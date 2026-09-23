Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με τη στυγερή δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, η οποία έπεσε νεκρή από 15 μαχαιριές που της κατάφερε ο 27χρονος πρώην σύντροφός της. Οι αρχές ερευνούν εντατικά τις κινήσεις της άτυχης κοπέλας πριν από την τραγωδία, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναρτήσεις που είχε κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μηνύματα αυτά αποκαλύπτουν έναν έντονο προβληματισμό και βαθιά θλίψη, έναν μόλις μήνα μετά τον χωρισμό της από τον δράστη, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι δεχόταν απειλές.

Οι προφητικές αναρτήσεις της 25χρονης

Οι δημοσιεύσεις της 25χρονης στα social media λίγο πριν τη δολοφονία της προκαλούν ανατριχίλα, καθώς φαντάζουν προφητικές. Στις 21 Αυγούστου, η Πηνελόπη είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε». Λίγες ημέρες αργότερα, συγκεκριμένα στις 25 Αυγούστου, η απογοήτευσή της εκφράστηκε με τη φράση: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου».

Μόλις έξι ημένες πριν δεχθεί τη δολοφονική επίθεση, η νεαρή βιολόγος προχώρησε σε μία ακόμη ανάρτηση, σημειώνοντας: «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ». Ωστόσο, η πιο ανατριχιαστική δημοσίευση έγινε λίγες ώρες πριν συναντήσει τον 27χρονο και βρει τραγικό θάνατο. «Αν αγνοείς ένα πρόβλημα, δεν σταματάει να υπάρχει. Ε;», έγραψε, υποδηλώνοντας το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόταν.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, επιβεβαίωσε τη σφοδρότητα και το μένος της επίθεσης του 27χρονου. Η 25χρονη έφερε συνολικά 15 τραύματα από μαχαίρι. Επτά από αυτά τα χτυπήματα εντοπίστηκαν στην πλάτη της, ενώ είχε επίσης μαχαιριές στην περιοχή του τραχήλου, την κνήμη και τον δεξιό βραχίονα.

Η άτυχη γυναίκα προσπάθησε απεγνωσμένα να αμυνθεί και να σωθεί, κάτι που καταδεικνύεται από το αμυντικό τραύμα που βρέθηκε στο αριστερό της χέρι. Το φονικό όπλο ήταν ένας σουγιάς με λαβή και λεπίδα μήκους 7,5 εκατοστών. Με αυτό το όπλο προκλήθηκαν τρία ιδιαίτερα βαθιά τραύματα, καθώς η λεπίδα εισχώρησε σχεδόν ολόκληρη στο σώμα της, τραυματίζοντας τον αριστερό πνεύμονα, το συκώτι και το στομάχι. Ο θάνατος της Πηνελόπης ήταν ακαριαίος, καθώς η τρώση των μεγάλων αγγείων στον τράχηλο προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία.

Το ραντεβού, η δολοφονία και η απόπειρα συγκάλυψης

Ο 27χρονος φερόμενος γυναικοκτόνος είχε ταξιδέψει από την Αθήνα, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση μια οικονομική διαφορά, προκειμένου να συναντήσει το θύμα. Το ραντεβού τους είχε κανονιστεί σε ένα κιόσκι ποδηλατόδρομου. Μετά τη στυγνή δολοφονία, ο δράστης επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του και να παραπλανήσει τις αρχές.

Στις 21:44, κάλεσε την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι αυτός και η 25χρονη είχαν πέσει θύματα επίθεσης από τέσσερις αγνώστους. Ωστόσο, αυτή η κλήση πραγματοποιήθηκε πέντε λεπτά αφότου οι αρχές είχαν ήδη ενημερωθεί για τον εντοπισμό μιας αναίσθητης γυναίκας. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα τραυματισμένο, καθώς είχε προκαλέσει και ο ίδιος χτυπήματα στον εαυτό του, συμπεριλαμβανομένου ενός στον αριστερό του πνεύμονα. Αρχικά διακομίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) Ηγουμενίτσας και πλέον νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στο Γενικό Νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr