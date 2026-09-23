Το «καμπανάκι» της Ντόρας Μπακογιάννη για υπουργούς και οι αντιδράσεις

Η δημόσια προτροπή της Ντόρας Μπακογιάννη προς υπουργούς να «ξεκαβαληκέψουν» λόγω αλαζονείας, προκάλεσε συζητήσεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Η δήλωση της πρώην υπουργού, που έγινε χθες, δεν βρήκε κύματα ικανοποίησης εντός της κυβέρνησης. Παράλληλα, μέλος της κυβέρνησης σχολίασε το γεγονός, ενώ πολλοί βουλευτές φέρονται να συμφωνούν με την κ. Μπακογιάννη.

Η αντίδραση στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Το «καμπανάκι» της Ντόρας Μπακογιάννη, το οποίο αναφερόταν σε υπουργούς που επιδεικνύουν αλαζονεία, δεν έγινε δεκτό με ικανοποίηση στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Η δημόσια αυτή τοποθέτηση της πρώην υπουργού φαίνεται να δημιούργησε προβληματισμό.

Αμέσως μετά τη δήλωση της κ. Μπακογιάννη, υπήρξε σχόλιο από μέλος της κυβέρνησης. Ωστόσο, η πηγή σημειώνει ότι πολλοί βουλευτές συμφωνούν με την άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη.

Το κλίμα στην κοινωνία και οι δημοσκοπήσεις

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κόπωση της κοινωνίας, η οποία προέρχεται από την πολυετή διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν την ενόχληση των πολιτών για φαινόμενα κυβερνητικής αλαζονείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται το ερώτημα αν μια τέτοια δημόσια προτροπή από την πρώην υπουργό λειτουργεί υποστηρικτικά προς την κυβέρνηση ή όχι.

Ενίσχυση της εντύπωσης για αλαζονεία

Από μία οπτική γωνία, η δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη ενισχύει την εντύπωση της κοινής γνώμης σχετικά με την αλαζονεία. Η εντύπωση αυτή θεωρείται, κατά τα λοιπά, ορθή.

Συγκεκριμένα, η δημόσια τοποθέτηση φαίνεται να υποστηρίζει την άποψη ότι αρκετοί στην κυβέρνηση έχουν «ανέβει στο καλάμι» και «καλπάζουν», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr