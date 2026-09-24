The Voice: Πότε θα προβληθεί το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη και τι έγινε στα γυρίσματα

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του αφιερώματος στον Γιώργο Μαζωνάκη, το οποίο ετοιμάζεται στο πλαίσιο του «The Voice». Η παραγωγή του talent show είχε να αντιμετωπίσει μία τραγική εξέλιξη, καθώς ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ανέτρεψε τα αρχικά σχέδια για μία τρίτη σεζόν με τη συμμετοχή του τραγουδιστή.

Οι συντελεστές του παιχνιδιού, οι τραγουδιστές που είχαν βρεθεί δίπλα του στα έδρανα της κριτικής επιτροπής τις προηγούμενες σεζόν, οι παρουσιαστές, αλλά και οι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες, βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη.

Η απόφαση του ΣΚΑΪ και το ειδικό επεισόδιο

Μετά την αρχική αναστάτωση, ο ΣΚΑΪ αποφάσισε να συνεχιστεί το παιχνίδι, με την Πάολα να αναλαμβάνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, όλοι οι συντελεστές συμφώνησαν ομόφωνα να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου καλλιτέχνη με ένα ειδικό αφιερωματικό επεισόδιο.

Για το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο θα είναι ξεχωριστό από την υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία του «The Voice», αναζητείται ήδη ένας ταιριαστός τίτλος, καθώς δεν θα ονομάζεται «The Voice».

Οι συμμετέχοντες στα γυρίσματα

Το γύρισμα του αφιερώματος ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των τριών κριτών της εκπομπής, της Έλενας Παπαρίζου, του Πάνου Μουζουράκη και του Χρήστου Μάστορα. Στο πλευρό τους βρέθηκε και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος επιστρέφει αποκλειστικά για αυτό το επεισόδιο, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του καλλιτέχνη. Την παρουσίαση του παιχνιδιού τη νέα σεζόν θα αναλάβει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος επίσης συμμετείχε στα γυρίσματα.

Επιπλέον, στο αφιερωματικό επεισόδιο θα συμμετέχουν σε ρόλο guest η Πάολα, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο NiVo και ο Apon. Πρόκειται για τέσσερις καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαζωνάκη και οι οποίοι θα μοιραστούν με το κοινό ιστορίες και στιγμές από την κοινή τους πορεία.

Συναισθηματική φόρτιση και ημερομηνία προβολής

Τα γυρίσματα του αφιερώματος χαρακτηρίστηκαν από έντονη συναισθηματική φόρτιση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές διακοπές κατά τη διάρκειά τους. Τελικά, η διαδικασία ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, συγκεκριμένα στις 5:30 το πρωί.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής, το αφιερωματικό επεισόδιο αναμένεται να προβληθεί πιθανότατα το πρώτο σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, προσφέροντας ένα συγκινητικό φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr