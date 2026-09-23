Ολοκληρώθηκε η φάση των μαρτυριών στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα

Στο Μπουένος Άιρες, η φάση των μαρτυριών στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έφτασε στο τέλος της, σημαδευόμενη από αντιπαραθέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του, καθώς ο τελευταίος μάρτυρας κατέθεσε την εκτίμησή του, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την άποψη της εισαγγελίας. Το δικαστήριο έχει πλέον ορίσει την ημερομηνία για την έναρξη των τελικών αγορεύσεων.

Η ολοκλήρωση της φάσης των μαρτυριών

Η δικαστική διαδικασία που αφορά τον θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, η οποία διεξάγεται στο Μπουένος Άιρες, ολοκλήρωσε το στάδιο των μαρτυριών. Η φάση αυτή χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις, καθώς οι διάφορες πλευρές παρουσίασαν τις δικές τους εκδοχές και εκτιμήσεις για τα γεγονότα που οδήγησαν στην απώλεια του θρυλικού ποδοσφαιριστή. Η κατάθεση του Πάμπλο Φεράρι, ιατροδικαστή του Λεοπόλντο Λούκε, αποτέλεσε την τελευταία μαρτυρία σε αυτή τη φάση.

Ο Λεοπόλντο Λούκε είναι ο νευροχειρουργός που είχε αναλάβει την επέμβαση του πρώην αστέρα της Νάπολι και είχε τον συντονισμό του ιατρικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της παραμονής του Μαραντόνα στο σπίτι του. Η μαρτυρία του Φεράρι, ως ιατροδικαστή που συνεργαζόταν με τον Λούκε, προσέθεσε μια νέα διάσταση στις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες και προκάλεσε περαιτέρω συζητήσεις εντός της δικαστικής αίθουσας.

Η εκτίμηση του ιατροδικαστή για τον αιφνίδιο θάνατο

Κατά την κατάθεσή του, ο Πάμπλο Φεράρι υποστήριξε ότι ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν «αιφνίδιος». Ο ιατροδικαστής δήλωσε πως μια αναπαράσταση των γεγονότων έρχεται σε αντίθεση με τη μαρτυρία των ειδικών της εισαγγελίας. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο Μαραντόνα υπέστη καρδιακή προσβολή, αρρυθμία και οξύ πνευμονικό οίδημα, τα οποία τελικά τον οδήγησαν σε ασφυξία.

Ο Φεράρι τόνισε πως είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον που πάσχει από οξύ πνευμονικό οίδημα να περνάει ώρες ασφυξίας. Επέμεινε ότι το χρονικό διάστημα της αγωνίας ήταν «εξαιρετικά σύντομο». Από ιατρικής-επιστημονικής άποψης, δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο Μαραντόνα υπέστη πολλές ώρες αγωνίας, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως «ξαφνικό».

Η αντίθετη θέση της εισαγγελίας

Αντίθετα με την άποψη του ιατροδικαστή Φεράρι, η εισαγγελία υποστηρίζει μια διαφορετική εκδοχή για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Σύμφωνα με τη θέση της εισαγγελίας, ο πρωταθλητής της Αργεντινής απεβίωσε μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αγωνίας. Αυτή η άποψη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εκτίμηση του Φεράρι για έναν αιφνίδιο θάνατο.

Επιπλέον, η εισαγγελία αμφισβητεί έντονα τη θεραπεία που έλαβε ο Μαραντόνα κατά την περίοδο πριν από τον θάνατό του. Οι ειδικοί της εισαγγελίας έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους σχετικά με την ιατρική περίθαλψη και τις αποφάσεις που ελήφθησαν, γεγονός που συνέβαλε στις αντιπαραθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της φάσης των μαρτυριών στο δικαστήριο του Μπουένος Άιρες.

Το ενδεχόμενο του Covid-19 και οι αντιδράσεις

Πέρα από την εκτίμηση για αιφνίδιο θάνατο, ο ιατροδικαστής Πάμπλο Φεράρι έθεσε και μια άλλη πιθανότητα σχετικά με την αιτία του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να πέθανε από Covid». Ο Φεράρι αιτιολόγησε αυτή την πιθανότητα επισημαίνοντας ότι ο θάνατος του Μαραντόνα συνέβη στο αποκορύφωμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο ιατροδικαστής εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ήταν «μεθοδολογικό λάθος» που δεν πραγματοποιήθηκε τεστ για τον Covid-19 στον Μαραντόνα. Αυτά τα λόγια του Φεράρι προκάλεσαν άμεσα «οργή μεταξύ των πολιτικών εναγομένων», οι οποίοι αντέδρασαν έντονα στην αναφορά αυτής της πιθανότητας κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Οι επόμενες κινήσεις της δικαστικής διαδικασίας

Με την ολοκλήρωση της φάσης των μαρτυριών, το δικαστήριο έχει ήδη καθορίσει την επόμενη σημαντική ημερομηνία για την εξέλιξη της δίκης. Συγκεκριμένα, η 29η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως ημερομηνία έναρξης των τελικών αγορεύσεων. Αυτή η φάση της διαδικασίας αναμένεται να διαρκίσει αρκετές εβδομάδες, δεδομένης της πολυπλοκότητας και της σημασίας της υπόθεσης.

Μετά την υποβολή των παρατηρήσεων τόσο από την πλευρά της εισαγγελίας όσο και από την πλευρά της υπεράσπισης, οι κατηγορούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν στις δικές τους τελικές αγορεύσεις. Αυτό το στάδιο είναι κρίσιμο, καθώς θα προηγηθεί της επιβολής της ποινής, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας για τον θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko