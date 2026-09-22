Πυροσβέστης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πτώση σε δύσβατη περιοχή στη Ρόδο

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι ένας πυροσβέστης στη Ρόδο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας. Το περιστατικό συνέβη σε μια δύσβατη περιοχή του νησιού, ανάμεσα στα χωριά Κρητηνία και Σιάννα, όταν ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αναμένουν νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του και την πορεία του περιστατικού.

Ειδοποίηση για βοήθεια σε τουρίστες

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, όταν οι τοπικές αρχές δέχθηκαν ειδοποίηση για την ανάγκη παροχής βοήθειας σε περιπατητές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι τουρίστες βρίσκονταν σε μια δύσβατη περιοχή της Ρόδου, η οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην πρόσβαση και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Η περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι περιπατητές βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Κρητηνία και Σιάννα, μια τοποθεσία που είναι γνωστή για το δύσκολο ανάγλυφό της. Η κλήση για βοήθεια κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, οι οποίες έσπευσαν να ανταποκριθούν στο αίτημα.

Η επέμβαση του πυροσβέστη

Προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση διάσωσης των τουριστών, ένας πυροσβέστης που υπηρετεί στην ευρύτερη περιοχή έσπευσε στο σημείο του περιστατικού. Ο σκοπός του ήταν να προσεγγίσει τους περιπατητές και να τους προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από τη δύσβατη τοποθεσία.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να προσεγγίσει τους τουρίστες, ο πυροσβέστης αντιμετώπισε τις προκλήσεις του δύσκολου εδάφους. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής του, έπεσε από ένα σχετικά μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει τις αισθήσεις του.

Δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης

Μετά την πτώση του πυροσβέστη, η αρχική επιχείρηση παροχής βοήθειας στους τουρίστες μετατράπηκε σε μια πολύπλοκη επιχείρηση διάσωσης του ίδιου του τραυματία. Οι δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες του δύσβατου εδάφους, προκειμένου να προσεγγίσουν τον συνάδελφό τους.

Ακολούθησε μια επίπονη προσπάθεια προσέγγισης και ανάσυρσης του πυροσβέστη από το σημείο όπου είχε πέσει. Οι ομάδες διάσωσης εργάστηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες, με στόχο την ασφαλή μεταφορά του τραυματία. Τελικά, ο πυροσβέστης ανασύρθηκε από το δύσβατο σημείο.

Χωρίς τις αισθήσεις του μετά την πτώση

Κατά την ανάσυρσή του, διαπιστώθηκε ότι ο πυροσβέστης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στις ομάδες διάσωσης και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η κατάσταση της υγείας του αποτελεί πλέον την κύρια προτεραιότητα, με τις ενέργειες να επικεντρώνονται στην παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του περιστατικού και την κατάσταση της υγείας του τραυματία πυροσβέστη. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από: News.gr