Βρετανικό Μουσείο: Αμετάβλητη η διάθεση για συμφωνία στα Γλυπτά του Παρθενώνα

Το Βρετανικό Μουσείο δηλώνει ότι η θέση του και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα παραμένουν αμετάβλητες. Η δήλωση αυτή έγινε από εκπρόσωπο του Μουσείου προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ως απάντηση σε ερώτημα σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «Daily Telegraph» που εκτιμούσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Μουσείου έχουν περιέλθει ουσιαστικά σε αδιέξοδο. Η ελληνική πλευρά, από την πλευρά της, διατυπώνει σαφείς όρους για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία, απορρίπτοντας την αναγνώριση κυριότητας ή τον δανεισμό των Γλυπτών.

Η θέση του Βρετανικού Μουσείου

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι «η θέση του Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες». Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση σχετικά με την εκτίμηση δημοσιεύματος της εφημερίδας «Daily Telegraph», σύμφωνα με την οποία οι συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Μουσείου για το θέμα των Γλυπτών έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο.

Ο εκπρόσωπος δεν σχολίασε ευθέως την εκτίμηση περί αδιεξόδου, αλλά επανέλαβε τη σταθερή πρόθεση του Μουσείου να βρεθεί μια λύση. Περαιτέρω, παρέπεμψε σε πρόσφατες δηλώσεις του διευθυντή του Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, οι οποίες είχαν δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Financial Times».

Η «αχτίδα ελπίδας» του Νίκολας Κάλιναν

Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, είχε αναφερθεί στη συμφωνία για τον δανεισμό της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Βρετανία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στην εφημερίδα «Financial Times», ο Κάλιναν είχε εκφράσει την άποψη ότι αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει «μια αχτίδα ελπίδας» για πρόοδο και στο θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Θα ήλπιζα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Νίκολας Κάλιναν, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του για επίτευξη αποτελεσμάτων στις συζητήσεις.

Η ελληνική απάντηση μέσω του Guardian

Η διαφορά στις θέσεις των δύο πλευρών αναδεικνύεται με ιδιαίτερα σαφή και κατηγορηματικό τρόπο και στο άρθρο του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εφημερίδα Guardian, που δημοσιεύθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2026. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών, ούτε ένα σχήμα βάσει του οποίου θα “δανειζόμασταν” τμήματα του δικού μας μνημείου».

Με αυτή τη δήλωση, ο πρωθυπουργός θέτει τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής πλευράς, καθιστώντας σαφές ότι η αναγνώριση της κυριότητας των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο και ο δανεισμός τους από την Ελλάδα αποτελούν μη διαπραγματεύσιμα σημεία για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας.

Γιατί απορρίπτεται το μοντέλο της Ταπισερί της Μπαγιέ

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απορρίπτει την άποψη ότι ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ από τη Γαλλία στη Βρετανία θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο συμφωνίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Όπως επισημαίνει, η Ταπισερί δανείστηκε στη Βρετανία ως ενιαίο έργο και θα επιστρέψει στη Γαλλία επίσης ως ενιαίο έργο.

Αντίθετα, στην περίπτωση του Παρθενώνα, τμήματα ενός ενιαίου μνημείου βρίσκονται σήμερα χωρισμένα μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Αυτή η θεμελιώδης διαφορά καθιστά, κατά την ελληνική πλευρά, το μοντέλο της Ταπισερί ακατάλληλο για την επίλυση του ζητήματος των Γλυπτών.

Ο στόχος της μόνιμης επανένωσης

Ο στόχος της ελληνικής πλευράς, όπως τονίζει ο πρωθυπουργός, είναι η μόνιμη επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει με νόημα ότι «τα σωζόμενα Γλυπτά θα πρέπει να εκτίθενται μαζί, ταυτόχρονα και με θέα το μνημείο για το οποίο δημιουργήθηκαν».

Για τον σκοπό αυτό, το Μουσείο της Ακρόπολης σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να καταστήσει αυτή την επανένωση και την έκθεση των Γλυπτών εφικτή, παρέχοντας τον κατάλληλο χώρο και την οπτική σύνδεση με το μνημείο. Η ελληνική θέση παραμένει σταθερή στην ανάγκη για την οριστική επιστροφή και συνένωση των Γλυπτών στον τόπο προέλευσής τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki