλά και ως δημιουργού, μια πτυχή που τον καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμο. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά το σπουδαίο «διπλό» της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας, όπου συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη με 0-1.

Η επιρροή του πατέρα Βάιου

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Bild, το μυστικό πίσω από τη μεταμόρφωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα σε έναν τόσο επιδραστικό δημιουργό στο γήπεδο κρύβεται στον πατέρα του, Βάιο. Ο πατέρας του, ως ο πρώτος του προπονητής στα παιδικά πρωταθλήματα, παρατηρούσε τον γιο του να σκοράρει ακατάπαυστα, κάτι που τον οδήγησε σε μια συγκεκριμένη καθοδήγηση.

Ο Βάιος Καρέτσας αποφάσισε να τον συμβουλεύσει να αποφεύγει συνεχώς τα τελειώματα και να αναζητεί περισσότερο την πάσα στους συμπαίκτες του. Ουσιαστικά, του «απαγόρευσε» τα τελειώματα, αναγκάζοντάς τον να ψάχνει διαρκώς την πάσα, μια τακτική που αποσκοπούσε στην ανάπτυξη της ομαδικότητάς του. Η μέθοδος αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς ο νεαρός κατέγραψε 18 ασίστ πέρυσι με τη φανέλα της Γκενκ και έχει ήδη προσθέσει άλλη μία φέτος στη Γερμανία, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της συμβουλής.

Το πάθος για τον ΠΑΟΚ

Πέρα από το ποδόσφαιρο, ο πατέρας και ο γιος Καρέτσας μοιράζονται ένα κοινό και έντονο πάθος: την αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Η γερμανική εφημερίδα περιγράφει μια χαρακτηριστική ιστορία που αναδεικνύει το μέγεθος αυτής της αφοσίωσης: οι δυο τους ταξίδεψαν οδικώς από το Βέλγιο στη Φρανκφούρτη αποκλειστικά για να δουν από κοντά τον αγώνα του «Δικεφάλου» του Βορρά κόντρα στην Άιντραχτ.

Η επιστροφή τους από τη Φρανκφούρτη έγινε τα ξημερώματα, ώστε ο Κωνσταντίνος να μην απουσιάσει από το σχολείο την επόμενη μέρα. Αυτή η ιστορία, όπως αποκαλύπτει το γερμανικό ρεπορτάζ, υπογραμμίζει την ισχυρή σύνδεση της οικογένειας με τον ΠΑΟΚ και τις θυσίες που είναι διατεθειμένοι να κάνουν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, δείχνοντας την «τρέλα» τους για τον σύλλογο.

Οι ρίζες και η επιλογή της Ελλάδας

Το δημοσίευμα της Bild κάνει επίσης αναδρομή στις ρίζες της οικογένειας Καρέτσα, φωτίζοντας την ιστορία της μετανάστευσης. Όλα ξεκίνησαν το 1970, όταν ο προπάππους του νεαρού ποδοσφαιριστή έφυγε από την Ελλάδα για να πάει να δουλέψει στα ορυχεία του Βελγίου. Την ίδια πορεία ακολούθησε και ο παππούς του, εργαζόμενος σκληρά στα τοπικά ανθρακωρυχεία, δημιουργώντας έτσι μια νέα ζωή στο εξωτερικό.

Παρότι ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο, δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και την ελληνική του καταγωγή. Έκλεισε τα αυτιά του στις έντονες πιέσεις της βελγικής ομοσπονδίας και επέλεξε με περηφάνια να φορέσει το εθνόσημο της Ελλάδας, δίνοντας ένα «μεγάλο ναι» στην πατρίδα του. Αυτή η απόφαση επιβεβαιώνει τη βαθιά του σύνδεση με την Ελλάδα και την επιθυμία του να αγωνιστεί για αυτήν, παρά τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονταν από τη χώρα στην οποία μεγάλωσε.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader