Μπόνγκα: «Με τον Ομπράντοβιτς ανεβάζεις περισσότερο το επίπεδό σου από αυτό που ήδη βρίσκεσαι»

Ο Ίζακ Μπόνγκα, ένα από τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού ενόψει της επερχόμενης σεζόν, παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Euroleague. Ο Γερμανός φόργουορντ αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της συνεργασίας του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τονίζοντας την προσήλωση του Σέρβου προπονητή στη λεπτομέρεια. Επιπλέον, μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να αγωνιστεί με τη φανέλα του «τριφυλλιού», καθώς και για την ιδιαίτερη αίσθηση του να είναι «νεαρός βετεράνος» στα 26 του χρόνια.

Η φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Μπόνγκα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν, στην Παρτίζαν. Ο Γερμανός φόργουορντ υπογράμμισε τη βαθιά προσήλωση του Ομπράντοβιτς στη λεπτομέρεια, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν άνθρωπο που δίνει τεράστια σημασία σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού.

«Πάντα το λέω αυτό για εκείνον, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δίνει πραγματικά τεράστια σημασία στη λεπτομέρεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπόνγκα. Εξήγησε ότι ο Σέρβος προπονητής εστιάζει στα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού, τα οποία μπορεί μερικές φορές να φαίνονται «βαρετά». Ωστόσο, ο Μπόνγκα πιστεύει ακράδαντα ότι η εφαρμογή αυτών των στοιχείων σε υψηλό επίπεδο οδηγεί στην αναβάθμιση του παιχνιδιού ενός αθλητή σε άλλο επίπεδο από αυτό που βρίσκεται ήδη.

Η απόφαση για τον Παναθηναϊκό

Σχετικά με την επιλογή του να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, ο Ίζακ Μπόνγκα εξήγησε ότι η ιστορία και οι προσδοκίες του συλλόγου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Ο Γερμανός φόργουορντ τόνισε ότι προσέρχεται σε μια ομάδα με πραγματικά σπουδαία ιστορία, όπου οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες και υπάρχει έμπνευση για την κατάκτηση όλων των στόχων.

«Ερχόμουν σε μια ομάδα με πραγματικά σπουδαία ιστορία, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες και έμπνευση για να τα κερδίσεις όλα», ανέφερε ο Μπόνγκα. Διευκρίνισε ότι αυτά είναι πράγματα που και ο ίδιος επιθυμεί να πετύχει, θεωρώντας ότι αποτελούσαν έναν σημαντικό λόγο που τον ώθησε να έρθει στην ομάδα της Αθήνας.

Οι συμπαίκτες και η εμπειρία του «νεαρού βετεράνου»

Ο Μπόνγκα αναφέρθηκε επίσης στους συμπαίκτες του, επισημαίνοντας τη συνεργασία του με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην Μπάγερν. «Παίξαμε μαζί στην Μπάγερν», είπε. Όσον αφορά τους υπόλοιπους παίκτες, δήλωσε ότι έχει αγωνιστεί πολλές φορές ως αντίπαλος εναντίον τους, γεγονός που τους έχει βοηθήσει να γνωριστούν έστω και λίγο μέσα από τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. «Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που τους βλέπεις ξανά και ξανά, οπότε είναι σίγουρα ωραίο», πρόσθεσε.

Σχετικά με το γεγονός ότι τον αποκαλούν «νεαρό βετεράνο» στα 26 του χρόνια, ο Μπόνγκα το χαρακτήρισε έναν «αστείο τρόπο για να το πεις», καθώς πράγματι αισθάνεται έτσι. Παρατήρησε ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και θεωρεί θετικό το να βρίσκεται σε μια θέση όπου συνεχίζει να μαθαίνει πολλά για το παιχνίδι, την EuroLeague, το μπάσκετ και άλλα θέματα. Ταυτόχρονα, έχει ζήσει και έχει δει πολλά πράγματα σε διαφορετικά επίπεδα, κάτι που τον βοηθάει καθημερινά στη διαχείριση ορισμένων καταστάσεων, καθιστώντας αυτή την εμπειρία ιδιαίτερα χρήσιμη.

Η δύναμη της έδρας του Παναθηναϊκού

Ο Γερμανός φόργουορντ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την έδρα του Παναθηναϊκού και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος, προφανώς, γιατί από το να παίζω απέναντί τους, τώρα θα παίζω για εκείνους», δήλωσε.

Πιστεύει ακράδαντα ότι η παρουσία του κόσμου θα αποτελέσει μια επιπλέον ώθηση ενέργειας. Περιέγραψε την αίσθηση ότι μόλις βρεθεί στο παρκέ, ολόκληρο το γήπεδο ουσιαστικά δονείται. Αυτή η ατμόσφαιρα, όπως είπε, μπορεί να δώσει ένα επιπλέον βήμα, σαν να προσφέρει μια «επιπλέον καρδιά» στους παίκτες. Έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν ως αντίπαλος, γνωρίζει πολύ καλά ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη έδρα για κάθε φιλοξενούμενη ομάδα.

Ο Μπόνγκα συμπλήρωσε τη σκέψη του σχετικά με τις προσδοκίες, λέγοντας: «Πάντα σκέφτομαι ότι όταν οι άνθρωποι έχουν πολλές προσδοκίες από εσένα, αυτό σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι έχουν και...». Η δήλωση αυτή, όπως παρατίθεται, δεν ολοκληρώνεται στην πηγή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta