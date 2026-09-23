Η Formula 1 σχεδιάζει την επιστροφή των V8 κινητήρων

Η Formula 1 διαμορφώνει την επόμενη γενιά των μονάδων ισχύος της, με τους κινητήρες V8 να επιστρέφουν στο προσκήνιο, συνοδευόμενοι από σημαντικές αλλαγές στην τελική τους μορφή. Οι συζητήσεις για αυτή τη νέα φιλοσοφία επιταχύνθηκαν λόγω των δυσκολιών και της έντονης κριτικής που παρουσιάστηκαν στη διαχείριση της ενέργειας με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο σχεδιασμός για το επόμενο μεγάλο τεχνικό βήμα του σπορ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, παρόλο που η πρώτη σεζόν των κανονισμών του 2026 βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η FIA, σε συνεργασία με τους τωρινούς κατασκευαστές, έχει πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων τους τελευταίους μήνες, με στόχο τη μείωση της πολυπλοκότητας και του βάρους των μονάδων ισχύος.

Η νέα φιλοσοφία των μονάδων ισχύος

Οι δυσκολίες και η κριτική που αφορούσαν τη διαχείριση της ενέργειας στους τρέχοντες κανονισμούς του 2026 οδήγησαν σε επιτάχυνση των συζητήσεων για μια διαφορετική προσέγγιση. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός κινητήρα που θα βρίσκεται πιο κοντά στην αγωνιστική φιλοσοφία που επικρατούσε πριν από δύο δεκαετίες.

Οι συζητήσεις μεταξύ της FIA και των κατασκευαστών συνεχίζονται, ωστόσο η κατεύθυνση που αναμένεται να ακολουθήσει η Formula 1 έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η νέα αυτή προσέγγιση επιδιώκει να απλοποιήσει την τεχνολογία και να μειώσει το συνολικό βάρος των μονάδων ισχύος, απαντώντας στις προκλήσεις που έχουν ανακύψει.

Επιστροφή στους V8 με υπερτροφοδότη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Motorsport.com, έχει επιτευχθεί ουσιαστική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών για την επιστροφή σε κινητήρα V8, με χωρητικότητα 3,0 λίτρων. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία διαφωνίας αφορούσε το αν ο νέος κινητήρας θα ήταν ατμοσφαιρικός ή υπερτροφοδοτούμενος, με τη δεύτερη λύση να επικρατεί τελικά.

Η προοπτική ενός ατμοσφαιρικού V8 είχε εξεταστεί σοβαρά, καθώς θα μπορούσε να επαναφέρει έναν ήχο πολύ πιο κοντά σε αυτόν της Formula 1 των αρχών της δεκαετίας του 2000. Ωστόσο, στην τελική απόφαση δεν μπήκαν μόνο τεχνικοί παράγοντες. Ένας ατμοσφαιρικός V8 3,0 λίτρων θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα με τα επιτρεπόμενα επίπεδα θορύβου σε ορισμένες από τις σημερινές πίστες.

Το ζήτημα αυτό αφορά ιδιαίτερα αγώνες που διεξάγονται σε πόλεις όπως η Μελβούρνη, το Μαϊάμι, η Μαδρίτη, η Σιγκαπούρη, το Μπακού και το Λας Βέγκας, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί και νομοθεσίες σχετικά με τα επίπεδα θορύβου. Για τον λόγο αυτό, η λύση που έχει προκριθεί είναι η διατήρηση ενός μικρότερου turbo.

Με αυτόν τον τρόπο, η επόμενη γενιά κινητήρων αναμένεται να είναι αισθητά πιο δυνατή σε ήχο από τις σημερινές μονάδες ισχύος, χωρίς όμως να δημιουργεί προβλήματα στις συγκεκριμένες διοργανώσεις που έχουν αυστηρούς κανονισμούς θορύβου. Η επιλογή αυτή εξισορροπεί την επιθυμία για βελτιωμένο ήχο με την ανάγκη συμμόρφωσης στους κανονισμούς.

Ο ρόλος της ηλεκτρικής τεχνολογίας

Παρά την επιστροφή σε κινητήρες V8, η Formula 1 δεν πρόκειται να εγκαταλείψει πλήρως την ηλεκτρική τεχνολογία. Το σχέδιο προβλέπει έναν σημαντικά απλούστερο ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος θα αποδίδει ισχύ περίπου 100 kW. Αυτό αποτελεί σημαντική μείωση σε σύγκριση με τους 350 kW που μπορούν να αποδώσουν οι σημερινές μονάδες ισχύος.

Η ηλεκτρική ισχύς θα παραμείνει έτσι μέρος της Formula 1, διατηρώντας έναν βαθμό τεχνολογικής σύνδεσης με την αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, δεν θα έχει πλέον τον κυρίαρχο ρόλο που απέκτησε με τους κανονισμούς του 2026, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στην ισορροπία μεταξύ θερμικού και ηλεκτρικού μέρους της μονάδας ισχύος.

Στόχος η μείωση του βάρους

Εξίσου φιλόδοξος είναι ο στόχος για το βάρος των νέων μονάδων ισχύος. Η επόμενη γενιά κινητήρων σχεδιάζεται ώστε το συνολικό πακέτο να είναι τουλάχιστον 50 κιλά ελαφρύτερο από τη γενιά του σήμερα. Αυτή η μείωση του βάρους θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη συνολική απόδοση και τη φιλοσοφία των μονοθεσίων.

Η προσπάθεια για ελάφρυνση αποτελεί μέρος της γενικότερης κατεύθυνσης για μείωση της πολυπλοκότητας και επιστροφή σε μια πιο αγωνιστική προσέγγιση, όπως αυτή που ίσχυε πριν από δύο δεκαετίες. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ευρύτερων τεχνικών στόχων του σπορ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta