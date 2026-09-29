«Πριγκιπάτο» διαφθοράς στη Μύκονο: Έρευνα για 1.600 υποθέσεις αυθαιρέτων

Η πολεοδομία της Μυκόνου βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών για πάνω από 1.600 υποθέσεις που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές σε δεκάδες στρέμματα και πρόστιμα που δεν έχουν καταβληθεί. Η έρευνα, η οποία διεξάγεται από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων, αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς και αλλοίωσης στοιχείων.

Εξαφάνιση και αλλοίωση φακέλων

Οι έρευνες στο κτίριο της υπηρεσίας έχουν φέρει στο φως την «εξαφάνιση», την αλλοίωση ή την απόκρυψη περισσότερων από 1.600 φακέλων. Αυτοί οι φάκελοι σχετίζονται με περιπτώσεις μικρών ή και μεγαλύτερων αυθαιρεσιών στο νησί της Μυκόνου. Η έκταση των ευρημάτων υποδηλώνει ότι η υπόθεση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις διαφθοράς που έχουν αντιμετωπίσει οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές τα τελευταία χρόνια.

Η έναρξη της έρευνας και η σφράγιση

Οι νέες έρευνες στην πολεοδομία της Μυκόνου ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου. Τότε, αστυνομικοί προχώρησαν στη σφράγιση του κτιρίου της υπηρεσίας. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μπορούσε να αφαιρέσει ή να παραποιήσει στοιχεία, φακέλους και δεδομένα που τηρούνται τόσο σε φυσική μορφή όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν ζητήθηκε από τους υπευθύνους της πολεοδομίας να παράσχουν ενημέρωση για την πορεία πέντε συγκεκριμένων υποθέσεων. Αυτές οι υποθέσεις αφορούσαν καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές, καθώς και για πρόστιμα που θα έπρεπε να είχαν επιβληθεί σε κτίρια και χώρους που είχαν ήδη ελεγχθεί και στα οποία είχαν διαπιστωθεί πολλές παρανομίες.

Οι «κόκκινοι φάκελοι» και το βάθος της έρευνας

Οι αρχές αποφάσισαν να επεκτείνουν την έρευνα σε βάθος 20ετίας, πέρα από τις αρχικές πέντε υποθέσεις. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι από το 2006 έως σήμερα, στην Πολεοδομία Μυκόνου υπάρχουν τουλάχιστον 1.600 «κόκκινοι φάκελοι» ελέγχων, οι οποίοι μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν ποτέ από τους υπαλλήλους, παρόλο που οι έλεγχοι είχαν εντοπίσει σοβαρές αυθαιρεσίες. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν φάκελοι από τους οποίους λείπουν σημαντικά έγγραφα, όπως οι εκθέσεις αυτοψίας ή ο καταλογισμός του προστίμου. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αφορά υποθέσεις που, αν και έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, λείπουν εντελώς από το αρχείο, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό οποιουδήποτε εγγράφου από τον φάκελό τους κατά τις πρόσφατες έρευνες.

Σύνδεση με άλλη υπόθεση διαφθοράς

Επιπρόσθετα, ο υπάλληλος που ήταν υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου των υποθέσεων της Πολεοδομίας Μυκόνου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που αφορά την υπόθεση διαφθοράς πολεοδόμων στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Αυτή η υπόθεση είχε εξαρθρωθεί το περασμένο καλοκαίρι. Οι πληροφορίες υπογραμμίζουν ότι οι αυθαιρεσίες που ερευνώνται στη Μύκονο εκτείνονται σε δεκάδες στρέμματα, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Με πληροφορίες από: enikos.gr