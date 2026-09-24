Τα αντικείμενα του μπάνιου που χρειάζονται συχνότερη αλλαγή

Ακόμα και ένα μπάνιο που δείχνει πεντακάθαρο, δεν είναι πάντα πραγματικά υγιεινό. Η συνεχής υγρασία, οι υδρατμοί και η καθημερινή χρήση δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για αντικείμενα που χρησιμοποιούμε συνέχεια και σπάνια σκεφτόμαστε να αντικαταστήσουμε.

Στην πραγματικότητα, το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσο συχνά καθαρίζουμε, αλλά και πόσο συχνά ανανεώνουμε αυτά που χρησιμοποιούμε. Ακόμη και τα πιο προσεγμένα μπάνια μπορεί να κρύβουν μικρόβια, αν κάποια αντικείμενα έχουν ξεπεράσει τη διάρκεια ζωής τους.

Σφουγγάρια σώματος

Τα σφουγγάρια σώματος συγκρατούν νερό, σαπούνι και νεκρά κύτταρα, δημιουργώντας ένα ιδανικό περιβάλλον για μικρόβια. Ακόμα κι αν τα ξεπλένετε μετά από κάθε χρήση, είναι δύσκολο να στεγνώσουν πλήρως.

Ιδανικά, πρέπει να αντικαθίστανται κάθε τρεις με τέσσερις εβδομάδες, ειδικά αν τα χρησιμοποιείτε καθημερινά. Μετά το μπάνιο, είναι καλό να τα αφήνετε να στεγνώνουν σε σημείο με καλό αερισμό και όχι μέσα στη ντουζιέρα.

Πετσέτες μπάνιου και χεριών

Οι πετσέτες απορροφούν υγρασία και συχνά παραμένουν νωπές για ώρες, ειδικά σε μπάνια χωρίς καλό εξαερισμό. Αυτή η κατάσταση ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών.

Οι πετσέτες μπάνιου πρέπει να πλένονται κάθε τρεις με τέσσερις χρήσεις, δηλαδή περίπου μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Αν ιδρώνετε πολύ ή αν η πετσέτα δεν στεγνώνει εύκολα, ίσως χρειάζεται ακόμη πιο συχνή αλλαγή.

Οι πετσέτες χεριών χρησιμοποιούνται πολλές φορές μέσα στη μέρα και συνήθως από όλα τα μέλη του σπιτιού. Αυτό σημαίνει ότι συγκεντρώνουν γρήγορα μικρόβια. Ιδανικά, πρέπει να αλλάζονται κάθε δύο με τρεις ημέρες, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιούνται από περισσότερα άτομα. Το συχνό πλύσιμο των χεριών δεν αρκεί αν η πετσέτα δεν είναι καθαρή.

Εργαλεία μακιγιάζ

Τα εργαλεία μακιγιάζ έρχονται σε επαφή με το δέρμα και συγκεντρώνουν υπολείμματα καλλυντικών, λιπαρότητα και μικρόβια. Αν δεν καθαρίζονται σωστά, μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς ή σπυράκια.

Τα σφουγγαράκια πρέπει να πλένονται μετά από κάθε χρήση ή τουλάχιστον μερικές φορές την εβδομάδα. Τα πινέλα καλό είναι να καθαρίζονται μία φορά την εβδομάδα και να αντικαθίστανται περίπου κάθε έξι μήνες έως έναν χρόνο, ανάλογα με τη χρήση.

Οδοντόβουρτσα

Η οδοντόβουρτσα έρχεται καθημερινά σε επαφή με βακτήρια του στόματος και παραμένει εκτεθειμένη στην υγρασία του μπάνιου. Με τον καιρό, οι τρίχες φθείρονται και καθαρίζουν λιγότερο αποτελεσματικά.

Χρειάζεται αλλαγή κάθε τρεις μήνες ή νωρίτερα αν οι τρίχες έχουν ανοίξει. Επίσης, καλό είναι να την αντικαθιστάτε μετά από γρίπη ή ίωση και να τη φυλάτε σε όρθια θέση ώστε να στεγνώνει καλά.

Χαλάκι μπάνιου

Το χαλάκι του μπάνιου απορροφά νερό μετά το ντους και συγκεντρώνει τρίχες, σκόνη και υπολείμματα σαπουνιού. Αν παραμένει υγρό, μπορεί εύκολα να αποτελέσει εστία μικροβίων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr