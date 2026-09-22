Ελεύθερη είσοδος στο Fanzone του «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» στο ΟΑΚΑ

Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens», ένα συναρπαστικό αγωνιστικό γεγονός, πρόκειται να λάβει χώρα στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Παρόλο που οι δωρεάν προσκλήσεις για την κεντρική εκδήλωση εξαντλήθηκαν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει την εμπειρία μέσω του Fanzone, το οποίο θα λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον κόσμο της McLaren Racing, απολαμβάνοντας μια σειρά από δραστηριότητες και εκπλήξεις που έχουν προετοιμαστεί για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η εμπειρία του Fanzone στο ΟΑΚΑ

Οι πόρτες για το Fanzone, το οποίο θα βρίσκεται στον Τοίχο των Εθνών στο ΟΑΚΑ, θα ανοίξουν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί. Για την είσοδο στον χώρο θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, ενώ συνιστάται η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για την προσέλευση του κοινού, με σκοπό την καλύτερη διευκόλυνση.

Εντός του Fanzone, οι παρευρισκόμενοι θα βρουν αγωνιστικούς προσομοιωτές, όπου θα μπορούν να δοκιμάσουν τις οδηγικές τους ικανότητες. Επίσης, θα υπάρχουν showcars για φωτογραφίες, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για αναμνηστικές στιγμές, ενώ θα δίνονται και αναμνηστικά δώρα.

Το εντυπωσιακό live showrun

Το κορυφαίο γεγονός της ημέρας θα είναι το live showrun, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα εντός του ΟΑΚΑ. Σε αυτό το θέαμα, το showcar MCL60 θα πιάσει ταχύτητες ρεκόρ, προσφέροντας ένα συναρπαστικό θέαμα ταχύτητας και αδρεναλίνης.

Παράλληλα, στην πίστα θα βρεθεί και η εμβληματική McLaren MP4/6 του θρυλικού Ayrton Senna, ανεβάζοντας την αγωνιστική ατμόσφαιρα στα ύψη και προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους παρευρισκόμενους.

Οι κορυφαίοι οδηγοί που θα δώσουν το παρών

Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» θα φιλοξενήσει τρεις σημαντικές μορφές του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού, προσδίδοντας ξεχωριστό ενδιαφέρον στην εκδήλωση. Ανάμεσά τους, ο Mika Häkkinen, δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη McLaren, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους οδηγούς στην ιστορία της ομάδας. Ο Häkkinen θα βρεθεί ξανά πίσω από το τιμόνι, οδηγώντας τη McLaren MP4/6 του Ayrton Senna στο showrun της 3ης Οκτωβρίου.

Μαζί του θα είναι και ο Pato O’Ward, ένας κορυφαίος Μεξικανός οδηγός που αγωνίζεται στο NTT Indycar Series με την ομάδα της Arrow McLaren IndyCar. Ο O’Ward, στις επτά σεζόν συμμετοχής του, έχει καταγράψει 12 νίκες, επτά pole positions και 35 παρουσίες στο βάθρο, ενώ έχει ολοκληρώσει πέντε φορές το πρωτάθλημα στην πρώτη τετράδα. Στο showrun της 3ης Οκτωβρίου, ο Pato O’Ward θα οδηγήσει το μονοθέσιο MCL60, υποσχόμενος ένα θέαμα γεμάτο ταχύτητα και αδρεναλίνη.

Στην Αθήνα θα έρθει επίσης ο Alex Wurz, πρώην οδηγός της Formula 1 και ιστορικό μέλος της οικογένειας της McLaren. Ο Αυστριακός κατέκτησε δύο φορές τον περίφημο αγώνα «24 Ώρες Le Mans», το 1996 και το 2009, παραμένοντας μέχρι σήμερα ο νεότερος νικητής στην ιστορία του αγώνα. Η πολυετής παρουσία του στη Formula 1 και τη McLaren τον έχει καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του motorsport. Ο Alex Wurz θα ανέβει στη σκηνή του «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens», μοιράζοντας μοναδικές εικόνες και εμπειρίες με τους φίλους του αθλήματος.

Το tour του McLaren MCL40 Showcar στην Αθήνα

Μία εβδομάδα πριν από το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens», το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το εντυπωσιακό McLaren MCL40 Showcar θα πραγματοποιήσει ένα ξεχωριστό tour. Το showcar θα κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της Αθήνας, δίνοντας μια πρόγευση του μεγάλου γεγονότος που θα ακολουθήσει.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta