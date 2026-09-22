Μητσοτάκης από Σαν Φρανσίσκο: Διεκδικώ τρίτη θητεία με σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Σαν Φρανσίσκο, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα προσέλκυσης επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό, καθώς και στην ανάγκη για στενότερη σύνδεση της Ελλάδας με το οικοσύστημα της Silicon Valley. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο συζήτησης με τη γενική διευθύντρια και αρχισυντάκτρια του TechCrunch, Connie Loizos, κατά την εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Συνέδεσε τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030, θέτοντας έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την πορεία της χώρας.

Διεκδίκηση τρίτης θητείας και ορίζοντας το 2030

Στο πολιτικό πεδίο της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει μία τρίτη συνεχόμενη πρωθυπουργική θητεία. Η δήλωση αυτή δίνει το στίγμα των μελλοντικών του πολιτικών σχεδιασμών και φιλοδοξιών.

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε το έτος 2030 ως έναν σημαντικό ορίζοντα για τον ίδιο και τη χώρα. Όπως επεσήμανε, το 2030 συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα αυτής της περιόδου.

Η νέα οικονομική εικόνα της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Σημείωσε πως η χώρα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας τη μεταβολή στην αντίληψη των διεθνών παρατηρητών για την ελληνική οικονομία.

Προς επίρρωση αυτής της αλλαγής, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους ρυθμούς ανάπτυξης που έχει επιδείξει η χώρα, στη μείωση του δημόσιου χρέους, καθώς και στο κόστος δανεισμού της. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν ως σαφείς ενδείξεις της βελτιωμένης οικονομικής εικόνας της Ελλάδας.

Ανάπτυξη τεχνολογικού οικοσυστήματος και επιχειρηματικότητα

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, παράλληλα με την οικονομική μεταβολή της χώρας, αναπτύσσεται στην Ελλάδα ένα ισχυρότερο οικοσύστημα τεχνολογικών εταιρειών και νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον τομέα της καινοτομίας.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο την πρόσβαση σε κεφάλαια, αλλά και τη μεταβολή της νοοτροπίας μιας νέας γενιάς Ελλήνων. Η νέα γενιά στρέφεται πλέον περισσότερο στην επιχειρηματικότητα και στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία δικών της εταιρειών, ενισχύοντας το δυναμικό της ελληνικής οικονομίας.

Ψηφιακός και ενεργειακός μετασχηματισμός με ευρωπαϊκούς πόρους

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι που διατέθηκαν τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τη στήριξη της οικονομίας μετά την πανδημία. Αντιθέτως, συνέβαλαν και στην επιτάχυνση του ψηφιακού και ενεργειακού μετασχηματισμού της χώρας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας, ο πρωθυπουργός ανέφερε το gov.gr και την ψηφιοποίηση μεγάλου αριθμού υπηρεσιών του Δημοσίου. Επεσήμανε ότι διαδικασίες που στο παρελθόν απαιτούσαν φυσική παρουσία σε δημόσιες υπηρεσίες, πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά, απλοποιώντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Επίσης, αναφέρθηκε στον νέο υπερυπολογιστή που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο Λαύριο. Ο στόχος αυτού του έργου είναι η παροχή υπολογιστικής ισχύος τόσο στο κράτος όσο και στο ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, ενισχύοντας την τεχνολογική υποδομή της χώρας.

Προσέλκυση επενδύσεων και σύνδεση με τη Silicon Valley

Κατά τη συζήτηση στο Σαν Φρανσίσκο, ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα. Τόνισε τη σημασία της δημιουργίας ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για ξένα κεφάλαια, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο εστίασε ήταν η επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα ενθαρρύνουν τους Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για στενότερη σύνδεση της Ελλάδας με το οικοσύστημα της Silicon Valley. Η συνεργασία αυτή, όπως ανέφερε, μπορεί να φέρει νέες ευκαιρίες για την ελληνική τεχνολογική κοινότητα και να ενισχύσει την καινοτομία στη χώρα.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis