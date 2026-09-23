Κίνδυνος από τα καυτά ροφήματα: Νέα μελέτη συνδέει τη θερμοκρασία με τον καρκίνο

Μια νέα μεγάλη μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο φέρνει στο φως τη σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης πολύ ζεστών ροφημάτων και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης πλακώδους καρκινώματος του οισοφάγου. Όπως διαπιστώθηκε, όσοι προτιμούσαν ζεστά ροφήματα έναντι χλιαρών είχαν περίπου 69% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο για αυτόν τον τύπο καρκίνου. Για όσους κατανάλωναν πολύ ζεστά ροφήματα, ο κίνδυνος ήταν περίπου τριπλάσιος σε σύγκριση με όσους έπιναν χλιαρά.

Μελέτη μεγάλης κλίμακας

Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και δημοσιεύθηκε στο International Journal of Cancer. Συμπεριέλαβε έναν εντυπωσιακό αριθμό συμμετεχόντων, περισσότερους από 977.000 ανθρώπους, οι οποίοι προέρχονταν από τη Million Women Study και τη UK Biobank.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν την καθημερινή τους κατανάλωση ζεστών ροφημάτων και να εκτιμήσουν τη θερμοκρασία τους, χαρακτηρίζοντάς τα ως «πολύ ζεστά», «ζεστά», «χλιαρά» ή δηλώνοντας ότι δεν έπιναν ζεστά ροφήματα. Ωστόσο, ένας σημαντικός περιορισμός της έρευνας είναι ότι η θερμοκρασία των ροφημάτων δεν μετρήθηκε αντικειμενικά, αλλά βασίστηκε στην προσωπική εκτίμηση των ατόμων που συμμετείχαν. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες από χώρες όπως το Ιράν και η Κίνα, όπου ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου είναι συχνότερος.

Σύνδεση με τον καρκίνο του οισοφάγου

Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης των συμμετεχόντων, καταγράφηκαν εκατοντάδες περιστατικά πλακώδους καρκινώματος του οισοφάγου. Επίσης, σημειώθηκαν και περιπτώσεις καρκίνου του οισοφάγου άλλου τύπου, γνωστού ως αδενοκαρκίνωμα.

Οι ερευνητές, αφού έλαβαν υπόψη και την ποσότητα των ροφημάτων που καταναλώνονταν, διαπίστωσαν ότι όσοι προτιμούσαν ζεστά ροφήματα είχαν περίπου 69% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο για πλακώδες καρκίνωμα σε σχέση με όσους τα έπιναν χλιαρά. Για όσους επέλεγαν πολύ ζεστά ροφήματα, ο σχετικός κίνδυνος ήταν περίπου τριπλάσιος. Αντίθετα, δεν βρέθηκε σημαντική σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας των ροφημάτων και του αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου. Επιπλέον, όσοι δήλωναν ότι έπιναν τουλάχιστον έξι ζεστά ροφήματα την ημέρα παρουσίαζαν περίπου 71% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο πλακώδους καρκινώματος σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λιγότερα, με τη σχέση να είναι σταδιακή: όσο αυξανόταν η θερμοκρασία του ροφήματος, τόσο αυξανόταν και ο κίνδυνος.

Πιθανός μηχανισμός και διεθνείς συστάσεις

Ως πιθανός μηχανισμός για αυτή τη σύνδεση αναφέρεται ο επαναλαμβανόμενος θερμικός τραυματισμός του βλεννογόνου του οισοφάγου. Η χρόνια έκθεση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλεί βλάβες και φλεγμονή στους ιστούς, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο έχει ήδη χαρακτηρίσει τα ροφήματα με θερμοκρασία πάνω από 65°C ως «πιθανώς καρκινογόνα» για τον άνθρωπο, βασιζόμενος σε περιορισμένα επιδημιολογικά και πειραματικά στοιχεία. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, εφόσον η σχέση είναι αιτιώδης, η αντικατάσταση των πολύ ζεστών ροφημάτων με λιγότερο θερμά θα μπορούσε θεωρητικά να αποτρέψει περίπου το 14% των νέων περιστατικών αυτού του καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η μελέτη αποδεικνύει πως η θερμοκρασία προκαλεί άμεσα τον καρκίνο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr