Η ήπια γονεϊκότητα και τα όρια: Γιατί η μέθοδος παρερμηνεύτηκε

Η ήπια γονεϊκότητα, γνωστή και ως gentle parenting, αποτελεί μια μέθοδο ανατροφής παιδιών που βασίζεται στην ενσυναίσθηση, τον σεβασμό και την κατανόηση των συναισθημάτων τους, αντί της αυστηρότητας και της τιμωρίας. Ωστόσο, η υπερβολική προσήλωση στα συναισθήματα των παιδιών φαίνεται να έχει οδηγήσει στην ακύρωση των απαραίτητων ορίων, δημιουργώντας προβλήματα στη συμπεριφορά τους σε δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, η λύση σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται στους γονείς που εμπνέουν ασφάλεια.

Η εικόνα σε δημόσιους χώρους και η αδιαφορία

Η εμπειρία σε δημόσιους χώρους, όπως τα εστιατόρια, συχνά περιλαμβάνει την παρατήρηση παιδιών που τρέχουν αλλόφρονα, ουρλιάζουν και πέφτουν πάνω σε τραπέζια, καρέκλες και άλλους πελάτες. Την ίδια στιγμή, οι γονείς τους συνεχίζουν αμέριμνοι το γεύμα τους, χωρίς να παρεμβαίνουν στην αναστάτωση που προκαλούν τα παιδιά τους. Αυτή η συμπεριφορά αποδίδεται από ορισμένους στην πεποίθηση των γονέων ότι εφαρμόζουν την ήπια γονεϊκότητα, ενώ στην πραγματικότητα έχουν βάλει την ανατροφή των παιδιών τους στον «αυτόματο», είτε λόγω κόπωσης είτε έλλειψης χρόνου.

Ο κανόνας, όπως αναφέρεται, είναι παιδιά που τρέχουν ανεξέλεγκτα σε δημόσιους χώρους, αναστατώνοντας τους πάντες, με τους γονείς να σφυρίζουν αδιάφορα. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί προβλήματα στους υπόλοιπους πολίτες, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να βιώνουν τέτοιες συμπεριφορές σε χώρους που επιλέγουν για την ξεκούρασή τους.

Η μετάβαση από την αυστηρότητα και η παρερμηνεία της μεθόδου

Στο παρελθόν, επιστημονικές μελέτες είχαν επισημάνει ότι η αυστηρή ανατροφή των παιδιών, με αμέτρητους περιορισμούς και αυστηρές τιμωρίες, αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης στην ενήλικη ζωή. Αυτό οδήγησε σε μια μετάβαση από το ένα άκρο στο άλλο: από γονείς που δεν έδιναν δεκάρα για τα συναισθήματα των παιδιών τους, σε γονείς που τους επιτρέπουν να ορίζουν τις δικές τους αποφάσεις. Οι δικοί μας γονείς, για παράδειγμα, είχαν γίνει «εξπέρ της καταπίεσης».

Η ήπια γονεϊκότητα, στα χαρτιά, παρουσιάζεται ως ένας υπέροχος τρόπος ανατροφής. Ωστόσο, πουθενά σε αυτή τη μέθοδο δεν αναφέρεται ότι δεν πρέπει να τίθενται όρια στα παιδιά. Τουναντίον, τα όρια βρίσκονται στο επίκεντρο της πρακτικής, με τη διαφορά να έγκειται στον τρόπο που αυτά τίθενται. Η ήπια γονεϊκότητα είναι υπέρ της ηρεμίας, του σεβασμού και της εξήγησης, αντί του φόβου, της τιμωρίας και των φωνών.

Ο στόχος της ήπιας γονεϊκότητας και η σημερινή πραγματικότητα

Το ζητούμενο της ήπιας γονεϊκότητας είναι, μέσω της πειθαρχίας που έχει στο επίκεντρο το μακροπρόθεσμο συμφέρον του παιδιού, να νιώσει το παιδί ασφάλεια. Αυτός ο στόχος, όμως, φαίνεται να μην επιτυγχάνεται στην πράξη, λόγω της παρερμηνείας της μεθόδου.

Η σημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις, ο κανόνας είναι παιδιά που κάνουν ό,τι θέλουν, τρέχουν αλλόφρονα σε δημόσιους χώρους και αναστατώνουν τους πάντες, με τους γονείς να σφυρίζουν αδιάφορα. Η αρχική ιδέα της ήπιας γονεϊκότητας, η οποία προάγει την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό, έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου τα όρια έχουν χαθεί.

Με πληροφορίες από: news247.gr