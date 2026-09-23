Ο «γονέας-οδοστρωτήρας»: Ένα βήμα παραπέρα από τον γονέα-ελικόπτερο

Μέχρι σήμερα, ο όρος «γονέας-ελικόπτερο» ήταν ευρέως γνωστός, περιγράφοντας έναν γονιό που αιωρείται διαρκώς πάνω από το παιδί του, περιορίζοντας την προσωπική του ανάπτυξη και προσπαθώντας να αποτρέψει κάθε αρνητική επίδραση. Ωστόσο, μια νέα έννοια έρχεται να περιγράψει μια ακόμα πιο εντατική μορφή υπερπροστασίας: ο «γονέας-οδοστρωτήρας».

Τι είναι ο «γονέας-οδοστρωτήρας»;

Όπως εξηγεί η Ειδική Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος και Εκπαιδεύτρια Γονέων, Ραφαέλα Μιχαηλίδου, ο «γονέας-οδοστρωτήρας» προχωρά ένα βήμα παραπέρα από τον «γονέα-ελικόπτερο». Αυτός ο γονιός παρεμβαίνει ενεργά ανάμεσα στο παιδί του και σε οποιαδήποτε πιθανά εμπόδια, αφαιρώντας τα πριν καν αυτά προλάβουν να επηρεάσουν το παιδί.

Ενώ ο «γονέας-ελικόπτερο» απλώς επιτηρεί και προσπαθεί να αποφύγει τις αρνητικές επιδράσεις, ο «γονέας-οδοστρωτήρας» δρα προληπτικά, «ισοπεδώνοντας» στην κυριολεξία τον δρόμο του παιδιού του, ώστε να μην συναντήσει καμία δυσκολία ή πρόκληση.

Η πρόθεση πίσω από την υπερπροστασία

Η πρόθεση πίσω από τη συμπεριφορά του «γονέα-οδοστρωτήρα» είναι, τις περισσότερες φορές, αγαθή. Ο γονιός επιθυμεί να φροντίσει το παιδί του και να το προστατεύσει από δυσάρεστες εμπειρίες που ενδεχομένως βίωσε ο ίδιος στο παρελθόν.

Επίσης, προσπαθεί να αποτρέψει καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έντονα αρνητικά συναισθήματα στο παιδί, πιστεύοντας ότι έτσι το προφυλάσσει από τον πόνο και την απογοήτευση.

Κρίσιμα ερωτήματα για τον γονεϊκό ρόλο

Παρόλο που η πρόθεση είναι καλή, η προσέγγιση αυτή εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού. Η Ραφαέλα Μιχαηλίδου θέτει προβληματισμούς όπως: «Θέλω να μπορεί να κάνει το παιδί μου;» και «Μπορεί να μάθει να το κάνει αν παρεμβαίνω συνέχεια στη διαδικασία;».

Ένα ακόμα κεντρικό ερώτημα είναι το μήνυμα που μεταδίδεται στο παιδί. «Τι μήνυμα δίνω στο παιδί μου κάθε φορά που μπαίνω μπροστά σε κάθε εμπόδιο;» αναρωτιέται η ειδικός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προβληματισμό γύρω από την αυτονομία και την αυτοεκτίμηση του παιδιού.

Συγκεκριμένα παραδείγματα συμπεριφοράς

Ο πειρασμός να επέμβει κανείς και να υπερνικήσει κάθε εμπόδιο για το παιδί του είναι μεγάλος για τον «γονέα-οδοστρωτήρα». Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους στην καθημερινότητα.

Για παράδειγμα, ο γονιός μπορεί να αναλάβει να κάνει τα μαθήματα του παιδιού του, να διαχειρίζεται τις διαφωνίες του με φίλους και συνομηλίκους, ή ακόμα και να αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για κάθε υποχρέωση του παιδιού. Επίσης, προσπαθεί διαρκώς να εξασφαλίζει ότι το παιδί του είναι συνέχεια συναισθηματικά άνετο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μορφή δυσφορίας.

Με πληροφορίες από: baby.gr