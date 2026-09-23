Πώς να διαχειριστείτε κάποιον που μιλάει ασταμάτητα σε μια συζήτηση

Συχνά, σε καθημερινές συζητήσεις, συναντάμε άτομα που μπορούν να μιλούν ακατάπαυστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι ενδέχεται να μην αντιλαμβάνονται ότι μονοπωλούν τον διάλογο, αφήνοντας τους άλλους χωρίς περιθώριο να εκφραστούν. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να παραμένετε σιωπηλοί περιμένοντας μια ευκαιρία που μπορεί να μην έρθει ποτέ.

Με τη χρήση ορισμένων απλών τεχνικών, μπορείτε να ανακτήσετε τον χώρο σας στη συζήτηση, διατηρώντας παράλληλα την ευγένεια και αποφεύγοντας τις αντιπαραθέσεις. Ακολουθούν πρακτικοί τρόποι για να διαχειριστείτε τέτοιες καταστάσεις και να ξαναβρείτε τη φωνή σας.

Θέστε το πλαίσιο από την αρχή

Εάν γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι θα συναντήσετε κάποιον που συνηθίζει να μιλάει πολύ, μπορείτε να προστατέψετε τον χρόνο σας θέτοντας σαφή όρια από την αρχή. Για παράδειγμα, ενημερώστε ότι έχετε συγκεκριμένα λεπτά διαθέσιμα πριν χρειαστεί να επιστρέψετε σε κάποια άλλη υποχρέωση.

Με αυτόν τον τρόπο, ο συνομιλητής γνωρίζει εξαρχής ότι η συζήτηση έχει συγκεκριμένη διάρκεια και είναι πιο πιθανό να είναι πιο συνοπτικός.

Δώστε διακριτικά σημάδια

Πριν καταφύγετε σε μια λεκτική διακοπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μη λεκτικά σημάδια για να δείξετε ότι επιθυμείτε να πάρετε τον λόγο. Μια μικρή κίνηση του σώματος προς τα εμπρός, ένα ελαφρύ σήκωμα του χεριού ή ακόμα και η στάση του σώματος που υποδηλώνει ότι ετοιμάζεστε να μιλήσετε, μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά σήματα μετάβασης.

Χρησιμοποιήστε το όνομά τους

Όταν κάποιος συνεχίζει να μιλάει χωρίς παύση, η αναφορά του ονόματός του μπορεί να τραβήξει ξανά την προσοχή του με φυσικό τρόπο. Μια φράση όπως «Μαρία, περίμενε ένα λεπτό, θέλω να σταθώ σε αυτό που είπες» δείχνει ότι ακούτε προσεκτικά, αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί την πρόθεσή σας να προσθέσετε κάτι στον διάλογο.

Κάντε μια σύντομη και ξεκάθαρη παρέμβαση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μόνη λύση είναι μια άμεση, αλλά ευγενική, διακοπή. Δεν χρειάζεται να είστε αγενείς. Μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι διακόπτετε και αμέσως μετά να εξηγήσετε τον λόγο που θέλετε να πάρετε τον λόγο.

Εναλλακτικά, αν η συζήτηση έχει χαθεί σε πολλές λεπτομέρειες, μπορείτε να πείτε: «Νομίζω ότι χάθηκα λίγο στις λεπτομέρειες. Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το βασικό σημείο;»

Ανακατευθύνετε τη συζήτηση σε ομάδα

Εάν το πρόβλημα εμφανίζεται σε μια παρέα ή σε μια επαγγελματική συνάντηση, μπορείτε να εφαρμόσετε μια απλή τεχνική. Αναγνωρίστε σύντομα όσα ειπώθηκαν και στη συνέχεια καλέστε κάποιο άλλο άτομο να συμμετάσχει στη συζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο, ο διάλογος αποκτά ξανά τη μορφή ανταλλαγής απόψεων και δεν μετατρέπεται σε αντιπαράθεση με το άτομο που μονοπωλεί τον λόγο.

Θέστε ένα σαφές τέλος

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου καμία από τις παραπάνω τεχνικές δεν αποδίδει. Αν ο συνομιλητής συνεχίζει να μονοπωλεί τη συζήτηση παρά τις προσπάθειές σας, μπορείτε απλώς να θέσετε ένα σαφές τέλος στον διάλογο.

Με πληροφορίες από: dnews.gr