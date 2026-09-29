Γιατί το Wi-Fi σας αργεί κάθε βράδυ (και τι μπορείτε να κάνετε)

Γιατί το Wi-Fi «σέρνεται» τα βράδια;

Οι δύο ζώνες Wi-Fi: 2.4 GHz και 5 GHz

Διαχωρίστε τα δίκτυα Wi-Fi σας

Βελτιστοποιήστε την τοποθέτηση του router σας

Χρησιμοποιήστε καλώδιο Ethernet για σταθερές συσκευές

Εξερευνήστε τα κανάλια DFS και πότε ένα νέο router δεν είναι η λύση

Αν παρατηρείτε ότι κάθε βράδυ, γύρω στις επτά, η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο «σέρνεται», δεν είστε οι μόνοι. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο και μπορεί να μετατρέψει μια βιντεοκλήση σε διαδοχικές φωτογραφίες ή το streaming μιας ταινίας σε μια βασανιστική εμπειρία. Ευτυχώς, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό και, το σημαντικότερο, πρακτικές λύσεις που μπορείτε να εφαρμόσετε για να βελτιώσετε την κατάσταση.Το Wi-Fi λειτουργεί με ραδιοκύματα, και ο αέρας γύρω από το σπίτι μας είναι ένας κοινόχρηστος χώρος. Φανταστείτε τον σαν έναν αυτοκινητόδρομο: όταν όλοι οι γείτονες αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ταυτόχρονα, ειδικά για δραστηριότητες που απαιτούν υψηλό εύρος ζώνης όπως το streaming βίντεο, ο αυτοκινητόδρομος αυτός «μπουκώνει». Η κίνηση στο οικιακό ευρυζωνικό δίκτυο κορυφώνεται συνήθως μεταξύ 7 και 9 το βράδυ, κυρίως λόγω της αυξημένης χρήσης υπηρεσιών streaming. Αυτό σημαίνει ότι ο δρομολογητής (router) σας δεν «αργεί» απαραίτητα. Απλώς περιμένει ευγενικά τη σειρά του για να «μιλήσει» σε ένα κανάλι που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και δεκαπέντε άλλοι δρομολογητές στην περιοχή σας. Αυτή η αναμονή εκδηλώνεται σε εσάς ως πάγωμα της βιντεοκλήσης, διακοπές στον ήχο ενός ηχείου ή μια ιστοσελίδα που αργεί να φορτώσει, ενώ το απόγευμα άνοιγε αμέσως.Τα οικιακά δίκτυα Wi-Fi χρησιμοποιούν κυρίως δύο ζώνες συχνοτήτων: την παλαιότερη 2.4 GHz και τη νεότερη 5 GHz. Η ζώνη των 2.4 GHz έχει το πλεονέκτημα ότι ταξιδεύει πιο μακριά και περνάει καλύτερα μέσα από τοίχους και εμπόδια. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές συσκευές, όπως έξυπνες πρίζες, κουδούνια με κάμερα, baby monitors και παλαιότερα laptops, επιμένουν να τη χρησιμοποιούν. Ωστόσο, έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: διαθέτει μόνο τρία κανάλια που δεν αλληλεπικαλύπτονται (συνήθως 1, 6 και 11). Φανταστείτε τρία κανάλια για μια ολόκληρη γειτονιά – είναι λογικό να υπερφορτώνονται. Από την άλλη πλευρά, η ζώνη των 5 GHz προσφέρει πολύ περισσότερα διαθέσιμα κανάλια, περίπου 19, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών DFS (Dynamic Frequency Selection). Αυτό ακούγεται εξαιρετικό και τις περισσότερες φορές είναι. Το μειονέκτημά της είναι ότι η εμβέλειά της είναι μικρότερη και η ισχύς του σήματος μειώνεται πολύ πιο γρήγορα όταν περνάει μέσα από συμπαγείς τοίχους. Για παράδειγμα, ένα σήμα 5 GHz που μπορεί να προσφέρει 550 Mbps στο ίδιο δωμάτιο με το router, μπορεί να πέσει στα 40 Mbps δύο δωμάτια μακριά, μέσα από έναν τοίχο. Παρόλα αυτά, τα 40 Mbps είναι συνήθως αρκετά για streaming σε 4K, ακόμα κι αν δεν είναι ο εντυπωσιακός αριθμός που αναγράφεται στη συσκευασία του router.