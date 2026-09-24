Δύο εργάτες λιποθύμησαν από αναθυμιάσεις στο γήπεδο Μπάντμιντον

Δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε λιπόθυμη κατάσταση το απόγευμα της Πέμπτης, μέσα στον χώρο του υπό κατεδάφιση γηπέδου Μπάντμιντον, στην περιοχή του Γουδή. Το περιστατικό αποδίδεται σε αναθυμιάσεις, οι οποίες προκάλεσαν την αδιαθεσία των δύο εργαζομένων. Αμέσως μετά την ανεύρεσή τους, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υγείας των δύο ανδρών, οι οποίοι εργάζονταν στο σημείο. Οι πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στο σημείο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ακολούθησε η μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το περιστατικό στο Γουδή

Το ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, στον χώρο του γηπέδου Μπάντμιντον, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία κατεδάφισης, στην περιοχή του Γουδή. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι εργάζονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο, βρέθηκαν σε λιπόθυμη κατάσταση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι πυροσβέστες ήταν οι πρώτοι που εντόπισαν τους δύο εργάτες, οι οποίοι είχαν χάσει τις αισθήσεις τους. Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή, γεγονός που οδήγησε στην ταχύτατη ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων για την παροχή βοήθειας.

Αιτία της λιποθυμίας και οι συνθήκες

Οι πρώτες ενδείξεις και οι πληροφορίες από τις αρχές κάνουν λόγο για εισπνοή διοξειδίου ως αιτία της λιποθυμίας των δύο ανδρών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εισέπνευσαν το διοξείδιο παραμένουν άγνωστες, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν να πέσουν στο έδαφος και να αδυνατούν να βγουν από το σημείο όπου βρίσκονταν.

Οι εργασίες που εκτελούνταν στο υπό κατεδάφιση γήπεδο Μπάντμιντον πιθανόν να σχετίζονται με την παρουσία των αναθυμιάσεων. Η φύση των εργασιών και το περιβάλλον του χώρου συνέβαλαν στη δημιουργία των συνθηκών που οδήγησαν στο ατύχημα, με τους δύο εργάτες να βρίσκονται σε κίνδυνο.

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ

Αμέσως μετά τον εντοπισμό τους, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στο σημείο και οι πυροσβέστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο άνδρες. Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών ήταν καθοριστική για την αρχική αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν την άφιξη των ιατρικών μονάδων.

Σε λίγα λεπτά, στο σημείο έφτασαν μηχανές του ΕΚΑΒ, ακολουθούμενες από δύο ασθενοφόρα. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ ανέλαβαν τη συνέχεια της παροχής βοήθειας και την προετοιμασία για τη μεταφορά των τραυματιών. Η συντονισμένη δράση των δύο υπηρεσιών εξασφάλισε την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση στο περιστατικό.

Μεταφορά στο νοσοκομείο και κατάσταση υγείας

Οι δύο εργάτες, ηλικίας 51 και 24 ετών, μεταφέρθηκαν με τα ασθενοφόρα στον «Ερυθρό» νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Η άμεση διακομιδή τους ήταν απαραίτητη για την περαιτέρω ιατρική τους παρακολούθηση και περίθαλψη, δεδομένης της εισπνοής διοξειδίου.

Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των πυροσβεστών και του ΕΚΑΒ, και οι δύο άνδρες έχουν διαφύγει τον κίνδυνο. Η κατάσταση της υγείας τους σταθεροποιήθηκε μετά την άφιξή τους στο νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της άμεσης επέμβασης των σωστικών συνεργείων.

Με πληροφορίες από: Reader