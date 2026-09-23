«Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη: Πρεμιέρα στο θέατρο Arroyo

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη», βασισμένη στο έργο του Φώντα Λάδη και σε δραματουργική επεξεργασία του Γιώργου Τσαγκαράκη, κάνει πρεμιέρα στις 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Arroyo. Το έργο απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών και άνω, προσφέροντας μια έντονα διαδραστική εμπειρία. Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκονται ζητήματα όπως η αξία της συνεργασίας και η ανάγκη για έναν βιώσιμο, όμορφο και ειρηνικό πλανήτη.

Ένα ταξίδι ανακάλυψης με την Ελπίδα και τον Παλιάτσο

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη μικρή Ελπίδα, ένα κορίτσι με ακόρεστη περιέργεια που θέλει να μαθαίνει τα πάντα γύρω της. Ρωτάει τις δασκάλες της, τη μαμά της, ψάχνει και διαβάζει, καθώς τίποτα δεν της είναι αρκετό. Η μεγαλύτερη χαρά της, ωστόσο, είναι να περνάει χρόνο με το αγαπημένο της κουκλάκι, τον Παλιάτσο.

Μαζί με τον Παλιάτσο, η Ελπίδα ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι. Σκοπός τους είναι να ανακαλύψουν πώς είναι τα πράγματα στη Γη, αλλά και στους άλλους πλανήτες. Μέσα από αυτή την περιπέτεια, αναζητούν τρόπους ώστε όλοι να ζουν σε έναν χαρούμενο κόσμο, σαν να επικρατεί για πάντα Άνοιξη.

Μουσική, διαδραστικότητα και σύγχρονη τεχνολογία

Η παράσταση χαρακτηρίζεται από τον κεντρικό ρόλο της μουσικής, η οποία παίζεται ζωντανά επί σκηνής από δύο καταξιωμένες καλλιτέχνιδες. Η μουσική λειτουργεί ως οδηγός της αφήγησης, ενώ όλα τα παιδικά ποιήματα του ομότιτλου βιβλίου έχουν μελοποιηθεί από την ομάδα της παράστασης. Το διαδραστικό παιχνίδι καλεί το κοινό να συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη της ιστορίας.

Με τη φαντασία ως πυξίδα και την υποστήριξη της τεχνολογίας, το σκηνικό μεταμορφώνεται συνεχώς, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο θέατρο σκιών. Σε αυτό το περιβάλλον, λαϊκά στοιχεία συναντούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ενώ η κίνηση και ο χορός ενώνουν τη σκηνή με το κοινό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία.

Μηνύματα συνεργασίας και αποδοχής

Μέσα από το ταξίδι της, η Ελπίδα ταξιδεύει στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιπλάνησης, ανακαλύπτει την αξία της ενσυναίσθησης και της αποδοχής του «άλλου». Αυτή η ανακάλυψη την οδηγεί στην εύρεση πολλών από τις απαντήσεις που έψαχνε στα αμέτρητα ερωτήματά της.

Το έργο «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» αποτελεί μια παράσταση που μιλάει στα παιδιά για βαθιά επίκαιρα ζητήματα. Προβάλλει την αξία της συνεργασίας και την ανάγκη όλων για έναν πλανήτη που να είναι βιώσιμος, όμορφος και ειρηνικός, ενθαρρύνοντας τη σκέψη και τη συμμετοχή των μικρών θεατών.

Πληροφορίες για παραστάσεις και εισιτήρια

Οι παραστάσεις θα φιλοξενούνται στο Θέατρο Arroyo, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 128, στην Αθήνα, κοντά στο Μετρό Κεραμεικός. Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει την παράσταση κάθε Κυριακή στις 11:30. Επιπλέον, καθημερινές παραστάσεις είναι διαθέσιμες για σχολεία και συλλόγους.

Η γενική είσοδος για τα εισιτήρια ανέρχεται στα 15 ευρώ. Υπάρχουν μειωμένες τιμές στα 10 ευρώ για ανέργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και άτομα άνω των 65 ετών. Για τους πρώτους 100 αγοραστές, ισχύει προσφορά early bird με τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Η διάρκεια της παράστασης είναι 60 λεπτά, χωρίς διάλειμμα. Για κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6934654289.

Με πληροφορίες από: Topontiki