Πολλοί σύγχρονοι δρομολογητές είναι "dual-band", δηλαδή εκπέμπουν και στις δύο ζώνες (2.4 GHz και 5 GHz) με το ίδιο όνομα δικτύου (SSID). Αυτό μπορεί να οδηγήσει τις συσκευές σας να «κολλάνε» στη ζώνη των 2.4 GHz από συνήθεια, ακόμα και όταν η ζώνη των 5 GHz θα ήταν πιο ισχυρή και λιγότερο φορτωμένη. Μια απλή αλλά αποτελεσματική λύση είναι να διαχωρίσετε τα ονόματα των δικτύων σας. Μπείτε στις ρυθμίσεις του router σας (συνήθως πληκτρολογώντας μια διεύθυνση IP όπως 192.168.1.1 ή 192.168.0.1 στον φυλλομετρητή σας) και δώστε διαφορετικά ονόματα στα δίκτυα 2.4 GHz και 5 GHz. Για παράδειγμα, μπορείτε να ονομάσετε το ένα "MyHome_2.4GHz" και το άλλο "MyHome_5GHz". Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να συνδέετε χειροκίνητα τις συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα (όπως smart TVs, κονσόλες παιχνιδιών, smartphones, laptops) στο δίκτυο των 5 GHz, ενώ οι συσκευές που δεν χρειάζονται τόσο μεγάλη ταχύτητα ή βρίσκονται μακριά (όπως έξυπνες πρίζες, εκτυπωτές) μπορούν να παραμείνουν στο 2.4 GHz.Η θέση του router στο σπίτι σας παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση του Wi-Fi. Πολλοί τοποθετούν τον δρομολογητή σε μια γωνία, μέσα σε ένα ντουλάπι ή πίσω από την τηλεόραση, κάτι που εμποδίζει τη διάδοση του σήματος. Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε τον router σε ένα κεντρικό σημείο του σπιτιού σας, μακριά από παχείς τοίχους, ειδικά αν χρησιμοποιείτε τη ζώνη των 5 GHz, η οποία επηρεάζεται πολύ από τα εμπόδια. Αποφύγετε να τον κρύψετε. Ένα ανοιχτό ράφι ή ένα γραφείο σε κεντρικό σημείο είναι ιδανικό. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που εκπέμπουν παρεμβολές κοντά του, καθώς μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του σήματος. Μια μικρή αλλαγή στην τοποθέτηση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην κάλυψη και την ταχύτητα.Μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για να αποσυμφορήσετε το ασύρματο δίκτυό σας είναι η χρήση καλωδίου Ethernet για τις σταθερές συσκευές που καταναλώνουν πολύ εύρος ζώνης. Συσκευές όπως οι έξυπνες τηλεοράσεις, οι κονσόλες παιχνιδιών, οι επιτραπέζιοι υπολογιστές και οι συσκευές streaming (π.χ. Android TV boxes) συνήθως διαθέτουν θύρα Ethernet. Συνδέοντας αυτές τις συσκευές απευθείας στον router με ένα καλώδιο, απελευθερώνετε πολύτιμο ασύρματο εύρος ζώνης για τις φορητές συσκευές σας, όπως smartphones και tablets, που χρειάζονται την ευελιξία του Wi-Fi. Αυτή η κίνηση όχι μόνο βελτιώνει την ταχύτητα για τις ασύρματες συσκευές, αλλά προσφέρει και μια πιο σταθερή και γρήγορη σύνδεση στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με καλώδιο, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.Όπως αναφέρθηκε, η ζώνη των 5 GHz περιλαμβάνει και τα κανάλια DFS (Dynamic Frequency Selection), τα οποία είναι λιγότερο πολυσύχναστα επειδή πολλοί παλαιότεροι δρομολογητές και τηλέφωνα δεν τα χρησιμοποιούν. Αν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει DFS, μπορείτε να δοκιμάσετε να επιλέξετε ένα από αυτά τα κανάλια στις ρυθμίσεις του, αν και συνήθως ο δρομολογητής επιλέγει αυτόματα το βέλτιστο. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι ένα νέο, ακριβό router ή ένα σύστημα mesh δεν θα λύσει πάντα το πρόβλημα του αργού Wi-Fi. Αν το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στον κορεσμό των ασύρματων καναλιών στη γειτονιά σας ή στην υποδομή του παρόχου σας, τότε η αγορά νέου εξοπλισμού ενδέχεται να μην φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αλλαγή παρόχου ή η αναβάθμιση του προγράμματος σύνδεσής σας μπορεί να είναι οι μόνες πραγματικές λύσεις, αν και συνήθως οι παραπάνω συμβουλές μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την κατάσταση με μηδενικό κόστος.

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