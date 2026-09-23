Αστυνομικοί εντόπισαν βυτιοφόρο να απορρίπτει υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Αιγάλεω. Η πράξη αυτή, που διαπιστώθηκε να έχει συμβεί τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, είχε ως αποτέλεσμα τα απόβλητα να καταλήγουν στον Κηφισό ποταμό και από εκεί στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 41χρονος οδηγός του βυτιοφόρου και ο 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου.

Η αποκάλυψη και οι συλλήψεις

Η αποκάλυψη της παράνομης απόρριψης αποβλήτων προέκυψε μετά από πολυήμερη και ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ). Οι αρχές είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση το πρατήριο υγρών καυσίμων στο Αιγάλεω, διαπιστώνοντας τουλάχιστον τέσσερις απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε διάστημα 20 ημερών.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 22ας Σεπτεμβρίου 2026, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε ο 41χρονος αλλοδαπός οδηγός του βυτιοφόρου τη στιγμή που απέρριπτε τα απόβλητα στο φρεάτιο. Συνελήφθησαν επίσης ο 63χρονος ημεδαπός, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα δύο ατόμων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων.

Η διαδρομή των αποβλήτων και τα χαρακτηριστικά τους

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα απόβλητα από το βυτιοφόρο κατέληγαν από το πρατήριο καυσίμων, μέσω σωληνώσεων, στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΥΔΑΠ και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό. Από εκεί, η πορεία τους οδηγούσε στην εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας. Κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, χρησιμοποιώντας ειδική κάμερα και χρωματισμένο υγρό, επιβεβαίωσε τη σύνδεση του αγωγού του πρατηρίου με το δίκτυο όμβριων.

Περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.) κλήθηκε για αυτοψία στο πρατήριο. Βάσει των τιμών των παραμέτρων του αναλυθέντος δείγματος, σε συνδυασμό με τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου, όπως η έντονη οσμή, το σκούρο καφέ χρώμα και η υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, εκτιμήθηκε ότι πρόκειται για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Τα απόβλητα φέρεται να προέρχονταν από τη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία «Παπαδοπούλου».

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του Κηφισού. Προειδοποίησε ότι έχουν ήδη καταγραφεί αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων στον ποταμό, όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος και νικέλιο, με τη ρύπανση να συνδέεται με αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.

Με την τελευταία επιβεβαιωμένη απόρριψη, εισήλθε στον ποταμό «όξινο ανεξέλεγκτο φορτίο», το οποίο μπορεί να επιδεινώσει ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον. Η παρουσία όξινων αποβλήτων μπορεί να μεταβάλει τις χημικές συνθήκες και να κινητοποιήσει ρυπαντές που είχαν ήδη συσσωρευτεί στο περιβάλλον του ποταμού. Η επιβάρυνση δεν περιορίζεται στην κοίτη του Κηφισού, καθώς οι ρύποι μεταφέρονται μέσω του ποταμού στον Σαρωνικό, δημιουργώντας ζήτημα που συνδέεται και με τη δημόσια υγεία.

Επιπλέον, υπάρχει διαπιστωμένος κίνδυνος για τα υπόγεια νερά, καθώς η ρύπανση και υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων ενείχε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Περιοχές με επιβάρυνση και ανάγκη εξυγίανσης

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Φιλαδέλφεια και η Κηφισιά, καθώς και στο ύψος του Ρουφ. Αυτό επισημάνθηκε τόσο από τον κ. Σαρηγιάννη όσο και από τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, Γιάννη Κατσογιάννη.

Ο κ. Κατσογιάννης υπογράμμισε πως ο Κηφισός χρειάζεται «πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης». Αυτή η προσπάθεια, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να αφορά τόσο τις γνωστές εστίες ρύπανσης όσο και τη συνολικότερη διαχείριση των υδάτων του ποταμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η χρόνια επιβάρυνση.

Διοικητικά πρόστιμα και κατάσχεση

Πέρα από τις συλλήψεις και τη δικογραφία, επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα στους εμπλεκόμενους. Συγκεκριμένα, σε βάρος του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.840 ευρώ, ενώ στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο 1.348 ευρώ.

Τα πρόστιμα αφορούσαν παραβάσεις σχετικές με τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης. Επιπλέον, το εν λόγω βυτιοφόρο κατασχέθηκε από τις αρχές ως μέρος των μέτρων που ελήφθησαν για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki