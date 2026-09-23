Η Turkish Airlines παραγγέλνει έως και 150 Boeing 737 MAX παρουσία Ερντογάν

Ο εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας, Turkish Airlines, οριστικοποίησε μια σημαντική συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία Boeing για την παραγγελία έως και 150 αεροσκαφών τύπου 737 MAX. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχει πραγματοποιήσει η τουρκική αεροπορική εταιρεία με την Boeing για αεροσκάφη μονού διαδρόμου. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη, παρουσία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2025.

Η συμφωνία ορόσημο και η παρουσία του Τούρκου προέδρου

Η συμφωνία μεταξύ της Turkish Airlines και της Boeing αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον εθνικό αερομεταφορέα της Τουρκίας. Οι διαπραγματεύσεις για αυτή τη μεγάλη παραγγελία είχαν ξεκινήσει από το 2025, καταλήγοντας στην οριστικοποίησή της στη Νέα Υόρκη. Η παρουσία του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της συνεργασίας για την Τουρκία.

Η εν λόγω συμφωνία χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες παραγγελίες αεροσκαφών μονού διαδρόμου που έχει πραγματοποιήσει η Turkish Airlines από τον αμερικανικό κατασκευαστή. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει τις φιλοδοξίες της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση του στόλου της, ενισχύοντας τη θέση της στην παγκόσμια αεροπορική αγορά.

Οι λεπτομέρειες της παραγγελίας και η ευελιξία του στόλου

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Turkish Airlines προχωρά σε οριστική παραγγελία 100 αεροσκαφών Boeing 737-8. Παράλληλα, εξασφαλίζει δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση επιπλέον 50 αεροσκαφών που ανήκουν στην οικογένεια Boeing 737 MAX. Αυτή η διάρθρωση της παραγγελίας παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αριθμό των αεροσκαφών ανάλογα με τις μελλοντικές της ανάγκες και τις εξελίξεις στην αγορά.

Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιλογής του Boeing 737-10, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο μοντέλο της οικογένειας 737 MAX. Αυτή η πρόβλεψη δίνει στην Turkish Airlines τη δυνατότητα να προσαρμόζει με μεγαλύτερη ευελιξία τη χωρητικότητα του στόλου της. Έτσι, μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στη ζήτηση και στις επιχειρησιακές της απαιτήσεις, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της.

Στρατηγική ενίσχυση πτήσεων και περιβαλλοντικά οφέλη

Η νέα αυτή παραγγελία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων της Turkish Airlines. Η εταιρεία έχει διαπιστώσει υψηλή ζήτηση σε αυτές τις κατηγορίες πτήσεων, και τα νέα αεροσκάφη θα συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών αυτών. Το μοντέλο Boeing 737-8 προσφέρει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα τόσο ως προς την εμβέλεια όσο και ως προς τη μεταφορική του ικανότητα, καθιστώντας το ιδανικό για τους συγκεκριμένους προορισμούς.

Πέρα από την ενίσχυση της επιχειρησιακής της δυνατότητας, η ένταξη των νέων αεροσκαφών στον στόλο της Turkish Airlines αναμένεται να επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, προβλέπεται μείωση κατά 20% τόσο στην κατανάλωση καυσίμου όσο και στις εκπομπές ρύπων. Αυτό συνάδει με τις σύγχρονες απαιτήσεις για πιο βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο υφιστάμενος στόλος και οι προηγούμενες συνεργασίες

Ο στόλος της Turkish Airlines, μαζί με αυτόν της θυγατρικής της AJet, περιλαμβάνει ήδη περισσότερα από 200 αεροσκάφη της Boeing. Μεταξύ αυτών των αεροσκαφών συγκαταλέγονται διάφορα μοντέλα, όπως τα 737 MAX, 737 Next-Generation, 787 Dreamliner, 777 και 777 Freighter. Αυτό καταδεικνύει μια μακροχρόνια και εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας και του αμερικανικού κατασκευαστή αεροσκαφών.

Η τρέχουσα συμφωνία έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες σημαντικές παραγγελίες. Ειδικότερα, το 2025 είχε ανακοινωθεί μια παραγγελία για 75 Boeing 787 Dreamliner. Επιπλέον, φέτος, η Turkish Airlines και η Boeing υπέγραψαν ένα στρατηγικό μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της βιομηχανικής συμμετοχής, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των δύο εταιρειών σε διάφορα επίπεδα και τομείς δραστηριότητας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader