Ο λόγος που οι ειδικοί βάζουν μπαλάκια του τένις στο πλυντήριο με τα παπλώματα

Ένα ζευγάρι μπαλάκια του τένις μέσα στο πλυντήριο μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που πλένονται τα μπουφάν και τα παπλώματα. Αυτή η μέθοδος υπόσχεται να τα διατηρήσει αφράτα και να συμβάλει στο γρηγορότερο στέγνωμά τους, χωρίς να απαιτείται επιπλέον κόπος.

Ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν προειδοποιήσεις από ειδικούς ότι τα πουπουλένια μπουφάν και τα παπλώματα δεν πρέπει να μπαίνουν στο πλυντήριο, και σε ένα βαθμό έχουν δίκιο, υπάρχει ένα αντικείμενο που μπορεί να βοηθήσει. Αυτό το αντικείμενο, όταν μπει μαζί με τα ρούχα, εμποδίζει τις ίνες να δημιουργήσουν ρώγες και συμβάλλει στο να πλυθεί το ύφασμα χωρίς να χάσει τις ιδιότητές του.

Γιατί τα μπαλάκια του τένις κάνουν τη διαφορά

Το μυστικό βρίσκεται στις μπάλες του τένις. Μέσα στο πλυντήριο, η τριβή τους έχει ως αποτέλεσμα να χτυπούν απαλά τα υφάσματα και να τα αερίζουν. Αυτή η δράση επιτρέπει στις ίνες να κινούνται ελεύθερα και τις εμποδίζει να σφίγγουν, διατηρώντας έτσι την αρχική τους υφή.

Πρόκειται για ένα πολύ αποτελεσματικό κόλπο, στο οποίο συμφωνούν αρκετοί ειδικοί στον καθαρισμό. Η χρήση καθαρών μπαλών του τένις είναι κρίσιμη για την επιτυχία της διαδικασίας.

Πώς βοηθούν στο στέγνωμα και στον καθαρισμό

Η Μαριμπέλ Μεντόσα υποστηρίζει ότι η προσθήκη δύο μπαλών του τένις στο πλυντήριο κάνει τα ρούχα να στεγνώνουν αισθητά πιο γρήγορα. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μπάλες επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί καλύτερα ανάμεσα στα ρούχα, διατηρώντας τα παράλληλα αφράτα.

Εκτός από την επιτάχυνση του στεγνώματος, οι μπάλες του τένις έχουν και ένα επιπλέον πλεονέκτημα: μαζεύουν τις τρίχες των κατοικίδιων. Συχνά, οι τρίχες αυτές μένουν στο πλυντήριο, περνούν από πλύση σε πλύση και καθίσταται σχεδόν αδύνατο να αφαιρεθούν. Οι ειδικοί διαβεβαιώνουν ότι οι μπάλες του τένις συμβάλλουν στον σωστό καθαρισμό μπουφάν με πούπουλο, μαξιλαριών και παπλωμάτων. Συγκεκριμένα, συμβουλεύουν να τοποθετήσετε δύο καθαρές μπάλες του τένις στον κάδο πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα, καθώς κατά τη διάρκεια της πλύσης, οι μπάλες χτυπούν συνεχώς το ρούχο και εμποδίζουν το πούπουλο ή το γέμισμα από ίνες να μαζεύεται στις γωνίες.

Αναζωογόνηση συνθετικών ρούχων

Η Τάτι Μπεθέρα, ειδικός στον καθαρισμό, τονίζει ότι το ίδιο κόλπο είναι ιδανικό και για την αναζωογόνηση συνθετικών ρούχων που έχουν συμπιεστεί κατά την πλύση. Εξηγεί ότι αν ένα μπουφάν με πούπουλο ή συνθετικό γέμισμα έχει πλυθεί και χρειάζεται να επανέλθει στη φυσική του μορφή, αρκούν δύο μπάλες του τένις και η χρήση του στεγνωτηρίου.

Άλλες χρήσεις για τα μπαλάκια του τένις

Εκτός από τη χρήση τους στο πλυντήριο, τα μπαλάκια του τένις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες πρακτικές εργασίες στο σπίτι. Είναι ιδανικά για την αφαίρεση λεκέδων από τους τοίχους ή για να σβήνουν γρατζουνιές από τα έπιπλα.

Με πληροφορίες από: bovary.gr