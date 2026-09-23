Η ιαπωνική μέθοδος mimamoru: Γιατί οι παιδαγωγοί δεν χωρίζουν αμέσως τα παιδιά όταν τσακώνονται

Όταν δύο μικρά παιδιά αρχίζουν να τσακώνονται, η συνήθης αντίδραση των περισσότερων ενηλίκων είναι να παρέμβουν άμεσα και να τα χωρίσουν, επιδιώκοντας να βάλουν τέλος στη διαμάχη. Ωστόσο, στην Ιαπωνία, αρκετοί παιδαγωγοί ακολουθούν μια διαφορετική λογική, επιλέγοντας να περιμένουν πριν παρέμβουν. Αυτή η προσέγγιση, γνωστή ως μέθοδος mimamoru, αντιμετωπίζει τις μικρές συγκρούσεις ως πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης για τα παιδιά.

Τι είναι η μέθοδος mimamoru

Η παιδαγωγική προσέγγιση mimamoru συνδυάζει τις ιαπωνικές λέξεις «mi», που σημαίνει «βλέπω» ή «παρατηρώ», και «mamoru», που σημαίνει «προστατεύω». Η ουσία της δεν είναι απλώς η μη παρέμβαση, αλλά η «παρατήρηση με προστατευτικό τρόπο». Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, ο ενήλικας παρακολουθεί προσεκτικά τη σύγκρουση, αλλά αποφεύγει την άμεση παρέμβαση όταν εκτιμά ότι τα παιδιά είναι σε θέση να βρουν μόνα τους μια λύση.

Αν και δεν αποτελεί επίσημο μέρος του ιαπωνικού προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, η μέθοδος mimamoru αντιμετωπίζεται ως μια άτυπη παιδαγωγική κατευθυντήρια γραμμή. Η πρακτική αυτή έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών, καθώς θέτει ένα σημαντικό ερώτημα για γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με το αν η υπερπροστασία στερεί από τα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Γιατί οι Ιάπωνες παιδαγωγοί επιλέγουν την αναμονή

Οι Ιάπωνες παιδαγωγοί δεν παραμένουν αδιάφοροι όταν τα παιδιά τσακώνονται. Αντιθέτως, η αναμονή αποτελεί μέρος μιας συνειδητής προσπάθειας να διδάξουν στα παιδιά κάτι σημαντικό. Η άμεση παρέμβαση των ενηλίκων, όταν επιλύει αμέσως τη διαφορά, ενδέχεται να στερήσει από τα παιδιά την ευκαιρία να διαπραγματευτούν, να αντιληφθούν τις συνέπειες των πράξεών τους και να αναπτύξουν στρατηγικές για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Η προσέγγιση mimamoru αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις ως πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης, τις οποίες τα παιδιά ενδέχεται να χάσουν όταν οι ενήλικες παρεμβαίνουν αμέσως. Μέσα από αυτές τις μικρές διαμάχες, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν την κοινωνική τους αλληλεπίδραση και να ανακαλύψουν τους δικούς τους τρόπους για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες.

Η επιστημονική μελέτη της πρακτικής

Ο Fuminori Nakatsubo από το Πανεπιστήμιο της Χιροσίμα, μαζί με τους συνεργάτες του, διεξήγαγε μια μελέτη για να κατανοήσει καλύτερα την πρακτική mimamoru. Στόχος της έρευνας ήταν να διευκρινιστεί γιατί οι Ιάπωνες παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας τείνουν να μην παρεμβαίνουν άμεσα, καθώς και υπό ποιες συνθήκες και με ποιον τρόπο τελικά επιλέγουν να παρέμβουν.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Early Childhood Education Journal», περιελάμβανε τη συμμετοχή 34 Ιαπώνων και 12 Αμερικανών παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα σύντομο βίντεο από ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο στη δυτική Ιαπωνία, το οποίο απεικόνιζε δύο παιδιά να εμπλέκονται σε σωματική σύγκρουση. Στη συνέχεια, συζήτησαν τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού που εμφανιζόταν στο βίντεο και τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα έπρεπε να είχε παρέμβει.

Συγκρούσεις ως ευκαιρίες ανάπτυξης

Εκ πρώτης όψεως, το να παραμένει ένας ενήλικας παρατηρητής όταν μικρά παιδιά καβγαδίζουν μπορεί να φανεί παράδοξο ή ακόμα και αδιανόητο για πολλούς. Ωστόσο, η ιαπωνική προσέγγιση αναδεικνύει μια διαφορετική οπτική, όπου οι συγκρούσεις δεν είναι απλώς ανεπιθύμητα γεγονότα, αλλά σημαντικά μαθήματα ζωής. Μέσω της παρατήρησης και της αναμονής, τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύξουν την αυτονομία τους και να μάθουν να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους.

Η μέθοδος mimamoru υπογραμμίζει την πεποίθηση ότι η άμεση και συνεχής παρέμβαση των ενηλίκων μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη κρίσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων. Αντί να προσφέρουν έτοιμες λύσεις, οι παιδαγωγοί επιτρέπουν στα παιδιά να βιώσουν τη διαδικασία της επίλυσης, ενισχύοντας έτσι την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν μελλοντικές προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: ygeiamou.gr