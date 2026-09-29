Οι φράσεις που χρησιμοποιούν κάποιοι για να δείχνουν σημαντικοί

Στην καθημερινή μας συναναστροφή με δεκάδες ανθρώπους, ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορες προσωπικότητες. Ανάμεσά τους, υπάρχει μια κατηγορία ατόμων που, παρά την έλλειψη πνευματικού υποβάθρου και προσωπικής εξέλιξης, προσπαθούν να δείχνουν σημαντικοί στους γύρω τους. Αυτοί οι άνθρωποι, εσωτερικά κενοί, χρησιμοποιούν συγκεκριμένες φράσεις για να καλύψουν την αμάθειά τους.

Η «βιτρίνα» της γνώσης

Οι «ανόητοι», όπως θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε όσους παριστάνουν ότι είναι φιλοσοφημένοι χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία να αποκτήσουν γενικές γνώσεις, προσπαθούν να καλύψουν την αμάθειά τους εντέχνως. Θεωρούν ότι καταφέρνουν να πείθουν τους πάντες με την εικόνα που έχουν φτιάξει για τον εαυτό τους, ωστόσο συχνά πέφτουν στην παγίδα που οι ίδιοι δημιούργησαν.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, αυτά τα άτομα χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους ορισμένες φράσεις που θολώνουν τα νερά, μη επιτρέποντας στον συνομιλητή τους να καταλάβει την πραγματική τους ταυτότητα.

«Είναι πιο σύνθετο απ' όσο νομίζεις»

Αυτή είναι μία από τις πιο ασφαλείς φράσεις για κάποιον που θέλει να δώσει την εντύπωση ότι γνωρίζει περισσότερα από όσα πραγματικά γνωρίζει. Αντί να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί ή να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο επιχείρημα, καταφεύγει στη γενικότητα.

Η φράση δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει κάποια βαθύτερη διάσταση στο θέμα, χωρίς όμως να αποκαλύπτει ποια είναι αυτή. Έτσι, ο συνομιλητής μπορεί εύκολα να θεωρήσει ότι απέναντί του έχει έναν άνθρωπο που βλέπει τα πράγματα πιο «βαθιά».

«Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους»

Ακούγεται σοβαρό και αναλυτικό, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να μη λέει απολύτως τίποτα. Είναι μια φράση που συναντάται συχνά σε επαγγελματικές συζητήσεις, ιδιαίτερα όταν κάποιος δεν θέλει να πάρει ξεκάθαρη θέση.

Αντί να εξηγήσει ποιες είναι αυτές οι παράμετροι και πώς επηρεάζουν την κατάσταση, απλώς τις επικαλείται. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζει χρόνο και ταυτόχρονα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα από τους υπόλοιπους.

«Ας το δούμε στο σωστό πλαίσιο»

Μερικές φορές μια ερώτηση απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση και όχι περισσότερο προβληματισμό. Όταν κάποιος δεν έχει την απάντηση, μπορεί να μεταφέρει τη συζήτηση σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο.

Η αναφορά στο «σωστό πλαίσιο» ακούγεται επιστημονική και μεθοδική, χωρίς να υποχρεώνει τον ομιλητή να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση ή να αναπτύξει επιχειρήματα.

Με πληροφορίες από: jenny.gr