Παχαίνει το φαγητό μετά τις 6 μ.μ.; Διατροφολόγος καταρρίπτει τον δημοφιλή μύθο

Η πεποίθηση ότι η κατανάλωση φαγητού μετά τις 6 μ.μ. οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση βάρους έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο διαδεδομένους διατροφικούς κανόνες. Αυτή η ιδέα συνδέεται συχνά με τη διαλειμματική νηστεία, αλλά και με την αντίληψη ότι ο οργανισμός μετατρέπει ευκολότερα τις θερμίδες σε λίπος όσο περνούν οι ώρες της ημέρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη διατροφολόγο Έμμα Μπάρντγουελ, η πραγματικότητα είναι αρκετά πιο σύνθετη από αυτόν τον απλοϊκό κανόνα. Η ίδια επισημαίνει ότι το σώμα δεν αλλάζει ξαφνικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την τροφή μόλις το ρολόι δείξει έξι.

Ο διαδεδομένος μύθος και η πραγματικότητα

Η διατροφολόγος Έμμα Μπάρντγουελ εξηγεί ότι η ιδέα πως το φαγητό μετά τις 6 μ.μ. οδηγεί αυτόματα σε αύξηση βάρους είναι υπερβολικά απλοϊκή. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν διαχειρίζεται ξαφνικά διαφορετικά την τροφή μετά από μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

Η αύξηση του βάρους είναι αποτέλεσμα της συστηματικής κατανάλωσης περισσότερων θερμίδων από όσες χρησιμοποιεί ο οργανισμός. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν οι επιπλέον θερμίδες καταναλώνονται το πρωί, το μεσημέρι ή το βράδυ. Αντίστοιχα, ένα άτομο μπορεί να τρώει το δείπνο του μετά τις 6 μ.μ. και παρ’ όλα αυτά να χάνει βάρος, εφόσον συνολικά βρίσκεται σε ενεργειακό έλλειμμα.

Πρακτικές δυσκολίες και κοινωνικές συνήθειες

Η επιβολή μιας συγκεκριμένης ώρας ως «τελευταίας ευκαιρίας» για φαγητό δεν είναι πρακτική για όλους τους ανθρώπους. Οι καθημερινές συνήθειες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ατόμων.

Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να κοιμάται στις 9 το βράδυ, ενώ κάποιος άλλος να εργάζεται μέχρι αργά, να γυμνάζεται το βράδυ και να πέφτει για ύπνο τα μεσάνυχτα. Επιπλέον, για πολλούς ανθρώπους, το βραδινό γεύμα αποτελεί μια ευκαιρία να μοιραστούν χρόνο με την οικογένεια ή τους φίλους τους. Ένα αυστηρό χρονικό όριο στην κατανάλωση φαγητού μπορεί, επομένως, να δημιουργήσει περισσότερο άγχος παρά να προσφέρει πραγματικό όφελος στην υγεία ή το βάρος.

Ο ρόλος του κιρκάδιου ρυθμού και οι επιστημονικές ενδείξεις

Αυτό δεν σημαίνει ότι η χρονική στιγμή των γευμάτων είναι εντελώς αδιάφορη. Ο οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με τον κιρκάδιο ρυθμό και ο μεταβολισμός δεν παρουσιάζει ακριβώς την ίδια δραστηριότητα όλες τις ώρες της ημέρας.

Η Έμμα Μπάρντγουελ αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το σώμα μπορεί να διαχειρίζεται την τροφή κάπως αποτελεσματικότερα νωρίτερα μέσα στην ημέρα σε σχέση με πολύ αργά το βράδυ. Ωστόσο, η διαφορά φαίνεται να είναι σχετικά μικρή. Σύμφωνα με μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 29 τυχαιοποιημένων μελετών που δημοσιεύθηκε το 2024, η κατανάλωση περισσότερων θερμίδων νωρίτερα μέσα στην ημέρα συνδέθηκε με περίπου 1,75 κιλά μεγαλύτερη απώλεια βάρους. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές χαρακτήρισαν τη βεβαιότητα των στοιχείων χαμηλή και επισήμαναν ότι η κλινική σημασία αυτής της διαφοράς παραμένει αβέβαιη.

Με πληροφορίες από: bovary.gr