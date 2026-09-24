"Menopause diet": Υπάρχει πραγματικά ειδική διατροφή για την εμμηνόπαυση;

Η εμμηνόπαυση είναι ένα φυσικό στάδιο της γήρανσης, το οποίο παρατηρείται συχνότερα σε γυναίκες ηλικίας 45 έως 55 ετών. Ωστόσο, οι ορμονικές αλλαγές που σχετίζονται με αυτήν μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και από την ηλικία των 40 ετών. Η περίοδος αυτή μπορεί να είναι αρκετά ενοχλητική, καθώς πολλές γυναίκες βιώνουν συμπτώματα όπως κόπωση, άγχος, εναλλαγές της διάθεσης και εξάψεις, μετά τη διακοπή της εμμήνου ρύσεως και τη μείωση των επιπέδων οιστρογόνων.

Η εμμηνόπαυση και οι επιδράσεις της

Η εμμηνόπαυση καθορίζεται από την απουσία εμμήνου ρύσεως για ένα έτος και επηρεάζει κάθε γυναίκα με διαφορετικό τρόπο. Ένα από τα πιο κοινά παράπονα κατά την περίοδο αυτή είναι η αύξηση του σωματικού βάρους. Μια φυσική, βιώσιμη και υγιής προσέγγιση για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εμμηνόπαυσης είναι μέσω της διατροφής και του τρόπου ζωής.

Ο όρος «menopause diet» και οι αντικρουόμενες συμβουλές

Ο όρος «menopause diet» έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενος από πληθώρα διαφορετικών προτάσεων σχετικά με το τι πρέπει ή δεν πρέπει να καταναλώνει μια γυναίκα κατά την εμμηνόπαυση. Οι συμβουλές αυτές είναι πολλές και συχνά αντικρουόμενες, περιλαμβάνοντας δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων, διαλειμματική νηστεία, αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης, συγκεκριμένα «menopause-friendly» τρόφιμα και αποκλεισμό της ζάχαρης.

Η επιστημονική προσέγγιση

Ωστόσο, η σύντομη απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει πραγματικά μια ειδική διατροφή για την εμμηνόπαυση είναι αρνητική, τουλάχιστον όχι με την έννοια μιας συγκεκριμένης δίαιτας που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι γυναίκες. Η επιστήμη δεν έχει καταλήξει σε ένα μοναδικό διατροφικό πρόγραμμα ή σε μια συγκεκριμένη αναλογία υδατανθράκων, πρωτεΐνης και λιπαρών που να είναι ιδανική για κάθε γυναίκα μετά την εμμηνόπαυση.

Αντίθετα, οι σύγχρονες συστάσεις δίνουν έμφαση στη συνολική ποιότητα της διατροφής, στην επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης και θρεπτικών συστατικών, στη διατήρηση της μυϊκής και οστικής υγείας και, όταν χρειάζεται, στη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Αλλαγές στον μεταβολισμό και το σωματικό βάρος

Η εμμηνόπαυση δεν σημαίνει ότι ο μεταβολισμός «χαλάει» ξαφνικά. Ωστόσο, η μετάβαση σε αυτή την περίοδο συνοδεύεται από ορμονικές και σωματικές αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τη σύσταση του σώματος. Η μείωση των οιστρογόνων συνδέεται με αλλαγές στην κατανομή του λίπους, ενώ παράλληλα η μυϊκή μάζα τείνει να μειώνεται με την ηλικία.

Αυτές οι αλλαγές μπορούν να καταστήσουν πιο εύκολη την αύξηση του σωματικού λίπους και πιο δύσκολη τη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αύξηση βάρους στη μέση ηλικία οφείλεται αποκλειστικά στις ορμόνες ή ότι απαιτείται μια ακραία δίαιτα για να αντιμετωπιστεί.

Ο περιορισμός των υδατανθράκων

Ένας από τους πιο συνηθισμένους ισχυρισμούς γύρω από τη «menopause diet» είναι ότι οι γυναίκες πρέπει να περιορίσουν δραστικά τους υδατάνθρακες, με την αιτιολογία ότι ο μεταβολισμός τους αλλάζει. Ωστόσο, δεν υπάρχει γενική επιστημονική σύσταση που να επιβάλλει έναν τέτοιο δραστικό περιορισμό.

Με πληροφορίες από: jenny.gr