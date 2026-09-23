Πίεση και αλάτι: Πώς να δώσετε γεύση στο φαγητό χωρίς υπερβολικό νάτριο

Το αλάτι αποτελεί βασικό συστατικό της κουζίνας, προσδίδοντας γεύση σε σχεδόν κάθε πιάτο. Ωστόσο, η συστηματική υπερβολική κατανάλωση νατρίου στη διατροφή μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, επηρεάζοντας αρνητικά τα αγγεία και την αρτηριακή πίεση. Το ζητούμενο δεν είναι να αφαιρέσουμε εντελώς τη γεύση από το φαγητό, αλλά να εκπαιδεύσουμε τη γεύση μας με διαφορετικούς τρόπους.

Οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Το 2025, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε μια ειδική κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τα υποκατάστατα αλατιού που περιέχουν χαμηλότερο νάτριο. Για τους ενήλικες που χρησιμοποιούν επιτραπέζιο αλάτι, ο ΠΟΥ προτείνει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την αντικατάστασή του με προϊόντα χαμηλότερου νατρίου που περιέχουν κάλιο.

Υπάρχει όμως μια σημαντική εξαίρεση σε αυτή τη σύσταση: άτομα στα οποία η αποβολή του καλίου μπορεί να είναι διαταραγμένη θα πρέπει να αποφεύγουν αυτά τα υποκατάστατα. Ο ΠΟΥ συστήνει στους ενήλικες να προσλαμβάνουν λιγότερο από 2.000 mg νατρίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 5 γραμμάρια αλατιού, δηλαδή λιγότερο από ένα κουταλάκι του γλυκού συνολικά μέσα στην ημέρα.

Το «συνολικά» ως λέξη-κλειδί στην πρόσληψη νατρίου

Η λέξη «συνολικά» είναι καθοριστική, καθώς η πρόσληψη νατρίου δεν αφορά μόνο την ποσότητα που προσθέτουμε από την αλατιέρα. Νάτριο περιέχεται σε πολλά επεξεργασμένα και καθημερινά τρόφιμα, όπως το ψωμί, τα τυριά, τα αλλαντικά, τα έτοιμα γεύματα και τα αλμυρά σνακ.

Επίσης, κύβοι ζωμού και διάφορες σάλτσες αποτελούν κρυφές πηγές νατρίου. Επομένως, η απλή αφαίρεση της αλατιέρας από το τραπέζι δεν επιλύει από μόνη της το πρόβλημα της υπερβολικής πρόσληψης νατρίου.

Επιστημονικά δεδομένα για τα υποκατάστατα αλατιού

Η χρήση υποκατάστατων αλατιού αποτελεί μια επιστημονικά ενδιαφέρουσα επιλογή. Πολλά από αυτά τα προϊόντα αντικαθιστούν μέρος του χλωριούχου νατρίου με χλωριούχο κάλιο. Άλλα, που συχνά χαρακτηρίζονται ως «light» ή «χαμηλού νατρίου», διατηρούν ένα μέρος του κανονικού αλατιού για να προσφέρουν μια πιο οικεία γεύση.

Τα οφέλη των υποκατάστατων αλατιού υποστηρίζονται από έρευνες. Μια μετα-ανάλυση 21 τυχαιοποιημένων μελετών, στην οποία συμμετείχαν 31.949 άτομα, έδειξε ότι τα υποκατάστατα μείωσαν κατά μέσο όρο τη συστολική πίεση κατά 4,61 mmHg και τη διαστολική κατά 1,61 mmHg. Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης χαμηλότερο κίνδυνο συνολικής και καρδιαγγειακής θνησιμότητας, καθώς και καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα ευρήματα της μεγάλης μελέτης Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS). Σε αυτή τη μελέτη, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι στην Κίνα, ηλικίας 60 ετών και άνω, με υπέρταση ή ιστορικό εγκεφαλικού, χρησιμοποίησαν υποκατάστατο με 75% χλωριούχο νάτριο και 25% χλωριούχο κάλιο. Η χρήση αυτού του υποκατάστατου συνδέθηκε με χαμηλότερα ποσοστά εγκεφαλικού, σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων και θανάτου, σε σύγκριση με τη χρήση συνηθισμένου αλατιού.

Η σημασία της προσοχής στο κάλιο

Το κάλιο είναι το συστατικό που καθιστά αυτά τα προϊόντα ιδιαίτερα αποτελεσματικά, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί προσοχή στη χρήση τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως αναφέρθηκε, εξαιρεί ρητά από τη σύστασή του άτομα με διαταραγμένη αποβολή καλίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εξατομικευμένη προσέγγιση και ιατρική συμβουλή όπου απαιτείται.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr