Ο Νέος Κόσμος κατακτά την τρίτη θέση στις πιο cool γειτονιές του κόσμου

Ο Νέος Κόσμος της Αθήνας έχει κατακτήσει την τρίτη θέση στην παγκόσμια λίστα του Time Out με τις πιο cool γειτονιές για το 2026. Η αθηναϊκή περιοχή αναγνωρίστηκε για τη μοναδική της ταυτότητα και τη ζωντανή καθημερινότητά της, ξεπερνώντας σε δημοτικότητα και άλλες γνωστές μητροπόλεις.

Η αναγέννηση των γειτονιών και τα κριτήρια αξιολόγησης

Έξι χρόνια μετά την πανδημία, οι γειτονιές διατηρούν τον ρόλο τους ως κέντρα της καθημερινής ζωής. Παράλληλα, τα κέντρα των πόλεων βιώνουν μια αναγέννηση, με την εμφάνιση νέων μουσικών στεκιών, γκαλερί και καφέ που προσδίδουν νέα πνοή.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφιοτήτων για τη λίστα του Time Out βασίστηκε στο παγκόσμιο δίκτυο ντόπιων ειδικών του περιοδικού. Μια ομάδα συντακτών αξιολόγησε τις προτάσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το φαγητό, η νυχτερινή ζωή, τα μοναδικά τοπικά μαγαζιά, η ποιότητα ζωής και το αίσθημα κοινότητας που επικρατεί σε κάθε περιοχή.

Η άνοδος του Νέου Κόσμου

Ο Νέος Κόσμος έχει εξελιχθεί αθόρυφα σε μία από τις πιο συναρπαστικές γειτονιές της Αθήνας, διατηρώντας παράλληλα την τοπική του πινελιά. Για πολλά χρόνια, η περιοχή βρισκόταν στη σκιά γειτονικών περιοχών, όπως το Κουκάκι και το Παγκράτι. Ωστόσο, πλέον προσελκύει ένα νέο κύμα δημιουργών και ανεξάρτητων επιχειρήσεων.

Στους δρόμους του Νέου Κόσμου συνυπάρχουν αρμονικά οικογένειες, φοιτητές, καλλιτέχνες και παλιοί Αθηναίοι, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό και ζωντανό περιβάλλον. Η Στέγη Ωνάση αποτελεί έναν σημαντικό πόλο έλξης, δίνοντας τον τόνο στην περιοχή και προβάλλοντας τη σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα σε διεθνές επίπεδο.

Γαστρονομία και καθημερινή ζωή

Γύρω από τη Στέγη Ωνάση, η γειτονιά προσφέρει μια πλούσια ποικιλία επιλογών, από παραδοσιακές ταβέρνες και νέα εστιατόρια μέχρι γειτονιάτικους φούρνους. Μια ιδανική μέρα στον Νέο Κόσμο μπορεί να ξεκινήσει με πρωινό στο Ναΐφ.

Στη συνέχεια, μια στάση στη Χρονοκαψούλα προσφέρει μια ευκαιρία για ανακάλυψη vintage παιχνιδιών, ενώ ένας περίπατος στην οδό Μπακνανά, δίπλα στους φούρνους Βλάχος και Μουντρίχας, αναδεικνύει την τοπική παράδοση. Για φαγητό, οι επιλογές περιλαμβάνουν το Λοστρέ Κουζίνα και τον αρμένικο ψητοπώλη Μόρτη, προσφέροντας μια γευστική εμπειρία που αντανακλά την ποικιλομορφία της περιοχής.

Οι κορυφαίες γειτονιές του κόσμου

Στην κορυφή της λίστας του Time Out βρίσκεται το Τζονγκνό 3-γκα της Σεούλ, μια περιοχή που ξεχωρίζει για την Ικσεόν ντονγκ, με τα εκατονταετή σπίτια χάνοκ που φιλοξενούν θεματικά καφέ. Η νυχτερινή ζωή της περιοχής αναβιώνει χάρη στις πότσα, τους υπαίθριους πάγκους με φαγητό, που γεμίζουν με νέους ντόπιους από τις πέντε το απόγευμα στην Ντονχουαμούν ρο 11 γκιλ. Η πιο ήρεμη πλευρά της γειτονιάς βρίσκεται στη Σεοσούλα γκιλ, με ανεξάρτητα εργαστήρια, στούντιο κοσμημάτων και εκλεπτυσμένα μπαρ. Η μέρα εκεί μπορεί να ξεκινήσει με ψωμί στον ατμό στο Μιλ Τοστ, να συνεχιστεί με ρύζι στο Σολσοτ και καφέ στο Σεούλ Κόφι, και να κλείσει με ντεοκμπόκι στις πότσα. Το φθινόπωρο, με τα δέντρα γκίνκγο, θεωρείται η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς την περιοχή.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Λ'Oσεάν του Ραμπάτ, όπου ο Ατλαντικός συναντά την πόλη. Η παραλιακή λεωφόρος με τους φοίνικες, που εκτείνεται από τη Μεδίνα έως ένα πρώην ανάκτορο του 18ου αιώνα που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο Φορ Σίζονς, αποτελεί αγαπημένο στέκι των ντόπιων. Οι τοίχοι των πολυκατοικιών κοσμούνται με street art, ενώ η νέα πεζοδρομημένη Ρι Μπρυξέλ φιλοδοξεί να φέρει την κοινότητα πιο κοντά. Μια επίσκεψη εκεί αξίζει για ένα μπραντς στο Μπόχο Καφέ, ένα μάθημα αραβικής καλλιγραφίας στο Άγκα Σπέις και ένα ηλιοβασίλεμα δίπλα στον φάρο. Τις Παρασκευές, το κους κους στο Νταρ Νατζί είναι σχεδόν μια τελετουργία.

Την πρώτη δεκάδα της λίστας συμπληρώνουν το Λος Άντζελες, η Γλασκώβη, η Οσάκα, η Μπογκοτά, το Τόκιο, η Σεντ Κάθαρινς του Καναδά και η Ρώμη, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία των γειτονιών που ξεχωρίζουν παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: bovary.gr