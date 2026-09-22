Ένταλμα σύλληψης για την επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αλβανίας

Οι εισαγγελείς που είναι επιφορτισμένοι με υποθέσεις διαφθοράς στην Αλβανία εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εις βάρος της επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας, Βλόρα Χισένι. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για διαφθορά, στην οποία εμπλέκεται επίσης ένας ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας. Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (Spak) διέταξε να τεθεί σε αναστολή και κατ’ οίκον περιορισμό η Χισένι, η οποία θεωρείται ύποπτη για αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών. Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης, η Βλόρα Χισένι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία.

Η έρευνα της ειδικής εισαγγελίας

Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, γνωστή ως Spak, προχώρησε στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης για την επικεφαλής της αλβανικής κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SHISH), Βλόρα Χισένι. Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε από την εντολή για την άμεση αναστολή των καθηκόντων της και τον κατ’ οίκον περιορισμό της, καθώς οι αρχές την θεωρούν ύποπτη για σοβαρή παράβαση που αφορά την αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών.

Η έρευνα της Spak δεν περιορίζεται μόνο στην περίπτωση της Βλόρα Χισένι. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη επίσης ένας αξιωματούχος του εγκληματολογικού τμήματος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισαγγελίας. Αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη προσπάθεια των αρχών να αντιμετωπίσουν φαινόμενα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος εντός των κρατικών μηχανισμών της Αλβανίας.

Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση

Πέρα από την επικεφαλής της SHISH, Βλόρα Χισένι, η έρευνα της ειδικής εισαγγελίας έχει επεκταθεί και σε άλλα σημαντικά πρόσωπα. Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, Ιλίρ Πρόντα, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από τη θέση του νωρίτερα εντός του έτους, εμφανίστηκε ενώπιον της Spak το πρωί της ημέρας έκδοσης του εντάλματος, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης διαφθοράς. Η εμπλοκή του Πρόντα προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στην πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Επιπλέον, η έρευνα των αρχών θέτει στο στόχαστρο και δύο ακόμη πρόσωπα: τον Ερμάλ Μπεκίρι, ο οποίος συνελήφθη στη Γαλλία στα τέλη Αυγούστου, και τον επιχειρηματία Εργκίς Αγκάσι, του οποίου η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου. Η παρουσία αυτών των ονομάτων στην υπόθεση υπογραμμίζει το εύρος της έρευνας, η οποία φαίνεται να αγγίζει διάφορους τομείς και να περιλαμβάνει πρόσωπα με διαφορετικές ιδιότητες.

Το ιστορικό του διορισμού της Βλόρα Χισένι

Η Βλόρα Χισένι ηγείται της αλβανικής κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SHISH) από το 2023. Ο διορισμός της στη συγκεκριμένη θέση είχε προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις εντός της Αλβανίας, κυρίως λόγω της κοσοβάρικης υπηκοότητάς της. Αυτό το στοιχείο αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και προβληματισμών στην αλβανική κοινή γνώμη και τους πολιτικούς κύκλους.

Οι αντιδράσεις εντάθηκαν και λόγω των προηγούμενων καθηκόντων της Χισένι. Πριν αναλάβει την ηγεσία της SHISH, κατείχε τη θέση της δεύτερης στην ιεραρχία των υπηρεσιών πληροφοριών του Κοσόβου. Από αυτή τη θέση, μάλιστα, είχε αποπεμφθεί, γεγονός που είχε δημιουργήσει ερωτήματα και συζητήσεις σχετικά με την καταλληλότητά της για μια τόσο κρίσιμη θέση στην Αλβανία.

Νέο σκάνδαλο για την κυβέρνηση Ράμα

Το ένταλμα σύλληψης εις βάρος της επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών αποτελεί το τελευταίο σε μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς που πλήττουν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Ο Αλβανός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος εδώ και αρκετούς μήνες με ένα κίνημα αμφισβήτησης και διαμαρτυριών, το οποίο σχετίζεται με ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο.

Το εν λόγω σχέδιο αφορά την ανάπτυξη ενός μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στο νότιο τμήμα της χώρας. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στην Αλβανία, προσθέτοντας πίεση στην κυβέρνηση του Έντι Ράμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki