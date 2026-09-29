Από τη χαρά στον θρήνο: 42χρονη δασκάλα στη Χαλκίδα πέθανε μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Χαλκίδας, καθώς και στην εκπαιδευτική κοινότητα, ο θάνατος μιας 42χρονης δασκάλας. Η εκπαιδευτικός, Μαρία Παναγιώτου, άφησε την τελευταία της πνοή, έπειτα από χρόνια μάχης με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η μοίρα επεφύλασσε ένα ιδιαίτερα σκληρό παιχνίδι στην οικογένειά της, καθώς η άτυχη γυναίκα απεβίωσε μόλις μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της, μετατρέποντας έτσι τη χαρά σε ανείπωτο πόνο.

Η προσφορά της στην εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία

Η Μαρία Παναγιώτου ήταν ένα ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό πρόσωπο στη Χαλκίδα. Είχε προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της σε διάφορα σχολεία της πόλης, αφήνοντας το αποτύπωμά της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πέρα από την παρουσία της στα σχολεία, η 42χρονη δασκάλα είχε εργαστεί και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Χαλκίδας. Το τελευταίο διάστημα της ζωής της, υπηρετούσε ως γραμματέας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, θέση από την οποία συνέχιζε να προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Συλλυπητήρια από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας

Την οδύνη της για τον χαμό της Μαρίας Παναγιώτου εξέφρασε και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, ο Σύλλογος διαβιβάζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της εκλιπούσης.

Οι συνάδελφοί της αποχαιρετούν μια αγαπητή εκπαιδευτικό, η οποία υπηρέτησε με αφοσίωση την εκπαίδευση, αφήνοντας πίσω της ένα σημαντικό έργο και ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Πληροφορίες για την εξόδιο ακολουθία

Η εξόδιος ακολουθία για την Μαρία Παναγιώτου θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη, στις 14:30 το μεσημέρι. Η τελετή θα λάβει χώρα στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων, στην πόλη της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται εντός του ναού από τις 14:00 το μεσημέρι, προκειμένου οι συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι να μπορέσουν να την αποχαιρετήσουν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr