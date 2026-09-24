Ο Κώστας Γεωργιάδης νέος προπονητής του Πανσερραϊκού

Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας του συλλόγου. Ο κ. Γεωργιάδης διαδέχεται τον Αλέκο Βοσνιάδη, με την αλλαγή αυτή να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ομάδα των Σερρών. Η απόφαση για την αντικατάσταση του προηγούμενου τεχνικού λήφθηκε μετά από ένα ανεπιτυχές ξεκίνημα στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Η αποχώρηση του Αλέκου Βοσνιάδη

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, στην ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας της με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη. Ο κ. Βοσνιάδης, ο οποίος αναφέρεται ως «μετρ των ανόδων», αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η λύση της συνεργασίας αποδόθηκε στο κακό ξεκίνημα που πραγματοποίησε ο Πανσερραϊκός στη Superleague 2. Επιπρόσθετα, στην απόφαση αυτή συνέβαλε και η βαριά ήττα που υπέστη η ομάδα με σκορ 8-1 από την ΑΕΚ, γεγονός που οδήγησε σε άμεσες εξελίξεις.

Ο Κώστας Γεωργιάδης στο τιμόνι των «λιονταριών»

Την θέση του απερχόμενου προπονητή ανέλαβε ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκίνησε τη φετινή χρονιά στον πάγκο του Πανθρακικού. Ωστόσο, διέκοψε πρόωρα την θητεία του με την ομάδα της Θράκης, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «λιονταριών» των Σερρών.

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός, στην επίσημη ανακοίνωσή της, καλωσόρισε τον κ. Γεωργιάδη, δηλώνοντας την έναρξη της συνεργασίας τους. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο νέος προπονητής αναλαμβάνει την ομάδα «στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League», υπογραμμίζοντας τους υψηλούς στόχους του συλλόγου.

Το βιογραφικό του νέου τεχνικού

Ο Κώστας Γεωργιάδης είναι γεννημένος στις 17 Ιανουαρίου του 1980 και κατάγεται από την Βαμβακιά Σερρών, γεγονός που τον καθιστά γνώριμο της περιοχής. Διαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, καθώς είναι κάτοχος διπλώματος UEFA PRO, το ανώτατο επίπεδο προπονητικής πιστοποίησης, ενώ παράλληλα είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Η προπονητική του διαδρομή περιλαμβάνει θητείες σε αρκετές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει εργαστεί στον Αγροτικό Αστέρα, τον Απόλλωνα Πόντου, τον Π.Ο. Τρίγλιας, την Βέροια, τον Ηρακλή και τον Πανιώνιο. Με την ομάδα του Πανιωνίου, μάλιστα, κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής κατηγορίας, προσθέτοντας έναν τίτλο στο ενεργητικό του. Επίσης, έχει περάσει από τον Καμπανιακό, τον ΝΠΣ Βόλο, την Νίκη Βόλου και πιο πρόσφατα τον Πανθρακικό.

Η αναγνώριση της δουλειάς του κ. Γεωργιάδη αποτυπώνεται και στις δύο φορές που έχει αναδειχθεί ως κορυφαίος προπονητής στην Super League 2, γεγονός που υποδηλώνει την επιτυχημένη παρουσία του στην κατηγορία.

Το νέο τεχνικό επιτελείο

Μαζί με τον Κώστα Γεωργιάδη, στο τεχνικό τιμ του Πανσερραϊκού προστίθενται και δύο συνεργάτες του. Πρόκειται για τον Πάρη Λεωνιδάκη και τον Γιώργο Σβύνο, οι οποίοι θα συνδράμουν τον νέο προπονητή στο έργο του. Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός, ολοκληρώνοντας την ανακοίνωσή της, καλωσόρισε όλα τα νέα μέλη στην «οικογένεια των λιονταριών» και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta