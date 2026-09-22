Eurovision 2027 Κύπρος: Προτάσεις για Josephine, Biased Beast και Ήβη Αδάμου στο ΡΙΚ

Τρία ονόματα έχουν προταθεί στο ΡΙΚ για την εκπροσώπηση της Κύπρου στην Eurovision 2027, σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα (21/9) στην εκπομπή «Πάμε Παρέα» του OMEGA TV Κύπρου. Πρόκειται για την Josephine, τον Biased Beast και την Ήβη Αδάμου, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονται στο προσκήνιο ενόψει της επόμενης διοργάνωσης του διαγωνισμού τραγουδιού.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από τον κυπριακό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα σχετικά με τον καλλιτέχνη που θα αναλάβει την εκπροσώπηση της χώρας.

Η διαδικασία επιλογής παραμένει ανοιχτή

Το βασικό ζήτημα που παραμένει αδιευκρίνιστο είναι η ίδια η διαδικασία επιλογής του εκπροσώπου. Το ΡΙΚ καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει με το μοντέλο της απευθείας ανάθεσης, όπως συνέβη σε προηγούμενες χρονιές, ή αν θα επιλέξει την επιστροφή σε έναν εθνικό τελικό. Για τον εθνικό τελικό έχει ήδη κατατεθεί σχετική πρόταση στον φορέα.

Συνεπώς, πριν ξεκινήσει επίσημα η συζήτηση για το ποιος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσει ποιο μοντέλο επιλογής θα ακολουθήσει τελικά το ΡΙΚ.

Οι προτάσεις για εσωτερική επιλογή

Ένα από τα πρόσωπα που έχουν προταθεί για την εσωτερική επιλογή είναι η Josephine. Η τραγουδίστρια έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με τον διαγωνισμό της Eurovision, ενώ το όνομά της είχε βρεθεί στη συζήτηση και κατά τη συμμετοχή της Κύπρου στην Eurovision 2026, την οποία τελικά ανέλαβε η Antigoni με το τραγούδι «Jalla». Πλέον, η Josephine ανήκει στο δυναμικό της Heaven Music.

Στη λίστα των προτεινόμενων ονομάτων βρίσκεται και ο Biased Beast, το όνομα του οποίου έχει ακουστεί έντονα τους τελευταίους μήνες για την Eurovision 2027. Ο Κύπριος καλλιτέχνης απέκτησε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα μέσα από τη συμμετοχή του στο «Your Face Sounds Familiar». Μάλιστα, ο Σάκης Ρουβάς είχε προτείνει δημόσια την υποψηφιότητά του για την εκπροσώπηση της Κύπρου.

Το τρίτο πρόσωπο που έχει προταθεί είναι η Ήβη Αδάμου. Μια πιθανή επιλογή της θα σήμαινε την επιστροφή της στον διαγωνισμό έπειτα από 15 χρόνια. Η Ήβη Αδάμου είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision του 2012, που διεξήχθη στο Μπακού, με το τραγούδι «La La Love». Τότε είχε προκριθεί στον τελικό, όπου κατέλαβε τη 16η θέση με 65 βαθμούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εφόσον επιλεγεί από το ΡΙΚ, επιθυμία της είναι να συνεργαστεί για τη συμμετοχή της με τον Alex Papaconstantinou, έναν από τους δημιουργούς του «La La Love».

Η πρόταση για εθνικό τελικό

Παράλληλα με τις προτάσεις καλλιτεχνών για εσωτερική επιλογή, στο ΡΙΚ έχει παρουσιαστεί και μια πρόταση για τη διοργάνωση εθνικού τελικού. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το σχέδιο για τον εθνικό τελικό προβλέπει τη συμμετοχή 10 τραγουδιών, τα οποία θα παρουσιαστούν σε ζωντανές εμφανίσεις. Το τελικό αποτέλεσμα θα διαμορφώνεται από τη συνδυασμένη ψήφο του κοινού και μιας επαγγελματικής κριτικής επιτροπής.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη απόφαση από τον κυπριακό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, η Josephine, ο Biased Beast και η Ήβη Αδάμου παραμένουν προτάσεις που έχουν συνδεθεί με το σενάριο της εσωτερικής επιλογής και δεν αποτελούν επιβεβαιωμένους υποψηφίους ή εκπροσώπους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr