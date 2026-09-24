Άνοιξε η πλατφόρμα για το Thessaly Evros Pass 2026

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα για το Thessaly Evros Pass 2026, μέσω της ιστοσελίδας vouchers.gov.gr. Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές της Θεσσαλίας και του Έβρου, οι οποίες επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις πυρκαγιές, αντίστοιχα, το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο του 2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις 23:59.

Στόχος και δικαιούχοι της δράσης

Το Thessaly Evros Pass 2026 αποτελεί μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην τόνωση των πληγεισών περιοχών. Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση συνυπογράφουν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, καθώς και οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος.

Η δράση δεν περιλαμβάνει εισοδηματικά κριτήρια και παρέχει τη δυνατότητα σε 8.900 πολίτες να χρησιμοποιήσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Η κάρτα αυτή προορίζεται για δαπάνες που αφορούν διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές εντός των πληγεισών περιοχών. Η συνολική δημόσια δαπάνη για το πρόγραμμα ανέρχεται στα 2.050.000 ευρώ.

Δομή και φάσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα Thessaly Evros Pass 2026 είναι διαρθρωμένο σε δύο κύριους προορισμούς, τη Θεσσαλία και τον Έβρο, και σε δύο ημερολογιακές φάσεις. Οι φάσεις αυτές είναι ο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος και ο Νοέμβριος – Δεκέμβριος του 2026. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τον προορισμό και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η λειτουργία της πλατφόρμας vouchers.gov.gr έχει σχεδιαστεί για να είναι ιδιαίτερα απλή. Για την υποβολή της αίτησης, κάθε πολίτης χρειάζεται μόνο τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Επιπλέον, απαιτείται η επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της ΓΓΠΣΨΔ, δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία επιπλέον ενέργεια πιστοποίησης. Αφού εισέλθει στην πλατφόρμα, ο πολίτης δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του (Θεσσαλία ή Έβρος) και τις επιθυμητές φάσεις (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος). Τέλος, δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν εμπίπτει σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων της δράσης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr