Οι πατέρες με κόρες δείχνουν μεγαλύτερη αφοσίωση στις συντρόφους τους, σύμφωνα με μελέτη

Η γέννηση ενός παιδιού φέρνει σημαντικές αλλαγές στη ζωή ενός ζευγαριού, επηρεάζοντας τόσο την καθημερινότητα όσο και την ίδια τη σχέση τους. Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να υποστηρίξει ότι το φύλο του παιδιού ενδέχεται να διαδραματίζει ρόλο σε αυτές τις μεταβολές. Συγκεκριμένα, οι άνδρες που αποκτούν κόρες φαίνεται να επιδεικνύουν μεγαλύτερη συναισθηματική αφοσίωση και να προσφέρουν περισσότερη υποστήριξη στη μητέρα του παιδιού τους, σε σύγκριση με εκείνους που αποκτούν γιους.

Το φύλο του παιδιού και η σχέση των γονέων

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Personality and Individual Differences», διερεύνησε τη σύνδεση μεταξύ του φύλου του παιδιού και της ποιότητας του συναισθηματικού δεσμού των γονέων. Για τον σκοπό αυτό, αξιολογήθηκαν διάφοροι παράγοντες, όπως η εμπιστοσύνη, η δέσμευση, η ικανοποίηση από τη σχέση και η υποστήριξη προς τον σύντροφο.

Η Κριστίνα Ντουράντε, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Rutgers και μία από τις συγγραφείς της μελέτης, δήλωσε ότι «η απόκτηση μιας κόρης φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά για τη σχέση των γονέων». Πρόσθεσε επίσης ότι «όταν οι άνδρες αποκτούν κόρες, αυτό μεταβάλλει την ψυχολογία τους με ενδιαφέροντες τρόπους, συμπεριλαμβανομένων, όπως διαπιστώσαμε, υψηλότερων επιπέδων δέσμευσης προς τη μητέρα».

Πρώτη ανάλυση: Συναισθηματικός δεσμός και ικανοποίηση

Οι ερευνητές διεξήγαγαν τρεις ξεχωριστές αναλύσεις για να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ του φύλου του παιδιού και της συμπεριφοράς των γονέων. Στην πρώτη ανάλυση, συμμετείχαν 184 γονείς, εκ των οποίων οι 101 ήταν πατέρες και οι 83 μητέρες. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν ένα μόνο παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών και διατηρούσαν αποκλειστική σχέση με τον άλλο βιολογικό γονέα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πατέρες κοριτσιών ανέφεραν ισχυρότερο συναισθηματικό δεσμό με τη μητέρα του παιδιού τους, μεγαλύτερη αφοσίωση, περισσότερη εμπιστοσύνη και υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη σχέση τους, σε σύγκριση με τους πατέρες αγοριών. Αντίθετα, στις μητέρες δεν παρατηρήθηκαν ανάλογες διαφορές που να σχετίζονται με το φύλο του παιδιού.

Δεύτερη ανάλυση: Υποστήριξη και εξέλιξη της σχέσης

Η δεύτερη ανάλυση της μελέτης περιλάμβανε 587 ζευγάρια, τα οποία παρακολουθήθηκαν από τη γέννηση του παιδιού τους έως την ηλικία των εννέα ετών. Οι οικογένειες συμμετείχαν σε συνεντεύξεις λίγο μετά τον τοκετό και στη συνέχεια όταν τα παιδιά ήταν περίπου ενός, τριών, πέντε και εννέα ετών.

Σε αυτή την περίπτωση, οι επιστήμονες δεν βασίστηκαν μόνο στις απαντήσεις των πατέρων. Ζήτησαν και από τις μητέρες να αξιολογήσουν την υποστήριξη που λάμβαναν από τους συντρόφους τους, εξετάζοντας συγκεκριμένες πτυχές όπως η εκδήλωση τρυφερότητας, η ενθάρρυνση, η δικαιοσύνη και η προθυμία για συμβιβασμούς. Οι μητέρες κοριτσιών ανέφεραν μεγαλύτερη υποστήριξη από τους συντρόφους τους στα πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού. Ωστόσο, αυτή η διαφορά μειωνόταν σταδιακά, καθώς οι πατέρες αγοριών γίνονταν περισσότερο υποστηρικτικοί με την πάροδο του χρόνου.

Με πληροφορίες από: cnn.gr