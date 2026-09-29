Κοινές συνήθειες στην κουζίνα που μπορεί να βλάψουν την υγεία

Στην κουζίνα, ένας από τους πιο πολυσύχναστους χώρους του σπιτιού, εκτελούμε καθημερινά δεκάδες ενέργειες σχεδόν μηχανικά. Από τον τρόπο που ξεπαγώνουμε το κρέας μέχρι το πού αποθηκεύουμε τα περισσεύματα, πολλές από αυτές τις συνήθειες έχουν ενσωματωθεί στη ρουτίνα μας χωρίς να αναρωτιόμαστε για την ασφάλειά τους. Ωστόσο, ορισμένες από αυτές μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τροφιμογενών ασθενειών ή να ενισχύσουν την έκθεση σε ουσίες που δεν θα θέλαμε να περνούν στα τρόφιμά μας.

Ο κίνδυνος των πλαστικών δοχείων στον φούρνο μικροκυμάτων

Το ζέσταμα τροφίμων σε πλαστικά δοχεία μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση μικροπλαστικών και νανοπλαστικών στο φαγητό. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού είναι δυνατόν να εισέλθουν στον οργανισμό μέσω της κατανάλωσης των τροφίμων.

Οι επιπτώσεις της έκθεσης των μικροπλαστικών στην ανθρώπινη υγεία δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Πειραματικές μελέτες έχουν υποδείξει ότι η έκθεση σε μικροπλαστικά μπορεί να συνδέεται με οξειδωτικό στρες, φλεγμονώδεις αντιδράσεις και διαταραχές του εντερικού φραγμού, αν και αυτά τα ευρήματα δεν μπορούν να μεταφερθούν άμεσα στον άνθρωπο. Ενώ απαιτείται περαιτέρω έρευνα, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται γυάλινα ή κεραμικά σκεύη για το ζέσταμα φαγητού στον φούρνο μικροκυμάτων.

Η φθορά των πλαστικών και η απελευθέρωση μικροπλαστικών

Τα φθαρμένα και γρατσουνισμένα πλαστικά δοχεία απελευθερώνουν σημαντικά περισσότερα μικροπλαστικά σε σύγκριση με τα καινούργια. Αυτό συμβαίνει επειδή η επιφάνειά τους έχει ήδη αρχίσει να φθείρεται.

Εάν ένα πλαστικό δοχείο είναι θολό, λεκιασμένο, γρατσουνισμένο ή παραμορφωμένο, συστήνεται η απόσυρσή του. Για την αντικατάστασή του, μπορεί κανείς να εξετάσει τη χρήση γυάλινων, κεραμικών ή ανοξείδωτων δοχείων.

Η επίδραση της θερμότητας στα πλαστικά υλικά

Η θερμότητα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη μετανάστευση ορισμένων χημικών ουσιών από συγκεκριμένα πλαστικά υλικά στα τρόφιμα. Αυτό εξαρτάται από το είδος του πλαστικού και τις συνθήκες χρήσης. Μεταξύ των ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πλαστικά και υλικά συσκευασίας περιλαμβάνονται η BPA και ορισμένες φθαλικές ενώσεις, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής και ρυθμιστικής αξιολόγησης.

Επίσης, η θερμότητα μπορεί να αυξήσει την απελευθέρωση μικροπλαστικών στα τρόφιμα, όπως συμβαίνει κατά το ζέσταμα πλαστικού στον φούρνο μικροκυμάτων. Για ζεστά τρόφιμα, προτιμώνται γυάλινα ή ανοξείδωτα δοχεία. Εναλλακτικά, θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή του πλαστικού δοχείου σχετικά με τη χρήση του με ζεστά τρόφιμα.

Τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου

Τα μαγειρεμένα τρόφιμα που αφήνονται σε θερμοκρασία δωματίου εισέρχονται στην επικίνδυνη ζώνη θερμοκρασίας, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 4 και 60°C. Σε αυτό το εύρος θερμοκρασιών, τα βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν.

Με πληροφορίες από: jenny.gr