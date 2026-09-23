Πατάτες αλλιώς: Νόστιμες επιλογές χωρίς τηγάνισμα

Οι πατάτες είναι ένα από τα πιο αγαπημένα συνοδευτικά πιάτα, που συχνά βρίσκονται στο τραπέζι μας σε διάφορες μορφές. Τις έχουμε συνηθίσει τηγανητές, ψητές στον φούρνο, βραστές ή σε πουρέ.

Ωστόσο, η τηγανητή τους μορφή θεωρείται επιβλαβής για την υγεία. Για όσους αναζητούν εναλλακτικούς και νόστιμους τρόπους να τις απολαύσουν χωρίς τηγάνισμα, υπάρχουν αρκετές επιλογές. Μπορείτε να τις μαγειρέψετε στον ατμό ή να τις μετατρέψετε σε έναν απολαυστικό πουρέ, χρησιμοποιώντας γάλα και νερό για επιπλέον γεύση.

Με πληροφορίες από: clickatlife.gr