Στη σύλληψη ενός αστυνομικού στον Βόλο προχώρησαν συνάδελφοί του, ύστερα από καταγγελία για υπόθεση δωροληψίας. Ο ένστολος φέρεται να λάμβανε χρήματα, γνωστά ως «φακελάκια», με αντάλλαγμα την επιστροφή αφαιρεθέντων πινακίδων κυκλοφορίας και το σβήσιμο τροχονομικών κλήσεων. Η πρωτοφανής αυτή υπόθεση διαφθοράς ήρθε στο φως από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Η σύλληψη του ένστολου

Ο αστυνομικός, ο οποίος είχε μετατρέψει την επιστροφή αφαιρεθέντων πινακίδων κυκλοφορίας σε προσωπική «επιχείρηση», συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλίας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο κατηγορούμενος παραλάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, στο πλαίσιο επιχείρησης των αρχών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ογκώδης δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ταυτοτήτων. Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν άμεση, μετά την καταγγελία που έθεσε σε κίνηση τις διαδικασίες για την αποκάλυψη της παράνομης δράσης του.

Η καταγγελία που οδήγησε στην αποκάλυψη

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του αστυνομικού ξεκίνησε ύστερα από την καταγγελία ενός οδηγού. Στον συγκεκριμένο πολίτη είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός του λόγω τροχονομικής παράβασης, και ο αστυνομικός απαίτησε το ποσό των 700 ευρώ για να του τις επιστρέψει. Το ποσό είχε ζητηθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, των 350 ευρώ η καθεμία.

Ο οδηγός, πεπεισμένος αρχικά πως επρόκειτο για κάποια νόμιμη διοικητική διαδικασία, παρέδωσε την πρώτη δόση των 350 ευρώ στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η παράδοση των χρημάτων και η παραλαβή των πινακίδων του έγιναν μέσα στο ίδιο το αστυνομικό τμήμα. Ωστόσο, υποψιαζόμενος στη συνέχεια την παρανομία, πριν από την καταβολή της δεύτερης δόσης, απευθύνθηκε σε αξιωματικό άλλης υπηρεσίας, ενημερώνοντας για την κατάσταση.

Η «συναλλαγή» με την υπηρεσιακή σφραγίδα

Μετά την ενημέρωση του αξιωματικού, η «Αστυνομία των Αστυνομικών» κινητοποιήθηκε άμεσα. Στο προγραμματισμένο ραντεβού για την εξόφληση της δεύτερης δόσης, ο οδηγός παρέδωσε τα 350 ευρώ, τα οποία είχαν ήδη προσημειωθεί από τους ελεγκτές. Η συναλλαγή αυτή αποτέλεσε το επιστέγασμα της έρευνας.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός, με ιδιαίτερο θράσος, τοποθέτησε τα προσημειωμένα χρήματα σε έναν φάκελο, τον οποίο σφράγισε με την επίσημη υπηρεσιακή σφραγίδα. Επιπλέον, έβαλε τις υπογραφές του ίδιου και του πολίτη στον φάκελο. Αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η ασυνήθιστη συναλλαγή, οι συνάδελφοί του επενέβησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Ευρύτερη δράση και άλλα περιστατικά

Από την έρευνα που ακολούθησε στο γραφείο του συλληφθέντος αστυνομικού, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις παρόμοιους φακέλους, οι οποίοι περιείχαν συνολικά 800 ευρώ. Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από ισάριθμους οδηγούς, οι οποίοι είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδικασία με τον καταγγέλλοντα.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι μόλις τον περασμένο Αύγουστο, ο ίδιος αστυνομικός είχε αποσπάσει με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία το ποσό των 1.280 ευρώ από ακόμα τρεις πολίτες. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις κατηγορίες και υποδεικνύουν μια συστηματική παράνομη δράση εκ μέρους του ένστολου.

Με πληροφορίες από: Reader