Κρέας στον ταβά, με λαχανικά στη σειρά

Μια παραδοσιακή ανατολίτικη συνταγή έρχεται να προσφέρει μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία, συνδυάζοντας κρέας και λαχανικά σε ένα πιάτο που ψήνεται με ιδιαίτερο τρόπο. Τα υλικά τοποθετούνται δίπλα-δίπλα σε σειρές, επιτρέποντας στο κρέας να γίνει τόσο τρυφερό που λιώνει στο στόμα. Αυτή η μέθοδος μαγειρέματος έχει ως στόχο να αναδείξει τη γεύση του κάθε υλικού ξεχωριστά, καθώς όλα ψήνονται μαζί χωρίς να ανακατεύονται.

Τα απαραίτητα υλικά για την παραδοσιακή συνταγή

Για την εκτέλεση αυτής της συνταγής, απαιτούνται συγκεκριμένα υλικά που θα δώσουν το χαρακτηριστικό της άρωμα και τη γεύση. Θα χρειαστείτε δύο κουταλιές της σούπας γλυκό ήπιο πελτέ κόκκινης πιπεριάς. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάστα γλυκιάς πιπεριάς ή τοματοπελτέ, στον οποίο θα προσθέσετε καπνιστή ή γλυκιά πάπρικα σε αναλογία μία κουταλιά της σούπας πελτέ με μισό κουταλάκι του γλυκού γλυκιά ή καπνιστή πάπρικα σε σκόνη.

Ως βασικό συστατικό, απαιτούνται εξακόσια γραμμάρια κρέατος, συγκεκριμένα σπάλα ή λαιμός αρνιού, μόσχου ή χοιρινού, χωρίς κόκαλα. Το κρέας πρέπει να κοπεί σε πολύ μικρά κομμάτια, σε κύβους. Επιπλέον, θα χρειαστείτε δύο ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε κομμάτια ίδιου μεγέθους με το κρέας, ή έξι με επτά κρεμμυδάκια στιφάδου. Τέσσερις πιπεριές, τόσο κόκκινες όσο και πράσινες, καθαρισμένες και κομμένες στο ίδιο μέγεθος με το κρέας, συμπληρώνουν τα βασικά λαχανικά.

Στη μαρινάδα, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της συνταγής, θα ενσωματωθούν δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, γάλα, απλή και καπνιστή πάπρικα, μπούκοβο, αποξηραμένος δυόσμος και ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Τέλος, για την ενίσχυση της γεύσης του κρέατος, θα χρησιμοποιηθούν σκελίδες σκόρδου, καθώς και αλάτι και πιπέρι για το τελικό πασπάλισμα πριν το ψήσιμο.

Η διαδικασία παρασκευής της αρωματικής μαρινάδας

Το πρώτο βήμα για την παρασκευή αυτής της συνταγής είναι η δημιουργία της μαρινάδας, η οποία θα δώσει στο κρέας την ιδιαίτερη γεύση του. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε σχολαστικά με ένα σύρμα τον πελτέ πιπεριάς, τις δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, το γάλα και την πάπρικα, τόσο την απλή όσο και την καπνιστή. Προσθέτουμε επίσης το μπούκοβο, τον αποξηραμένο δυόσμο και ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη.

Η ανάμειξη των υλικών συνεχίζεται μέχρι να σχηματιστεί μια λεία πάστα. Είναι σημαντικό όλα τα συστατικά να ενωθούν ομοιογενώς, ώστε η μαρινάδα να είναι έτοιμη να υποδεχθεί το κρέας και να του προσδώσει όλα τα αρώματά της. Αυτή η προσεκτική ανάμειξη εξασφαλίζει ότι κάθε γεύση θα αναδειχθεί στο τελικό αποτέλεσμα.

Το μαρινάρισμα και η ξεκούραση του κρέατος

Αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή της μαρινάδας, ακολουθεί το στάδιο του μαριναρίσματος του κρέατος. Σε αυτή την αρωματική πάστα προστίθενται τα κομμάτια του κρέατος, μαζί με τις σκελίδες σκόρδου. Είναι απαραίτητο να ανακατευτούν πολύ καλά όλα τα υλικά, φροντίζοντας κάθε κομμάτι κρέατος να καλυφθεί πλήρως από τη μαρινάδα. Η ομοιόμορφη επικάλυψη είναι καθοριστική για την απορρόφηση των γεύσεων.

Στη συνέχεια, το μπολ καλύπτεται με μεμβράνη και τοποθετείται στο ψυγείο. Το κρέας πρέπει να παραμείνει εκεί για ένα χρονικό διάστημα από μία έως τέσσερις ώρες, ώστε να μαριναριστεί επαρκώς. Αυτή η περίοδος ξεκούρασης επιτρέπει στις γεύσεις να εισχωρήσουν βαθιά στο κρέας, κάνοντάς το πιο τρυφερό και αρωματικό πριν το ψήσιμο.

Προετοιμασία φούρνου και τελική διάταξη στο ταψί

Πριν από το ψήσιμο, είναι σημαντικό να προθερμάνετε τον φούρνο στις κατάλληλες θερμοκρασίες. Εάν χρησιμοποιείτε φούρνο με αέρα, η θερμοκρασία πρέπει να ρυθμιστεί στους 180°C. Σε περίπτωση που ο φούρνος λειτουργεί με αντιστάσεις, η θερμοκρασία πρέπει να ανέβει στους 200°C. Η σωστή προθέρμανση εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψήσιμο από την αρχή.

Όταν ο φούρνος είναι έτοιμος και το κρέας έχει μαριναριστεί επαρκώς, βγάζουμε το μπολ από το ψυγείο. Πασπαλίζουμε το κρέας και τις σκελίδες σκόρδου με ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Αφού ανακατέψουμε καλά για να διανεμηθούν ομοιόμορφα τα καρυκεύματα, τοποθετούμε το κρέας στο κέντρο ενός ρηχού ταψιού, ώστε να είναι έτοιμο για το ψήσιμο μαζί με τα λαχανικά που θα τοποθετηθούν στη σειρά.

Με πληροφορίες από: Topontiki